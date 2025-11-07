ข่าวดาราบันเทิง

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก ร่วมคอมเมนต์ยินดี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 11:16 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 11:16 น.
180
หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่คอมเมนต์ร่วมยินดี

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน หลังดูใจนานกว่า 10 ปี ด้านนางเอกสาวอดีตคนรัก แอฟ ทักษอร โผล่คอมเมนต์แสดงความยินดี

เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนในวงการเลย เมื่อ หมวดอ๋อ พ.ต.อ.รณกร รัตนะพร อดีตคนรักของ แอฟ ทักษอร ประกาศสละโสด เตรียมเข้าพิธีวิวาห์กับแฟนสาว หมอเพื่อน พญ.กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 นี้ หลังทั้งคู่คบหากันมานานถึง 10 ปี

การประกาศแต่งงานของหมวดอ๋อในครั้งนี้ ถือเป็นการทำลายกำแพงของตัวเองที่เคยตั้งใจเอาไว้ว่า “ไม่คิดจะแต่งงานตลอดชีวิต” โดย หมวดอ๋อ ได้โพสต์ภาพคู่ที่คาดว่าจะเป็นพรีเวดดิ้ง หรือภาพวันงานหมั้นของทั้งสองลงในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมระบุข้อความสุดหวานว่า

“.. End Of The Walk Way .. When “She said… Yesss ..Two Souls,One heart

..10ปีที่แล้ว..เจอกันครั้งแรก ณ ที่นี่. .. คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.. 10ปีต่อมา..ที่เดิม ณ จุดเริ่มต้น #จุฬาลงกรณ์ A Next Chapter begins.. #EndOfTheWalkWay ไม่เคยคิดจะแต่งงานมาตลอดชีวิต .. แต่นะ มาถึงจุดที่..สิ้นสุดทางเลื่อนละ

…30 พฤศจิกายน 2568 ขอเชิญกัลยาณมิตรร่วมงานมงคลสมรส ณ โรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็ล เวลา 18.00น.

* กรุณาแต่งกายสีโทนสุภาพตามที่สำนักพระราชวังแนะนำไว้เพื่อแสดงความไว้อาลัยแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง ธ สถิตในดวงใจคนไทยตราบนิรันดร์..* #หมวดอ๋อหมอเพื่อน

*รูปทั้งหมดนี้ถ่ายเมื่อเดือนกันยายนและบางรูปถ่ายเมื่อ10 ปีที่แล้ว*”

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-1

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-8

ทั้งนี้ภายหลังจากที่ หมวดอ๋อ แจ้งข่าวดีให้ได้ทราบโดยทั่วกันแล้ว คนบันเทิงต่างก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์แสดงความยินดี และแน่นอนว่านางเอกสาวอดีตคนรัก อย่าง แอฟ ทักษอร ก็เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ชายที่แสนดีด้วยเช่นกัน นับเป็นมิตรภาพที่ดีระหว่างทั้งคู่

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-11

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-7

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-6

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-5

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-4

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-3

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่ร่วมยินดี-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG muad_aor

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ดาร์กกว่าที่คิด &quot;เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น&quot; ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา ข่าวอาชญากรรม

ดาร์กกว่าที่คิด “เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น” ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

41 วินาที ที่แล้ว
กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ ข่าว

กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

26 นาที ที่แล้ว
ศาลอาญาฯ พิพากษายกฟ้อง &quot;หมอของขวัญ&quot; คดีหมิ่นประมาท ลีน่าจัง จากปมโพสต์ภาพคู่ &quot;แพรรี่&quot; ชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ด้านหมอของขวัญจ่อฟ้องกลับ ข่าวอาชญากรรม

ศาลยกฟ้อง หมอของขวัญ คดีหมิ่น ลีน่าจัง ชี้ “เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”

27 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

โอ๊ต ภาสกร อัดคลิปขอโทษ สำนึกผิดพูดไม่คิดจนทัวร์ลง วอนแฟนๆ ให้โอกาสปรับปรุงตัว

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย

34 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว อัปเดตคดี นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูชื่อดังเรียกค่าเสียหาย 20 ล้าน บันเทิง

ทนายแก้ว อัปเดต นุ่น-ต๊อด ฟ้องหมอดูเรียก 20 ล้าน คู่กรณีส่งข้อความ ขอไกล่เกลี่ย

45 นาที ที่แล้ว
ธนเดช แฉซ้ำ เจอขบวนการ ตัวแทนม้า สวมสิทธิ์คนตาบอด ฮุบโควตาสลาก จากสมาคมฯ ข่าว

ธนเดช แฉซ้ำ เจอขบวนการ ตัวแทนม้า สวมสิทธิ์คนตาบอด ฮุบโควตาสลาก จากสมาคมฯ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุ “น้องโมเดล” ถูกไฟชอร์ต ขณะเล่นชิงช้า กลางโรงเรียนอนุบาล

51 นาที ที่แล้ว
หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก โผล่คอมเมนต์ร่วมยินดี บันเทิง

หมวดอ๋อ ประกาศแต่งงาน หมอเพื่อน ด้าน แอฟ ทักษอร อดีตคนรัก ร่วมคอมเมนต์ยินดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รวมเบอร์ด่วนแจ้งเหตุน้ำท่วม ฝนตกหนัก พายุ (1784, 1555) และเช็กสภาพอากาศ กรมอุตุฯ (1182) พร้อมลิงก์ติดตามเรดาร์ฝน ข่าว

เซฟไว้เลย เบอร์ด่วน “น้ำท่วม-ฝนหนัก” แจ้งเหตุ ปภ. เช็กข่าวพายุเข้า

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

พ่อเบอร์ 14 ทีม “หมอนทองวิทยา” ก้มกราบ อ.สกล หลังทะลุเข้าชิงฟุตบอล 7 คนแชมป์กีฬา 7HD 2025

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สิงคโปร์ ตั้งชื่อกล้วยไม้ ตามที่ชื่อ “อนุทิน” ให้เกียรตินายก เยือนสิงคโปร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อวี๋ซูซินถูกขุดคลิปเก่าแฉพฤติกรรมบูลลี่เพื่อน สื่อแบน-ซีรีส์เลื่อนถ่ายทำ บันเทิง

งานเข้า นักแสดงสาวถูกสื่อแบน-ซีรีส์เลื่อนถ่าย หลังโดนแฉพฤติกรรม จนเพื่อนเอือม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 3 สาวสองรุ่นใหญ่ โดนคดียาเสพติด ขอทาลิป สวยไว้ก่อน เผื่อตำรวจเห็นใจ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เปิดขั้นตอนสั่ง GrabFood ใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส ทำยังไง? เช็กคู่มือฟู้ดเดลิเวอรี่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ปวีณา” ทราบเรื่องแล้ว คดีเด็กไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งที่ญี่ปุ่น ทำงานร้านนวดกาม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคมทองวันนี้ 7 พ.ย.68 ปรับลง 50 บาท ทองรูปพรรณ ขายออก 62,050 บาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟิลิปปินส์ผวา ซูเปอร์ไต้ฝุ่นฟงวอง จ่อถล่ม จี้อพยพพื้นที่เสี่ยง เวียดนามอพยพกว่า 2.6 แสนคน ปิด 6 สนามบิน ยอดตายพุ่ง 114 ศพ สูญหายอีก 127 คน ข่าวต่างประเทศ

ผวาซ้ำ พายุลูกใหม่มาอีกแล้ว “ไต้ฝุ่นฟงวอง” หลังคัลแมกีเพิ่งถล่ม ตาย 114 ศพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“บิ๊กเล็ก” แจงปล่อยเชลยศึก 12 พ.ย. เป็นแค่การคาดการณ์ ย้ำเขมรต้องทำตามเงื่อนไข

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้คนละครึ่งพลัส สั่งอาหารผ่าน line man เศรษฐกิจ

คู่มือ Line Man คนละครึ่งพลัสใช้ยังไง? รวมร้านอร่อยกว่า 35000 อิ่มคุ้มได้ที่บ้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สทนช. ยันไม่ซ้ำรอยปี 54 เขื่อนภูมิพล (98%) ทยอยเพิ่มพร่องน้ำแตะ 45 ล้าน ลบ.ม./วัน 8 พ.ย. นี้ รับมือพายุคัลแมกี ข่าว

จับตา เขื่อนภูมิพล ปรับแผนระบายน้ำ เตรียมรับพายุ “คัลแมกี” ยันไม่ซ้ำรอยปี 54

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ยิว ฉัตรมงคล&quot; ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า &quot;เจนนี่ รัชนก&quot; ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้ บันเทิง

“ยิว ฉัตรมงคล” ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า “เจนนี่ รัชนก” ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

เพื่อไทย อัด รัฐบาล ห่วงแต่จะเล่นการเมือง เมินปัญหาน้ำท่วม ปชช. เดือนร้อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปวิธีค้นหาร้านอาหารที่เข้าร่วม &quot;คนละครึ่ง พลัส&quot; 2568 บนแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่ ทั้ง Grab, LINE MAN และ Robinhood Food เศรษฐกิจ

วิธีค้นหาร้าน คนละครึ่งพลัส บนแอป Grab, LINE MAN, Robinhood

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

เริ่มวันนี้! วิธีใช้สิทธิ์ คนละครึ่งพลัส สั่งฟู้ดเดลิเวอรี่ ShopeeFood ง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 11:16 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 11:16 น.
180
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดาร์กกว่าที่คิด &quot;เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น&quot; ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

ดาร์กกว่าที่คิด “เด็ก 12 ปี แม่หลอกค้ากามญี่ปุ่น” ต้องรับแขก 60 คน สภาพสุดเวทนา

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

กมธ.มั่นคง จ่อเรียก ตำรวจ-นักการเมือง หลังเปิดหลักฐานจาก บิ๊กโจ๊ก พบเอี่ยวธุรกิจเทาเพียบ

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
ศาลอาญาฯ พิพากษายกฟ้อง &quot;หมอของขวัญ&quot; คดีหมิ่นประมาท ลีน่าจัง จากปมโพสต์ภาพคู่ &quot;แพรรี่&quot; ชี้ไม่เข้าองค์ประกอบความผิด ด้านหมอของขวัญจ่อฟ้องกลับ

ศาลยกฟ้อง หมอของขวัญ คดีหมิ่น ลีน่าจัง ชี้ “เป็นการวิจารณ์โดยสุจริต”

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568

ชายถูกไฟคลอก พาวเวอร์แบงก์ระเบิดในกระเป๋า กลางสนามบินออสเตรเลีย

เผยแพร่: 7 พฤศจิกายน 2568
Back to top button