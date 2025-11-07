หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก ร่วมคอมเมนต์ยินดี

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน หลังดูใจนานกว่า 10 ปี ด้านนางเอกสาวอดีตคนรัก แอฟ ทักษอร โผล่คอมเมนต์แสดงความยินดี
เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนในวงการเลย เมื่อ หมวดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร อดีตคนรักของ แอฟ ทักษอร ประกาศสละโสด เตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาว หมอเพื่อน พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 นี้ หลังทั้งคู่คบหากันมานานถึง 10 ปี
การประกาศแต่งงานของหมวดอ๋อในครั้งนี้ ถือเป็นการทำลายกำแพงของตัวเองที่เคยตั้งใจเอาไว้ว่า “ไม่คิดจะแต่งงานตลอดชีวิต” โดย หมวดอ๋อ ได้โพสต์ภาพคู่ที่คาดว่าจะเป็นพรีเวดดิ้ง หรือภาพวันงานหมั้นของทั้งสองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความสุดหวานว่า
“.. End Of The Walk Way .. When “She said… Yesss ..Two Souls,One heart
..10ปีที่แล้ว..เจอกันครั้งแรก ณ ที่นี่. .. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.. 10ปีต่อมา..ที่เดิม ณ จุดเริ่มต้น #จุฬาลงกรณ์ A Next Chapter begins.. #EndOfTheWalkWay ไม่เคยคิดจะแต่งงานมาตลอดชีวิต .. แต่นะ มาถึงจุดที่..สิ้นสุดทางเลื่อนละ
…30 พฤศจิกายน 2568 ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมงานมงคลสมรส ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เวลา 18.00น.
* กรุณาแต่งกายสีโทนสุภาพตามที่สำนักพระราชวังแนะนำไว้เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ธ สถิตในดวงใจคนไทยตราบนิรันดร์..* #หมวดอ๋อหมอเพื่อน
*รูปทั้งหมดนี้ถ่ายเมื่อเดือนกันยายนและบางรูปถ่ายเมื่อ10 ปีที่แล้ว*”
ทั้งนี้ภายหลังจากที่ หมวดอ๋อ แจ้งข่าวดีให้ได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว คนบันเทิงต่างก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดี และแน่นอนว่านางเอกสาวอดีตคนรัก อย่าง แอฟ ทักษอร ก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ชายที่แสนดีด้วยเช่นกัน นับเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งคู่
อ้างอิงจาก : IG muad_aor
