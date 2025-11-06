ข่าว

เตือนชาวออฟฟิศ “คัลแมกี” แผลงฤทธิ์ ฝนฟ้ามืด ถล่มสมุทรปราการ เย็นนี้ 6 พ.ย.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 17:47 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 17:49 น.
50
เตือนชาวออฟฟิศเลิกงาน (6 พ.ย.) ระวังฝนตกหนักจาก คาดอิทธิพลพายุ "คัลแมกี" หลังพบกลุ่มฝนในสมุทรปราการ กทม. โดนด้วย

เตือนชาวออฟฟิศเลิกงาน (6 พ.ย.) ระวังฝนตกหนักจาก คาดอิทธิพลพายุ “คัลแมกี” หลังพบกลุ่มฝนในสมุทรปราการ กทม. โดนด้วย

เตือนภัยชาวออฟฟิศที่กำลังเตรียมตัวเดินทางกลับบ้านในเย็นวันนี้ (6 พฤศจิกายน 2568) ล่าสุด มีรายงานกลุ่มฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณ อ.พระสมุทรเจดีย์ และ อ.พระประแดง โดยกลุ่มฝนนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดเผยว่า ขณะนี้ไต้ฝุ่น “คัลแมกี” มีความเร็วลมศูนย์กลางอยู่ที่ 155 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายนนี้ ก่อนจะอ่อนกำลังลง และเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวในช่วงกลางคืนของวันนี้ (6 พ.ย.)

สวพ FM91 พยากรณ์อากาศ
ภาพจาก : FB/FM91 Trafficpro

แม้ตัวพายุยังไม่เข้าไทยโดยตรง แต่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับอิทธิพลจากพายุลูกนี้ ทำให้มีฝนตกหนักในปริมาณ 35–90 มิลลิเมตร ตลอดคืนนี้ไปจนถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน

สำหรับตัวพายุ “คัลแมกี” มีกำหนดเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงกลางคืนของวันที่ 7 พฤศจิกายน ซึ่งจะส่งผลให้พื้นที่ภาคอีสานตอนล่างหลายจังหวัด เป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมาก ในปริมาณ 100 – 150 มิลลิเมตร ได้แก่ อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ และนครราชสีมา

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ย้ำว่า การเกิดพายุในช่วงฤดูหนาวถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ ซึ่งเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ “ลานีญา” ที่ทำให้สภาพอากาศผิดเพี้ยนไป นอกจากนี้ ทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง 2–3 เมตร ขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายนนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลจาก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เตือนชาวออฟฟิศเลิกงาน (6 พ.ย.) ระวังฝนตกหนักจาก คาดอิทธิพลพายุ &quot;คัลแมกี&quot; หลังพบกลุ่มฝนในสมุทรปราการ กทม. โดนด้วย ข่าว

เตือนชาวออฟฟิศ “คัลแมกี” แผลงฤทธิ์ ฝนฟ้ามืด ถล่มสมุทรปราการ เย็นนี้ 6 พ.ย.

3 นาที ที่แล้ว
พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส. ข่าว

พรรคประชาชน ขอเวลา 3 วัน เรียกสอบ ปารเมศ ปมตั้งเด็ก ม.ปลาย เป็นผู้ช่วยสส.

13 นาที ที่แล้ว
ยอดเขาแหลมในทองผาภูมิเปล่งประกายสีทองอร่ามในช่วงเย็น ข่าว

สาเหตุ “เขาแหลม” เป็น สีทองอร่าม อ.เจษฎา ชี้ ไม่ใช่เรื่องแปลก

22 นาที ที่แล้ว
ปภ.ประกาศเตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำระลอกใหญ่ เขื่อนเจ้าพระยาปรับเพิ่มการระบาย ข่าว

เตือน 10 จังหวัดภาคกลาง-กทม. ขนของขึ้นที่สูง รับมือมวลน้ำ เขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบาย

29 นาที ที่แล้ว
ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้ ที่จันทบุรี ข่าว

ด่วน! กองทัพบก เตรียมส่ง 18 เชลยศึกเขมร กลับประเทศ 12 พ.ย.นี้

30 นาที ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้ บันเทิง

ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบแม่ชีวัย 84 ปี เสียชีวิตในอาศรมดัง จ.เชียงราย ตำรวจเร่งสอบแรงจูงใจ เผยสื่อยังไม่ยืนยันเนื้อหาจดหมาย &quot;ถวายเป็นพุทธบูชา&quot; ข่าว

สาเหตุ แม่ชีวัย 84 เผาตัวเอง “ถวายเป็นพุทธบูชา” ตร.เร่งสอบปม จดหมายลา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวโพสต์อุทาหรณ์ แฟนผ่าตัดวันแรกตาบวมเลือดคั่ง หมอเพิ่งแจ้งวันที่ 2 ว่าเสี่ยงบอด สุดท้าย รพ.ที่ 3 ยัน &quot;เส้นประสาทโดนตัด&quot; ข่าว

