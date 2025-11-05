ประวัติ น้ำแข็ง AF7 หนุ่มเซอร์เวทีนักล่าฝัน สู่คู่ชีวิต CEO สาวแบรนด์อาหารกึ่งสำเร็จรูปชื่อดัง

บันเทิง

เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 14:08 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 14:54 น.
ประวัติ น้ำแข็ง AF7 หนุ่มเซอร์เวทีนักล่าฝัน สู่คู่ชีวิต CEO สาวก๋วยเตี๋ยวเรือสำเร็จรูปชื่อดัง

ทำความรู้จัก น้ำแข็ง ชญาน์ทัต หรือ น้ำแข็ง AF7 อีกหนึ่งนักล่าฝันบ้านทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย หนุ่มหล่อหน้าคม ผู้ครองหัวใจสาวๆ

เชื่อว่าหลาย ๆ คนคงเคยได้ติดตามชมการประกวดเรียลลิตี้เฟ้นหานักล่าฝันที่จะได้เฉิดฉายในวงการร้องเพลง อย่างเวที ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย (True Academy Fantasia) ซึ่งหนึ่งในซีซั่นที่หลายคนให้ความสนใจคงจะหนีไมพ้น ทรู อะคาเดมี่ แฟนเทเชีย ซีซั่นที่ 7 หรือ AF7 โดยมีผู้ผ่านเข้ารอบ 12 คนสุดท้ายของซีซั่นนี้ ได้แก่

V1 มีน – กาญจ์คนึง เนตรสีทอง
V2 เกรฟ – สุดารัตน์ เผ่าปฎิมากร
V3 เบน – เบนจามิน วาร์นี
V4 นิว – คนธนันท์ วัฒนชาติวงศ์
V5 นัตตี้ – ณัชภัสร์ พิพัฒน์ไชยศิริ
V6 น้ำแข็ง – ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว
V7 ปั๋ม – ปวรรัตน์ กิตติมงคลเลิศ
V8 กรีน – จิรพัฒน์ ศิริไชย
V9 ผ้าแพร – ธนัญญ่า มโนลีหกุล
V10 บอส – ธนบัตร งามกมลชัย
V12 ปอ – อรรณพ ทองบริสุทธิ์
V13 ต้น – ณัฐวัตร ดีวงกิจ (แทน V11 มาร์ค – วิทวัส ท้าวคำลือ)

ในวันนี้เราจะมาทำความรู้จักพ่อหนุ่มมาดเซอร์ “น้ำแข็ง af7 หรือ ชญาน์ทัต อยู่เป็นแก้ว เจ้าของรหัสประจำตัว V6 หนึ่งนักล่าฝันที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ 12 คนสุดท้ายที่มีความสามารถไม่เป็นสองรองใคร และด้วยรอยยิ้มที่สดใส ทำให้เขาครองใจแฟนคลับได้อย่างง่ายดาย

ประวัติ น้ำแข็ง af7

ประวัติ น้ำแข็ง AF7 หนุ่มหล่อหน้าคม ผู้ครองหัวใจแฟนๆ ตั้งแต่วันประกวดจนปัจจุบัน

น้ำแข็ง af7 เกิดวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2532 ปัจจุบันอายุ 36 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ แม้ว่าจะเรียนจบคณะนิติศาสตร์ แต่ความฝันจริง ๆ ของน้ำแข็ง คือ การได้เป็นนักดนตรี ซึ่งความสามารถพิเศษของเขาก็คือ สามารถเล่นกีตาร์, เบส และกลองชุดได้ ส่วนแนวเพลงที่ชอบมาก ๆ น้ำแข็งเผยว่า ตนชอบเพลงแนว ป๊อปร็อค (POP ROCK) นั่นเอง

ในเรื่องชีวิตส่วนตัว น้ำแข็ง ชญาน์ทัต หรือ น้ำแข็ง af7 คบหาดูใจอยู่กับ เอย พรภิชญา โพธิ์ทอง ผู้บริหารสาวสวยคนเก่ง ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ก๋วยเตี๋ยวเรือ เลอรส ชุดก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปยอดฮิตในโลกออนไลน์ที่มียอดขายทะลุเป้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ผลงานในวงการ

น้ำแข็ง AF7 มีโอกาสได้เฉิดฉายในวงการบันเทิงด้วยบทบาทของการเป็นนักแสดง ประเดิมผลงานแสดงชิ้นแรกในภาพยนตร์เรื่อง Smallroo กูแนว ประกบกับดาราชื่อดังหลายท่าน อาทิ กิ๊ฟซี่ เกิร์ลลี่เบอรี่ (นางเอก), สตาร์บัค พงศ์พิชญ์ (พระเอก), นิกกี้ ณฉัตร, เซน เดอะสตาร์

ประวัติ น้ำแข็ง af7-1
ภาพจาก : dek-d
ประวัติ น้ำแข็ง af7-2
ภาพจาก : dek-d

