หนุ่ม กรรชัย โพสต์แล้ว สาเหตุป่วยหนัก ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ค่าตับพุ่งเกือบพัน

หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรดัง อัปเดตอาการ ปวดท้องรุนแรง ค่าตับพุ่งเกือบพัน พบ “นิ่ว” หลุดอุดตันท่อน้ำดี แพทย์ทำหัตถการด่วน (ERCP) ล้างท่อ-พบน้ำดีเป็นสีดำ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568 หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรรายการโหนกระแส โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว อัปเดตอาการป่วยล่าสุด หลังหลายคนเป็นห่วง โดยเขาขอบคุณทุกกำลังใจ และอธิบายถึงสาเหตุที่ต้องเข้าโรงพยาบาลอย่างละเอียด
หนุ่ม กรรชัย เล่าว่า เขาเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่วันจันทร์ที่ 27 ต.ค. โดยมีไข้ ปวดหัว ปวดตัว และปวดหลัง เขาจึงหยุดงาน 3 วัน เพราะเข้าใจว่าเป็นไข้หวัดใหญ่
จนกระทั่งวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค. เขาเริ่มมีอาการปวดท้องบริเวณใต้ลิ้นปี่อย่างรุนแรง ซึ่งเป็นการปวดที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน จนลุกยืนหรือพูดไม่ได้ ทำให้ต้องไปโรงพยาบาลแห่งแรก
ผลตรวจเลือดครั้งแรกพบว่ามีค่าตับสูง คุณหมอให้ยาลดกรดและยาแก้ปวด และสงสัยเรื่องนิ่วในท่อน้ำดี จึงแนะนำให้นอนโรงพยาบาล แต่เขายังไม่สะดวก จึงขอกลับที่พัก
หลังจากนั้น เขาได้ส่งผลตรวจให้แพทย์ที่ดูแลประจำ และปรึกษาอาจารย์หมออีกหลายท่าน ทุกคนแนะนำให้เขากลับไปแอดมิดที่โรงพยาบาลโดยด่วน เขาจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
เมื่อตรวจเลือดซ้ำ พบว่าค่าตับ (ALP, AST, ALT, GGT) ที่ตรวจเมื่อ 5 โมงเย็น พุ่งสูงกว่าเดิม จากระดับร้อยกว่า ขึ้นไปเป็นเก้าร้อยกว่าเกือบหนึ่งพัน (ค่าปกติห้ามเกิน 50) นอกจากนี้ ค่าสารเหลืองในเลือดและค่าการอักเสบต่างๆ ก็เพิ่มขึ้น
คุณหมอแจ้งว่า อาการดังกล่าวเข้ากับภาวะ การติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ (Acute Cholangitis) ซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี
คุณหมอจึงให้ทำหัตถการด่วน เพื่อเอานิ่วออก (ERCP with stone removal) โดยการวางยาให้หลับ และใช้กล้องส่องผ่านคอลงไปผ่าบริเวณรูเปิดท่อน้ำดี คุณหมอพบว่ามีนิ่วค้างอยู่ตามคาด และยังพบว่าน้ำดีได้กลายเป็นสีดำ ซึ่งหมายถึงการเริ่มติดเชื้อแล้ว คุณหมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน้ำดี และให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำ
หนุ่ม กรรชัย ระบุว่า หลังจากนี้ คุณหมอแนะนำให้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีออก เพื่อป้องกันการเกิดนิ่วและการอักเสบติดเชื้อซ้ำในอนาคต
สุดท้ายนี้ พี่หนุ่ม ขอบคุณความห่วงใยจากทุกคน และขอโทษ “บางคนที่เกลียดชังและคอยสาปแช่ง” พร้อมทิ้งท้ายว่า “เพราะกูรอดครับ” โดยขณะนี้เขายังต้องรับยาฆ่าเชื้อและพักฟื้นเพื่อรอประเมินอาการต่อไป
