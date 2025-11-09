พายัก สีพะนม ดาวเตะ MVP กัปตันทีมโรงเรียนอบจ.ชัยนาท ติดทีมชาติลาวลุยซีเกมส์

“บิ๊ก”พายัก สีพะนม ได้รับแจ้งข่าวดี หลัง “โค้ชอ้อน” อนุสรณ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนอบจ.ชัยนาท หลุดเปรยกัปตันทีมข้ามพรมแดนได้ติดธงทีมชาติลาว ลงแข่งซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทย
ควันหลงหลังเกม โรงเรียนอบจ.ชัยนาท เอาชนะ โรงเรียนหมอนทองวิทยา 2-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2025 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.68 ที่ผ่านมา อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันจนทะลักสนามศุภชลาศัย โดย “โค้ชอ้อน” อนุสรณ์ ปานสันเทียะ ผู้ฝึกสอนทีมอบจ.ชัยนาท เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวหลังเกมถึงแข้งคนเก่งในทีมอย่าง “พายัก สีพะนม” นักเตะเจ้าของรางวัลทรงคุณค่า (MVP) ของอบจ.ชัยนาท จะมีชื่อติดทีมชาติ ลาว ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี มาแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ
สำหรับทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค.68 โดยทีมชาติลาว ของกัปตันพายักนั้นอยู่ในกลุ่มบี ร่วมสายกับ ทีมชาติเวียดนามและมาเลเซีย
ทั้งนี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Ch7HD Sports” เปิดเผยตัวเลขคนดูผ่านระบบออนไลน์ โดยระบุว่า “ปรากฏการณ์สานฝันบอลเยาวชน ! อบจ.ชัยนาท – หมอนทอง สู้สุดใจ สมศักดิ์ศรีคู่ชิงพิสูจน์แล้วว่าเก่งทั้งคู่
- ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน
- ยอดชมออนไลน์ ทะลุ 45 ล้านวิว
สรุปรางวัล การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025
ทีมชนะเลิศ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : พายัก สีพะนม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
ดาวซัลโว : รชฏ ประชาศิลป์ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม
ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : อนุสรณ์ ปานสันเทียะ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ผู้จัดบอล 7 สี กราบขออภัยคนดูล้นสนาม ยอมรับวางแผนไม่ครอบคลุม
- แบงค์ วงแคลช โหมโรงนัดชิงฯ บอล 7 สี เล่าสมัยเป็นลูกทีมอ.สกล
- หมอนทองวิทยา ฟีเวอร์ ดาราแห่อีดฉีด ลุ้นชิงบอล 7 สี ถ้าแชมป์รับเละ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: