สิงคโปร์ ตั้งชื่อกล้วยไม้ ตามที่ชื่อ “อนุทิน” ให้เกียรตินายก เยือนสิงคโปร์
สิงคโปร์ ตั้งชื่อกล้วยไม้ ตามที่ชื่อ อนุทิน เพื่อเป็นการให้เกียรตินายกและภริยา เดินทางเยือนประเทศสิงคโปร์ ย้ำความสัมพันธ์ 60 ปี
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และภริยา พร้อมคณะ ได้เดินทางไปยัง สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ (Singapore Botanic Gardens) เพื่อเข้าร่วมพิธีตั้งชื่อกล้วยไม้ (VIP Orchid Naming) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยาในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการ
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า พิธี VIP Orchid Naming นับเป็นธรรมเนียมอันทรงเกียรติของรัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นในการต้อนรับผู้นำประเทศและบุคคลสำคัญจากทั่วโลก โดยมีการตั้งชื่อต้นกล้วยไม้พันธุ์ใหม่เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
ในพิธีดังกล่าว รัฐบาลสิงคโปร์ได้ตั้งชื่อกล้วยไม้สายพันธุ์ใหม่ว่า Vanchoanthe Anutin Thananon Charnvirakul โดยเป็นกล้วยไม้ลูกผสมที่มีความแข็งแรงและเติบโตดี มีช่อดอกตั้งยาวประมาณ 30 ซม. แต่ละช่อมีดอกบานหนาแน่น 3-6 ดอก ขนาดดอก 5 ซม. กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีสีลาเวนเดอร์อ่อนและขาวไล่ระดับ พร้อมเส้นสีม่วงจางๆ ตัดด้วยกลีบปากสีม่วงสดสวยงามโดดเด่น กล้วยไม้สายพันธุ์นี้ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีและภริยา เนื่องในโอกาสเยี่ยมชมสวน Singapore Botanic Gardens สะท้อนถึงไมตรีจิตและความสัมพันธ์อันยั่งยืนระหว่างไทยและสิงคโปร์
ภายหลังพิธี นายกรัฐมนตรีและภริยาได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลสิงคโปร์สำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่น และรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับการตั้งชื่อต้นกล้วยไม้ในนามของตน พร้อมย้ำว่าพิธีนี้เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพ ความสัมพันธ์อันมั่นคงและความร่วมมือที่แน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศ ซึ่งได้ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 60 ปีนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต และจะยังคงเติบโตต่อไปบนพื้นฐานของความเข้าใจ ความไว้วางใจ และความร่วมมือ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองชาติ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อนุทิน” เตรียมบินสิงคโปร์ 7 พ.ย. ตามคำเชิญนายกฯ กระชับความสัมพันธ์สองชาติ
- อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ
- “อนุทิน” ตอบแล้ว เรื่องลืมรูดซิปกางเกง ลั่นไม่มีออกมาเพ่นพ่านแน่นอน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: