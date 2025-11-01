บันเทิง

เจนนี่ จบดราม่า ยกหูเคลียร์แม่ค้าไส้กรอก ปมจ้างไลฟ์ยอดไม่ปัง-ร้องไห้ฉ่ำ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 01 พ.ย. 2568 17:45 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2568 17:49 น.
66
เจนนี่แม่ค้าไส้กรอก
แฟ้มภาพ

ดราม่า เจนนี่กับเจ้าของร้านไส้กรอกร่ำไห้เสียใจหนัก เหตุจ้างอินฟลูฯ ไลฟ์ขายของแต่ยอดไม่ทะลุเป้าดั่งหวัง โทษเจนนี่แถมไล่คนดู ล่าสุดให้อภัยแต่ไม่อนุญาตให้พูดถึงเทศกาลอีก

เป็นประเด็นร้อน ! เมื่อล่าสุดสาวเจ้าของร้านไส้กรอกรายหนึ่งได้ออกมาไลฟ์สดเสียน้ำตาจำนวนมาก สาเหตุเพราะได้ว่าจ้าง เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น มาช่วยไลฟ์ขายของหวังเพิ่มยอดเหมือนแบรนด์อื่นๆ แต่ปรากฏหลังจบไลฟ์กลายเป็นว่าเจ้าของร้านกลับไปเปิดไลฟ์อัดวิดีโอของตัวเองพร้อมกับออกลูกตัดพ้อทำนอง ยอดขายไม่ปั๊ว ! ไม่ปังเหมือนอย่างที่คิดเลยทั้งสิ้น

เธอเล่าถึงวันนั้นว่าได้จัดโปรโมชั่นขายชุดละ 299 บาท เตรียมสินค้าไว้กว่า 450 ชุด คาดน่าจะได้ยอดราว 120,000 บาท แต่สุดท้ายเหลือเพียงประมาณ 60,000 บ. หลังหักต้นทุน

ขณะที่ตัวอย่างประโยคดราม่าจากร้านไส้กรอกที่หลุดมาบนโลกออนไลน์ อาทิ “มาขายกับเจนนี่แล้วขาดทุน” “ไม่ได้ยอดเลย” “เจนนี่ตั้งตัวได้แล้ว แต่หนูยังลำบากมีน้อง ๆ 70 คนต้องดูแลนะ” นอกจากนี้ยังมีชอตที่หันไปพูดจาไม่ดีใส่คนดูอีกว่า มาดูทำไม ไม่ช่วยซื้อ! จนคนดูหลายคนเริ่มรู้สึกไม่โอเค บางรายถึงขั้นยกเลิกออเดอร์ไปเลยก็มี !

เท่านั้นไม่พอ เมื่อตรวจสอบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆ แล้ว ปรากฏว่าต้นเหตุมาจากระบบตะกร้าของร้านไส้กรอกเองที่ลืมเปิดให้ลูกค้าต่างจังหวัดสั่งซื้อจึงเป็นเหตุให้ยอดขายตกหนัก ส่วนฝั่งเจนนี่กับทีมคือรีวิวเต็มที่มากแล้ว แต่ร้านจัดการหลังบ้านไม่ทัน

สุดท้าย เจนนี่เลยโทรเข้าไลฟ์ไปคุยตรง ๆ ถามเลยว่า “ที่พูดว่าเจ๊งเพราะจ้างเจนนี่จริงเหรอ?” บอกว่ารู้สึกเสียใจกับคำพูดแบบนั้นแล้วพูดชัดๆ ว่า การตลาดมันมีความเสี่ยงไม่ใช่ไม่ถึงเป้าแล้วมาโทษคนอื่น พร้อมแนะนำให้ร้านออกมาขอโทษคนดูด้วยซึ่งพอเจออินฟลูฯ มาโวยถึงที่ ทำให้เจ้าของร้านยอมรับผิดและขอโทษเจนนี่โดยบอกว่าจะปรับปรุง

เจนนี่ยังกล่าวอีกว่า เธอเองโกรธ แต่ให้อภัย อย่างไรก็ตามหลังจากนี้ ฝั่งของอินฟลูฯ ย้ำชัดเจนว่า ห้ามให้อีกฝ่ายพูดถึงชื่อเจนนี่อีก และห้ามใช้ชื่อเทศกาลเจนนี่ด้วย (ดูคลิป)

แม่ค้าไส้กรอก
แฟ้มภาพ
ว่าน แม่ค้าไส้กรอก
แฟ้มภาพ
เจนนี่ไลฟ์สดขายไม่ดี
แฟ้มภาพ
แม่ค้าไส้กรอกเจนนี่
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

