เซฟไว้เลย เบอร์ด่วน “น้ำท่วม-ฝนหนัก” แจ้งเหตุ ปภ. เช็กข่าวพายุเข้า
รวมเบอร์ด่วนแจ้งเหตุน้ำท่วม ฝนตกหนัก พายุ (1784, 1555) และเช็กสภาพอากาศ กรมอุตุฯ (1182) พร้อมลิงก์ติดตามเรดาร์ฝน
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 เริ่มเข้าสู่ช่วงที่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงต่อสถานการณ์ฝนตกหนัก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก จากอิทธิพลของร่องมรสุมและพายุ คัลแมกี ที่เคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนืองของประเทศไทย
เพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉิน เดอะไทยเกอร์ ได้รวบรวมเบอร์โทรศัพท์สายด่วนที่จำเป็น และช่องทางการติดตามสถานการณ์น้ำและฝนแบบเรียลไทม์จากหน่วยงานภาครัฐโดยตรง
เบอร์ด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิน (24 ชม.) 🚨
กลุ่มนี้คือเบอร์หลักที่ต้องบันทึกไว้สำหรับแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือเร่งด่วน
1. เบอร์ 1784 (ปภ.) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ศูนย์กลางรับแจ้งเหตุสาธารณภัยทุกชนิดทั่วประเทศ ประสานงานหน่วยงานในพื้นที่
2. เบอร์ 1669 (สพฉ.) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน, อุบัติเหตุ, ผู้บาดเจ็บจากน้ำหลาก, ไฟดูด ที่ต้องการรถพยาบาลทันที
3. เบอร์ 1555 (กทม.) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กรุงเทพมหานคร แจ้งเหตุน้ำท่วมขัง, ท่อระบายน้ำอุดตัน, ปัญหาสายไฟชำรุด ในพื้นที่ กทม.
เบอร์สายด่วน สอบถามพยากรณ์อากาศ-สถานการณ์น้ำ 🌪️
1. เบอร์ 1182 (กรมอุตุนิยมวิทยา) สอบถามพยากรณ์อากาศ, คำเตือนพายุ และข้อมูลอากาศโดยตรง
2. เบอร์ 1460 (กรมชลประทาน) แจ้งและสอบถามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำ, เขื่อน, การระบายน้ำ และเหตุน้ำล้นตลิ่ง
โทรติดต่อช่วงเดินทาง ฝนตก-น้ำท่วม 🚗
สำหรับตรวจสอบและแจ้งเหตุ “เส้นทางน้ำท่วม, ถนนขาด, ปิดการจราจร”
- 1586 : กรมทางหลวง
- 1146 : กรมทางหลวงชนบท
- 1193 : ตำรวจทางหลวง
- 1197 : ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจร (บก.02)
แจ้งเหตุไฟฟ้า-ประปา ขัดข้อง 💡
ประชาชนสามารถติดตามกลุ่มฝนและพายุได้ด้วยตนเอง ผ่านช่องทางเหล่านี้
1. กรมอุตุนิยมวิทยา (TMD)
- ติดตาม “ประกาศเตือนภัยลักษณะอากาศ/พายุ” และหน้า “เรดาร์ตรวจอากาศ” แบบเรียลไทม์
2. ThaiWater (HII)
- สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ ให้บริการแผนที่ “ฝนวันนี้”, “ฝนสะสม” และ “เรดาร์ Composite” ที่รวมข้อมูลจากหลายแหล่ง
3. ปภ.บอกฝน (DDPM)
- แผนที่แสดงภาพกลุ่มเมฆฝนจากเรดาร์ พร้อมคำเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก
4. เรดาร์ กทม. (สำนักการระบายน้ำ)
- ใช้ติดตามกลุ่มฝนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้า-ออก กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะ
หากพบฝนตกต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มขึ้นรวดเร็ว ควรเก็บของขึ้นที่สูง ตัดกระแสไฟในจุดเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำ หากพบผู้บาดเจ็บหรือสถานการณ์คุกคามชีวิต ให้รีบโทร 1669 หรือ 1784 ทันที
