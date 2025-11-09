ข่าวกีฬาฟุตบอลฟุตบอลไทย

พายัก สีพะนม ดาวเตะ MVP กัปตันทีมโรงเรียนอบจ.ชัยนาท ติดทีมชาติลาวลุยซีเกมส์

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 14:43 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 14:43 น.
50
แฟ้มภาพ

“บิ๊ก”พายัก สีพะนม ได้รับแจ้งข่าวดี หลัง “โค้ชอ้อน” อนุสรณ์ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลโรงเรียนอบจ.ชัยนาท หลุดเปรยกัปตันทีมข้ามพรมแดนได้ติดธงทีมชาติลาว ลงแข่งซีเกมส์ครั้งที่ 33 ที่ไทย

ควันหลงหลังเกม โรงเรียนอบจ.ชัยนาท เอาชนะ โรงเรียนหมอนทองวิทยา 2-1 คว้าแชมป์ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2025 เมื่อวันที่ 8 พ.ย.68 ที่ผ่านมา อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางแฟนบอลเข้าชมการแข่งขันจนทะลักสนามศุภชลาศัย โดย “โค้ชอ้อน” อนุสรณ์ ปานสันเทียะ ผู้ฝึกสอนทีมอบจ.ชัยนาท เปิดเผยระหว่างแถลงข่าวหลังเกมถึงแข้งคนเก่งในทีมอย่าง “พายัก สีพะนม” นักเตะเจ้าของรางวัลทรงคุณค่า (MVP) ของอบจ.ชัยนาท จะมีชื่อติดทีมชาติ ลาว ชุดอายุไม่เกิน 23 ปี มาแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

สำหรับทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 จัดระหว่างวันที่ 9-20 ธ.ค.68 โดยทีมชาติลาว ของกัปตันพายักนั้นอยู่ในกลุ่มบี ร่วมสายกับ ทีมชาติเวียดนามและมาเลเซีย

พายัก สีพะนม ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ฟุตบอล 7 สี 2025
ภาพ Facebook @Ch7HD Sports
กัปตันทีมโรงเรียน อบจ. ชัยนาท
แฟ้มภาพ

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “Ch7HD Sports” เปิดเผยตัวเลขคนดูผ่านระบบออนไลน์ โดยระบุว่า “ปรากฏการณ์สานฝันบอลเยาวชน ! อบจ.ชัยนาท – หมอนทอง สู้สุดใจ สมศักดิ์ศรีคู่ชิงพิสูจน์แล้วว่าเก่งทั้งคู่

  • ยอดชมพร้อมกันสูงสุด 4.2 ล้านคน
  • ยอดชมออนไลน์ ทะลุ 45 ล้านวิว
พายัก สีพะนม ทีมชาติลาว ซีเกมส์ครั้งที่ 33
แฟ้มภาพ Fb. @chainatpaofootball

สรุปรางวัล การแข่งขัน ฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7HD 2025

ทีมชนะเลิศ : โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ผู้เล่นทรงคุณค่า (MVP) : พายัก สีพะนม โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

ดาวซัลโว : รชฏ ประชาศิลป์ โรงเรียนหัวหินวิทยาคม

ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยม : อนุสรณ์ ปานสันเทียะ ร.ร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

แชมป์ฟุตบอล 7 สี รร อบจ ชัยนาท
ภาพ Facebook @Ch7HD Sports
โรงเรียนอบจ ชัยนาท แชมป์ฟุตบอล 7 สี
ภาพ Facebook @Ch7HD Sports
อบจ ชัยนาท แชมป์บอล 7 สี 2025
ภาพ Facebook @Ch7HD Sports
พายัก สีพะนม วรากร ช่างเขียนดี
ภาพ Facebook @Ch7HD Sports
พายัก สีพะนม
ภาพ Facebook @Ch7HDSports

แชมป์ฟุตบอล 7 สี รร อบจ ชัยนาท

สนามศุภชลาศัย
ภาพ @โรงเรียนหมอนทองวิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา
พายัก สีพะนม ทีมชาติลาว
แฟ้มภาพ Fb. @chainatpaofootball
พายัก สีพะนม ยิงประตูแรกให้ทีมชาติลาว
แฟ้มภาพ Fb. @chainatpaofootball
พายัก สีพะนม กัปตันทีมโรงเรียนอบจ ชัยนาท
แฟ้มภาพ Fb. @chainatpaofootball
chainatpaofootball
แฟ้มภาพ Fb. @chainatpaofootball
แฟ้มภาพ Fb. @chainatpaofootball
แฟ้มภาพ Fb. @chainatpaofootball

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

