ด่วน! พายุคัลแมกี ลูกแรก เข้าไทย 7 พ.ย. ฝนหนัก 150 มม. ซัด อีสาน-กทม.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 14:13 น.| อัปเดต: 06 พ.ย. 2568 14:13 น.
156
พายุคัลแมกีเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
ภาพจาก : Google Maps

อธิบดีกรมอุตุฯ ยืนยัน พายุเข้าอุบลฯ คืน 7 พ.ย. ยังเป็นดีเปรสชัน อีสานตอนล่างเสี่ยงฝนหนัก 100-150 มม. ชี้ผิดปกติเพราะ “ลานีญา

สถานการณ์พายุกำลังเป็นที่น่าจับตาอย่างเร่งด่วน เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว ได้รายงานการแถลงข่าวเร่งด่วนจากกรมอุตุนิยมวิทยา เกี่ยวกับการเตรียมรับมือพายุไต้ฝุ่น “คัลแมกี” (Kalmaegi)”

ดร.สุกันยาณี ยะวิญชาญ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แถลงข่าวเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์พายุ โดยยืนยันว่า นี่คือ พายุลูกแรกของปีนี้ ที่จะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรง

อธิบดีกรมอุตุฯ ได้ชี้แจงถึงสถานะและเส้นทางพายุว่า ขณะนี้ไต้ฝุ่น “คัลแมกี” มีความเร็วลมศูนย์กลางอยู่ที่ 155 กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะขึ้นฝั่งที่ประเทศเวียดนามตอนกลาง ในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายน ในสถานะที่ยังเป็นพายุไต้ฝุ่น ก่อนจะอ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อนและพายุดีเปรสชัน

หลังจากเข้าเวียดนาม พายุจะเคลื่อนตัวเข้าประเทศลาวในช่วงกลางคืนของวันนี้ (6 พ.ย.) ซึ่งจะเริ่มส่งผลให้บางพื้นที่ของไทยมีฝนตก จากนั้น ในช่วงกลางคืนของวันที่ 7 พฤศจิกายน พายุจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย บริเวณจังหวัดอุบลราชธานี

เส้นทางพายุคัลแมกี
ภาพจาก : Google Maps

อิทธิพลของพายุจะส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งคาดว่าจะเป็นพื้นที่เสี่ยง ฝนตกหนักมาก ปริมาณ 100 – 150 มิลลิเมตร บริเวณจังหวัด อุบลราชธานี, บุรีรัมย์, สุรินทร์, ศรีสะเกษ, มหาสารคาม, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, อำนาจเจริญ และนครราชสีมา

นอกจากนี้ หลายจังหวัดในภาคเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก และภาคใต้ รวมถึง กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะได้รับอิทธิพลของพายุด้วย ทำให้มีฝนตกหนักในปริมาณ 35–90 มิลลิเมตร

พายุคัลแมกีเข้าไทยแผนที่
ภาพจาก : Google Maps

ในส่วนของทะเลอันดามัน คลื่นจะมีกำลังค่อนข้างแรง สูง 2–3 เมตร และอาจสูงเกิน 3 เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง กรมอุตุฯ จึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 6–7 พฤศจิกายนนี้

อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ย้ำว่า การเกิดพายุในช่วงฤดูหนาว ถือเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ เพราะปกติแล้วในช่วงนี้พายุจะเคลื่อนลงไปทางใต้ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ เกิดจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนไป และการเกิดปรากฎการณ์ “ลานีญา” ที่ทำให้สภาพอากาศผิดปกติ

พายุคัลแมกีเข้าไทยแน่ ๆ 7 พ.ย. นี้
ภาพจาก : กรมอุตุนิยมวิทยา

อย่างไรก็ตาม ในอดีตเคยเกิดพายุในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนมาแล้ว 3 ครั้ง คือในปี 2527, 2539 และ 2557 กรมอุตุฯ ยังยืนยันว่า กระแสข่าวที่บอกว่าจะมีพายุลูกใหม่เข้ามาอีกนั้น ไม่เป็นความจริง ขณะนี้มีพายุที่จะเคลื่อนมาไทยเพียงลูกเดียว ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลได้ที่ www.tmd.go.th หรือสายด่วน 1182 ตลอด 24 ชั่วโมง

