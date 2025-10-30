เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยังไม่ให้เงิน 3 ล้าน แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน

ชัดเจน! เจนนี่ รัชนก พูดเอง ยอมรับ ยังไม่ได้ให้เงิน 3 ล้านกับ แม่เกตุ ลั่น ต้องทำข้อตกลงกันก่อน ถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกัน
หลังจากเมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่ผ่านมา แม่เกตุ ได้มีการเผยความในใจกลางไลฟ์ว่า ตอนนี้ตนกำลังเครียดจากเรื่องที่โดนเจ้าหนี้ฟ้อง 3 คดี และยังไม่ได้รับเงิน 3 ล้านบาทจากลูกสาว เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น ตามที่นักร้องดังประกาศเอาไว้ในรายการว่าจะเคลียร์หนี้ให้เป็นก้อนสุดท้าย เนื่องจากยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยกัน
ล่าสุดในรายการ แฉ (29 ต.ค. 68) เจนนี่ รัชนก ได้ออกมาชี้แจงประเด็นของแม่เกตุ ว่า “ตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับแม่ เรื่องเงิน 3 ล้านก็ยังไม่ได้ให้ เรื่องคดีความก็มีทนายแล้ว ทนายเตรียมไว้ตั้งแต่ก่อนทะเลาะกัน เขาบอกให้เป็นไปตามกระบวนการ ตอนนั้นหนูก็บอกว่าปล่อยให้เป็นแบบนั้น ที่ว่าจะล้มละลาย เพราะว่าหนูจะไม่ช่วยแล้ว
แต่พอเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกัน มีรายได้เข้าเยอะมากขึ้น หนูก็ปรับความคิดว่าถ้าช่วยได้ก็ควรช่วย แต่ที่ยังไม่ช่วย เพราะยังไม่ผ่านการพูดคุย ยังไม่ผ่านการทำข้อตกลง คือไม่ใช่อยู่ดี ๆ จะยื่นเงินให้แม่เลย 3 ล้าน มันต้องคุยกันก่อน
แม่โทรมาแต่หนูยังไม่ได้รับสาย มีโทรมา 2-3 รอบ หนูไม่ว่างคุย บางทีอยู่กับยิวก็ยังไม่อยากรับสายแม่ เพราะยังไม่รู้ว่าจะคุยอะไรกัน
หลายคนบอกว่า ถ้าอยากให้เงินแม่จริง ทำไมหนูไม่จ่ายตรงให้เจ้าหนี้แม่เองเลย สำหรับหนูอยากให้แม่เป็นคนเคลียร์ เพราะจะได้พิสูจน์ไปเลยว่าถ้าครั้งนี้แม่ยังเคลียร์ไม่ได้ ก็คงจบแล้ว แต่ถ้าครั้งนี้แม่เคลียร์ได้ก็เป็นการพิสูจน์ตัวเขาเอง”
