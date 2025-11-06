เตือนชาวออฟฟิศ “คัลแมกี” แผลงฤทธิ์ ฝนฟ้ามืด ถล่มสมุทรปราการ เย็นนี้ 6 พ.ย.
เตือนชาวออฟฟิศเลิกงาน (6 พ.ย.) ระวังฝนตกหนักจาก คาดอิทธิพลพายุ “คัลแมกี” หลังพบกลุ่มฝนในสมุทรปราการ กทม. โดนด้วย
เตือนภัยชาวออฟฟิศที่กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในเย็นวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2568) ล่าสุด มีรายงานกลุ่มฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.พระประแดง โดยกลุ่มฝนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ไต้ฝุ่น “คัลแมกี” มีความเร็วลมศูนย์กลางอยู่ที่ 155 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะอ่อนกำลังลง และเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวในช่วงกลางคืนของวันนี้ (6 พ.ย.)
แม้ตัวพายุยังไม่เข้าไทยโดยตรง แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ ทำให้มีฝนตกหนักในปริมาณ 35–90 มิลลิเมตร ตลอดคืนนี้ไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน
สำหรับตัวพายุ “คัลแมกี” มีกำหนดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงกลางคืนของวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างหลายจังหวัด เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก ในปริมาณ 100 – 150 มิลลิเมตร ได้แก่ อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ และนครราชสีมา
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ย้ำว่า การเกิดพายุในช่วงฤดูหนาวถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ “ลานีญา” ที่ทำให้สภาพอากาศผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้ ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2–3 เมตร ขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายนนี้
