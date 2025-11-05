ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:22 น.
68
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย

ช็อก พ่อลูกชาวอเมริกันเล่นซิปไลน์ ถูกแตนยักษ์เอเชียรุมต่อยนับ 100 แผลทั่งร่างที่ประเทศลาว สุดท้ายเสียชีวิตสลด ด้านอุทยานชี้เป็นเหตุการณ์ธรรมชาติไม่คาดฝัน

เว็บไซต์ต่างประเทศ รายงานเหตุสุดเศร้า กรณี แดเนียล โอเวน พ่อชาวอเมริกันวัย 47 ปี และ คูเปอร์ ลูกชายวัย 15 ปี อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2568 หลังจากถูกฝูงต่อรุมต่อยขณะเล่นซิปไลน์ที่รีสอร์ตแอดเวนเจอร์ กรีน จังเกิล พาร์ค (Green Jungle Park) ใกล้เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว มีรายงานว่าพวกเขาถูกแตนยักษ์เอเชียรุมต่อยกว่าหลายร้อยตัว คาดว่าเป็นแตนยักษ์เอเชีย (Asian giant hornets) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพนักงานรีสอร์ตพาตัวพ่อและลูกชายไปรักษาตัวที่ Phakan Arocavet Clinic โดยนายแพทย์ Phanomsay Phakan จากคลินิกดังกล่าวให้ข้อมูลกับสื่อว่าการรักษาเป็นไปอย่างเร่งรีบมาก พร้อมเปิดเผยว่า ร่างกายของทั้งคู่ เต็มไปด้วยจุดสีแดงและมีรอยต่อยมากกว่า 100 แผลทั่วร่างกาย เป็นสถานการณ์ที่อันตรายมากอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน

นอกจากนี้ มีรายงานว่าทั้งพ่อและลูกยังคงมีสติเมื่อมาถึงคลินิกและไม่ได้มีอาการช็อกจากการแพ้อย่างรุนแรง อย่างไรก็ตามทั้งคู่เสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา หลังจากถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

พ่อลูกชาวอเมริกันเสียชีวิต
ภาพจาก Facebook : Dan Owen

สำหรับ แดเนียล โอเวน เป็นผู้อำนวยการของ QSI International School ในเมืองไฮฟอง ประเทศเวียดนาม เขาและลูกชาย คูเปอร์ กำลังอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่ประเทศลาว

ขณะที่ โรงเรียน QSI International School ได้ออกมาแสดงความไว้อาลัยต่อ นายแดเนียล โอเวน ในวันที่ 28 ตุลาคม ที่ผ่านมา ผ่านทาง Facebook ระบุว่า นายแดเนียลทำงานกับ QSI มา 18 ปี เขาเป็นผู้นำที่มีความอบอุ่นและทุ่มเทให้กับการศึกษา เป็นที่รักของทุกคนและจะถูกจดจำตลอดไป

อย่างไรก็ดี เพื่อนร่วมงานต่างออกมาแสดงความเสียใจกับเหตุสลดที่เกิดขึ้น โพสต์ข้อความอาลัยว่า “โลกสูญเสียคนดีไปสองคน” และ “แดนเป็นผู้อำนวยการที่รักและห่วงใยที่ QSI ไฮฟอง เขาและคูเปอร์ลูกชายจะอยู่ในความทรงจำและคำอธิษฐานของเราเสมอ”

ทั้งนี้ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ยืนยันการเสียชีวิตของพลเมืองชาวอเมริกันสองคนในหลวงพระบาง แต่ขอสงวนข้อมูลส่วนตัวเพื่อเคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัว ขณะที่ โฆษกของ Green Jungle Park ออกแถลงการณ์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวโอเวน พร้อมกล่าวว่า ทางอุทยานได้ทบทวนขั้นตอนปฏิบัติที่มีอยู่ทั้งหมดแล้ว ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเป็นเหตุการณ์ธรรมชาติที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และไม่ปกติ

พ่อลูกชาวอเมริกันถูกแตนต่อยที่ลาว
ภาพจาก Facebook : Dan Owen

ข้อมูลจาก : people

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

13 วินาที ที่แล้ว
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

31 นาที ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR บันเทิง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย &quot;ปรินซ์ กรุ๊ป&quot; อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
669 ชุมพรโพสต์เตือนถูกโทรป่วนหัวเราะเยาะ ข่าว

รุมจวก คนโทรป่วน 1669 แจ้งเหตุเท็จกลางดึก หัวเราะใส่-ตัดสายหนี จี้หาคนผิด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ผงะ! ส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด โชว์หน้าบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย ข่าว

ไรเดอร์ผงะ! ขับส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด ต่อหน้าชาวบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ &quot;ว่างแล้ว&quot; บันเทิง

ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ “ว่างแล้ว”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:22 น.
68
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button