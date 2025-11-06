ข่าว

หนาวนี้ไม่แห้ง เตรียมรับมือ “พายุคัลแมกี” 7-9 พ.ย. เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน

ผิดคาดฤดูหนาว กทม. แจ้งเตือนพายุ "คัลแมกี" จ่อเข้าเวียดนาม ส่งผลไทย 7-9 พ.ย. นี้ มีฝนตกหนักถึงหนักมาก เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน
ภาพจาก : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน ให้เตรียมรับมือผลกระทบจากพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi) ซึ่งจะส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ ระหว่างวันที่ 7–9 พฤศจิกายน 2568

การแจ้งเตือนพายุฝนตกหนักในครั้งนี้ ถือเป็นสถานการณ์ที่ต้องจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากประเทศไทยได้ประกาศเข้าสู่ “ฤดูหนาว” อย่างเป็นทางการไปแล้ว (ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68) ซึ่งปกติควรเป็นช่วงที่อากาศเริ่มแห้งแล้ง

ปรากฏการณ์นี้ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่า ฤดูหนาวปีนี้จะได้รับอิทธิพลจาก “ลานีญา” ทำให้สภาพอากาศแปรปรวน และอาจมีฝนชุกมากกว่าค่าปกติ แม้จะอยู่ในช่วงฤดูหนาวก็ตาม

ตามประกาศ พายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” บริเวณทะเลจีนใต้ คาดว่าจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายน 2568

หลังจากนั้น พายุจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและดีเปรสชันตามลำดับ แต่ยังคงส่งอิทธิพล ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และอาจมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่

แจ้งเตือน พายุคัลแมกี
ภาพจาก : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

กทม. แนะประชาชนเตรียมพร้อม

กรุงเทพมหานคร ขอให้ประชาชนปฏิบัติดังนี้

  • ระวังอันตราย จากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำล้นตลิ่ง
  • หลีกเลี่ยง การอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขัง หรือบริเวณสายไฟฟ้าชำรุด และขับขี่ด้วยความระมัดระวัง
  • ตรวจสภาพท่อระบายน้ำ รอบบ้าน และเก็บของขึ้นที่สูง เพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนเข้าท่วม
  • ติดตามประกาศ จากกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิด

หากประชาชนต้องการแจ้งเหตุ หรือขอความช่วยเหลือ สามารถติดต่อได้ที่

  • ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม (ถนนสายหลัก) : 0 2248 5115
  • สายด่วน กทม. : 1555 (ตลอด 24 ชั่วโมง)
พายุ คัลแมกี จ่อเข้าไทยไหม
ภาพจาก : ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน GCC

