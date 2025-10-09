เที่ยวบินสหรัฐฯดีเลย์เพียบ พนักงานหอการบินไม่พอ ผลพวงชัตดาวน์รัฐบาล
FAA แจ้งว่ามีเที่ยวบินสหรัฐฯดีเลย์เป็นจำนวนมาก เนื่องจากพนักงานหอบังคับการบินไม่พอ ซึ่งผลพวงชัตดาวน์รัฐบาล ที่วันนี้เป็นวันที่ 8
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า องค์การบริหารการบินแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา หรือ FAA แจ้งว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่หอบังคับการบินขาดแคลนหนัก ซึ่งเป็นผลพวงมาจากชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯที่ตอนนี้เข้าสู่วันที่ 8 ส่งผลให้เที่ยวบินดีเลย์หลายเที่ยวบิน
โดยทาง FAA แจ้งว่ามีอย่างน้อย 6 หอบังคับการบินในสนามบินขนาดใหญ่ ที่ประสบปัญหาดังกล่าว
ตัวอย่างจากหอบังคับการของท่าอากาศยานโรนัลด์เรแกนวอชิงตันเนชันเนล ในรัฐวอชิงตัน จะไม่มีไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมตามปกติตั้งแต่เวลา 17.00 น. ถึง 22.00 น. ของวันพุธตามเวลาท้องถิ่น ซึ่งอาจจะทำให้เที่ยวบินขาเข้าดีเลย์ เฉลี่ย 31 นาที
โดยผลกระทบจากการที่รัฐบาลสหรัฐฯเข้าสู่ภาวะชัตดาวน์ จะส่งผลให้รัฐบาลบางหน่วยงานยุติการทำงาน แต่หน่วยงานที่จำเป็นจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ อาจจะนำไปสู่การจ่ายเงินเดือนล่าช้า คืนภาษีล่าช้า
ซึ่ง ฌอน ดัฟฟี่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสหรัฐ กล่าวว่าเขาเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่รู้สึกเครียดกับภาวะการเงินที่แน่นอน แต่ขอให้เจ้าหน้าที่ไปทำงานตามเดิม