สาวแชร์อุทาหรณ์ แฟนผ่าริดสีดวงจมูก รพ.ดัง พลาด เส้นประสาทตาขาด เสี่ยงบอดถาวร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราชกิจจาฯ เผยระเบียบ กกต. ให้อำนาจประธานและกรรมการพกปืนได้ เพื่อใช้ในการสืบสวนสอบสวนคดีเลือกตั้ง ข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ให้อำนาจ “กกต.” พกอาวุธปืนได้แล้ว เพื่อภารกิจสืบสวน ไต่สวน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; ท้า &quot;อัจฉริยะ-โรม&quot; เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ ลั่น อย่าพูดแค่อักษรย่อ ข่าวการเมือง

อนุทิน ท้า อัจฉริยะ-โรม เปิดชื่อนักการเมือง ช.ช้าง เอี่ยวสแกมเมอร์ อย่าพูดแค่ตัวย่อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดอาจเป็นช่วงสัปดาห์หน้า บันเทิง

ข่าวดี หนุ่ม กรรชัย เตรียมกลับมาจัดรายการ หลังหายดี ทนายแก้ว คาดช่วงสัปดาห์หน้า

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ธรรมนัส” บอก “อนุทิน” พูดเอง ชิงยุบสภาก่อนถูกซักฟอก รับโทรคุยทุกคืน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

อินเดียโฉด 3 ชาย รุมข่มขืน-ตัดหัว เด็กหญิง 5 ขวบ หลังแม่เผลอหลับในสถานีรถไฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวเศร้าวงการวรรณกรรม &quot;บินหลา สันกาลาคีรี&quot; นักเขียนซีไรต์ปี 2548 เสียชีวิตแล้ว เมื่อ 6 พ.ย. 68 ข่าว

วงการวรรณกรรมเศร้า “บินหลา สันกาลาคีรี” นักเขียนซีไรต์ เสียชีวิตแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;น้ำแข็ง AF7&quot; รับผิดเอง ปมยืมเงิน &quot;ผ้าแพร&quot; เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน บันเทิง

“น้ำแข็ง AF7” รับผิดเอง ปมยืมเงิน “ผ้าแพร” เผย บอกปัญหาไม่หมด เพราะกลัวไม่ได้เงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
พายุคัลแมกีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 ข่าว

ด่วน! พายุคัลแมกี ลูกแรก เข้าไทย 7 พ.ย. ฝนหนัก 150 มม. ซัด อีสาน-กทม.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“แม่ทัพกุ้ง” เบรกมูลนิธิยังไม่เสร็จ เตือนประชาชนอย่างเพิ่งโอน อาจถูกหลอก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาล ร่วมลงนาม MOU ประกาศทำสงครามกับสแกมเมอร์ ปราบสิ้นซาก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทยตามที่เล่าใน TikTok ข่าว

คลิปล้านวิว ฝรั่งใน TikTok อ้าง เจอเด็กชาย 9 ขวบ ให้บริการ glory hole ในร้านอาหารไทย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี ทำกระทบหลายส่วน บันเทิง

น้ำแข็ง AF7 เผชิญหน้าผู้เสียหาย ยอมรับธุรกิจล่มสะสมหลายปี เพราะความใจอ่อนของภรรยา

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จับตา! “สม รังสี” กลับกัมพูชา หลังตั้งรัฐบาลอิสระ สะพัด “ทรัมป์” คุ้มครอง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต บันเทิง

สาธุ 2 คัมแบ็ก งานบุญครั้งใหม่ เขย่าศรัทธา เดิมพันครั้งนี้ถึงชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เด็กหญิงไทยวัย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งไว้ที่ญี่ปุ่นและถูกบังคับทำงานในร้านนวด ข่าวต่างประเทศ

เด็กหญิงไทย 12 ปี ถูกแม่ทิ้งอยู่คนเดียวที่ญี่ปุ่น สั่งให้ทำงานร้านนวดกาม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 17:47 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 17:49 น.
50
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

ไอซ์ รักชนก ไม่กลัวยุบสภา ยันไม่เสียค่าโง่ ชี้ ปชช.ไม่ต้องทนรัฐบาล ไร้ความสามารถ

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568

สตวร์ม กราซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 6 พ.ย. 68

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

ทนายแก้ว เอาจริง! ฟ้องหมิ่นอดีตดารา เรียก 5 แสน เตรียมขึ้นศาล ธ.ค.นี้

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
พบแม่ชีวัย 84 ปี เสียชีวิตในอาศรมดัง จ.เชียงราย ตำรวจเร่งสอบแรงจูงใจ เผยสื่อยังไม่ยืนยันเนื้อหาจดหมาย &quot;ถวายเป็นพุทธบูชา&quot;

สาเหตุ แม่ชีวัย 84 เผาตัวเอง “ถวายเป็นพุทธบูชา” ตร.เร่งสอบปม จดหมายลา

เผยแพร่: 6 พฤศจิกายน 2568
Back to top button