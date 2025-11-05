พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน
ช็อก พ่อลูกชาวอเมริกันเล่นซิปไลน์ ถูกแตนยักษ์เอเชียรุมต่อยนับ 100 แผลทั่งร่างที่ประเทศลาว สุดท้ายเสียชีวิตสลด ด้านอุทยานชี้เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติไม่คาดฝัน
เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุสุดเศร้า กรณี แดเนียล โอเวน พ่อชาวอเมริกันวัย 47 ปี และ คูเปอร์ ลูกชายวัย 15 ปี อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 หลังจากถูกฝูงต่อรุมต่อยขณะเล่นซิปไลน์ที่รีสอร์ตแอดเวนเจอร์ กรีน จังเกิล พาร์ค (Green Jungle Park) ใกล้เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว มีรายงานว่าพวกเขาถูกแตนยักษ์เอเชียรุมต่อยกว่าหลายร้อยตัว คาดว่าเป็นแตนยักษ์เอเชีย (Asian giant hornets) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานรีสอร์ตพาตัวพ่อและลูกชายไปรักษาตัวที่ Phakan Arocavet Clinic โดยนายแพทย์ Phanomsay Phakan จากคลินิกดังกล่าวให้ข้อมูลกับสื่อว่าการรักษาเป็นไปอย่างเร่งรีบมาก พร้อมเปิดเผยว่า ร่างกายของทั้งคู่ เต็มไปด้วยจุดสีแดงและมีรอยต่อยมากกว่า 100 แผลทั่วร่างกาย เป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน
นอกจากนี้ มีรายงานว่าทั้งพ่อและลูกยังคงมีสติเมื่อมาถึงคลินิกและไม่ได้มีอาการช็อกจากการแพ้อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามทั้งคู่เสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
สำหรับ แดเนียล โอเวน เป็นผู้อำนวยการของ QSI International School ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เขาและลูกชาย คูเปอร์ กำลังอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ประเทศลาว
ขณะที่ โรงเรียน QSI International School ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยต่อ นายแดเนียล โอเวน ในวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผ่านทาง Facebook ระบุว่า นายแดเนียลทำงานกับ QSI มา 18 ปี เขาเป็นผู้นำที่มีความอบอุ่นและทุ่มเทให้กับการศึกษา เป็นที่รักของทุกคนและจะถูกจดจำตลอดไป
อย่างไรก็ดี เพื่อนร่วมงานต่างออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุสลดที่เกิดขึ้น โพสต์ข้อความอาลัยว่า “โลกสูญเสียคนดีไปสองคน” และ “แดนเป็นผู้อำนวยการที่รักและห่วงใยที่ QSI ไฮฟอง เขาและคูเปอร์ลูกชายจะอยู่ในความทรงจำและคำอธิษฐานของเราเสมอ”
ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันการเสียชีวิตของพลเมืองชาวอเมริกันสองคนในหลวงพระบาง แต่ขอสงวนข้อมูลส่วนตัวเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว ขณะที่ โฆษกของ Green Jungle Park ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวโอเวน พร้อมกล่าวว่า ทางอุทยานได้ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และไม่ปกติ
