“ยิว ฉัตรมงคล” ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า “เจนนี่ รัชนก” ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้

"ยิว ฉัตรมงคล" ตั้งค่าหัว 2 แสน ล่าแอดมินเพจด่า "เจนนี่ รัชนก" ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้

ยิว ฉัตรมงคล เดือด ตั้งรางวัลนำจับ 200,000 บาท ล่าตัวแอดมินเพจ คอยโจมตีตน-เจนนี่ รัชนก ลั่น อยากได้แสงเดี๋ยวจัดให้

ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว สามีของนักร้องสาวชื่อดัง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น หรือ รัชนก สุวรรณเกตุ ออกอาการเดือดสุดขีด หลังจากที่ต้องอดทนกับเพจแอนตี้เพจหนึ่งที่คอยตามโพสต์ทั้งด่าและใส่ร้ายตนกับภรรยามานาน ล่าสุดยิวได้ประกาศไล่ล่าแอดมินเพจดังกล่าว โดยตั้งค่าเหนื่อยถึง 200,000 บาท

ก่อนหน้านี้ ยิว ฉัตรมงคล ได้มีการโพสต์ข้อความว่า “โจรที่หากินบนความเดือดร้อนของคนอื่น หาช่องทำร้าย ใส่ร้าย เสียดสีคนอื่นเพื่อผลประโยชน์ตัวเอง เพจอวตาลชั่วๆ ปั่นข่าวเท็จ ทำร้ายคนจากเงามืด มั่นอกมั่นใจว่าไม่มีใครตามจับได้แน่นอน โอเค วันนี้ผมพอมีเวลา มาเล่นไล่จับกันหน่อย ใครให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการสืบ บ่งบอกตัวเจ้าของเพจนี้ นำไปสู่กระบวนการต่อไป รับค่าเหนื่อย 200,000 บาท ครับ”

จากนั้น ยิว โพสต์ข้อความต่อในช่องคอมเมนต์ว่า “อยากให้รู้สึกว่าการเล่นความรู้สึกคนมันอันตรายแค่ไหน” ,”อยากได้แสง เดี่ยวจัดให้ครบทั้งแสงสีเสียง แบบ 4DX สัมผัสได้จริง ที่ใบหน้าคุณ” , “ผู้เสียหายที่เคยโดนมันทำร้าย ส่งหลักฐานมาที่ผมได้เลยครับ กำลังรวบรวมตอนนี้มีแล้วหลายราย”

ในเวลาต่อมาดูเหมือนว่า ยิว จะเจออะไรเข้า จึงได้โพสต์ข้อความว่า “อ่าว ทำไมหาตัวง่ายจังอ่ะ” , “รีบหนีหางจุกตูดเลยนะจั้ฟพรี่” และเมื่อมีผู้ใช้รายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่า “โชว์หน้าเลยยิวอยากเห็นหมา” ยิว ตอบกลับว่า “ไม่ดีต่อรูปคดีครับ รอตำรวจรวบทีเดียว” , “หนีให้เก่งเหมือนว่าคนอื่นนะครับ”

อีกประมาณ 1 ชั่วโมงต่อมา ยิว ได้โพสต์อย่างดุเดือดว่า “ที่หมั่นไส้คือมาตั้งค่าว่า เกรดยิว เกรดเจนนี่ แหม่ ไอสูงส่ง ฟันอย่างเหลือง” จากนั้น ยิว บอกว่าเหตุผลที่ต้องตั้งรางวัลให้คนที่ตามสืบจนเจอถึง 200,000 บาท ว่า “ที่ผมให้คนสืบสองแสน เพราะไอ้นี่แม่งโครตชั่ว ทำร้ายคนไว้เยอะมาก ทำคนเดือดร้อนไปทั่ว และไม่สำนึกผิดเลยครับ”

&quot;ยิว ฉัตรมงคล&quot; สามี &quot;เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น&quot;
