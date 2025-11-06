เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ หลังชัตดาวน์ ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36
เที่ยวบินสหรัฐฯ อาจถูกยกเลิก 4,000 ไฟลท์ เริ่มจากวันศุกร์นี้ หลังชัตดาวน์รัฐบาล ลากยาวเข้าสู่วันที่ 36 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวสุดในประวัติศาสตร์
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน สำนักข่าว BBC รายงานว่า ฌอน ดัฟฟี รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมของสหรัฐอเมริกา ได้กล่าวเตือนว่า ท่าอากาศยานสำคัญ 40 แห่งทั่วประเทศอาจจะต้องลดจำนวนเที่ยวบินลง โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์นี้ หากการชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯยังไม่มีความคืบหน้า
ปัจจุบันการชัตดาวน์รัฐบาลเข้าสู่วันที่ 36 หลังจากที่ร่างงบประมาณไม่ได้รับเสียงเพียงพอในสภา โดยการชัตดาวน์ครั้งนี้ถือเป็นการชัตดาวน์ที่นานที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ
ซึ่งการชัตดาวน์รัฐบาลทำให้รัฐบาลไม่สามารถจ่ายเงินพนักงานสนามบินได้ และทำให้พนักงานหอบังคับการบางคนเลือกจะไม่มาทำงาน หรือทำอาชีพเสริม แม้ว่าจะมีพนักงานบางส่วนที่ยอมมาทำงานโดยไม่ได้รับเงินเดือนแต่ไม่เพียงพอ
อ้างอิงจากแหล่งข่าวระบุว่าจำนวนเที่ยวบินที่ถูกยกเลิกจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเริ่มจากเที่ยวบินในประเทศร้อยละ 4 ในวันศุกร์ และเพิ่มสูงสุดร้อยละ 10 ในสัปดาห์หน้า คาดว่าจะมีเที่ยวบินโดนยกเลิกได้มากถึง 3,500-4,000 เที่ยวบิน
