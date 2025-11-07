Rockstar ประกาศข่าวร้าย เลื่อนวางจำหน่าย GTA 6 ขยับไป พ.ย. 69
Rockstar ประกาศข่าวร้าย เลื่อนวางจำหน่าย GTA 6 ออกไปอีกรอบ โดยรอบนี้ขยับไปเดือนพฤศจิกายน ปี 69 ชี้ต้องใช้เวลาขัดเกลาเพิ่ม
ทวิตเตอร์ของ Rockstar ผู้พัฒนาเกมยักษ์ใหญ่ ได้ออกมาประกาศแจ้งข่าวร้ายว่า Grand Theft Auto VI หรือ GTA 6 จะเลื่อนวันออกจำหน่ายไป จากเดิมในช่วงเดือนพฤษภาคม ปี 69 เป็นวันที่ 19 พฤศจิกายน ปี 69 แทน
โดยทาง Rockstar ระบุเพิ่มเติมว่า พวกเขาต้องขออภัยที่ต้องใช้เวลาเพิ่ม ซึ่งทางผู้ผลิตเข้าใจดีว่ามันเป็นการรอคอยที่นาน แต่การเพิ่มระยะจะทำให้พวกเขาสามารถทำเกมออกมาได้อย่างเสร็จสมบูรณ์ และได้คุณภาพและความสมบูรณ์ตามที่ทุกคนคาดหวังและควรได้รับ
พร้อมกล่าวขอบคุณสำหรับกำลังใจและความอดทน และพวกเขารู้สึกตื่นเต้นที่ผู้เล่นจะได้ประสบการณ์กับรัฐลีโอนิดา (ชื่อรัฐในเกม) และกลับไปสู่ไวซ์ซิตี้ในยุคใหม่
ทั้งนี้ทาง Rockstar ได้เผยแพร่เทรลเลอร์ GTA 6 แค่สองคลิปเท่านั้น ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก และผู้คนเข้าชมคลิปแล้วกว่า 100 ล้านครั้ง
