ราชกิจจาฯ ออกประกาศ “วรภัค” สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออก
ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ วรภัค สิ้นสุดความเป็นรัฐมนตรี หลังลาออกจากตำแหน่ง รมช. สืบเนื่องจากที่ถูกโยงกับสแกมเมอร์
เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ความเป็นรัฐมนตรีของ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง สิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2568 หลังขอลาออกจากตำแหน่ง
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ นายวรภัค ธันยาวงษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่ง หลังถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวโยงกับสแกมเมอร์เขมร โดยนายวรภัคกล่าวว่าการลาออกครั้งนี้ เพื่อความโปร่งใส ไม่ให้เป็นพันธะและอุปสรรคต่อรัฐบาล
นายวรภัค เล่าย้อนว่าตนมีประสบการณ์แวดวงการเงิน การธนาคารกว่า 30 ปี มีโอกาสและความไว้วางใจให้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งต่างประเทศและไทย
ก่อนที่จะได้รับเชิญให้มาเป็นที่ปรึกษาการคลัง หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล ตนได้รับเกียรติให้เข้ารับตำแหน่ง รมช.คลัง รับใช้ประเทศชาติ ทั้งที่ส่วนตัวไม่เคยมีความทะเยอทะยานทางการเมือง เพียงอยากใช้ความรู้ประสบทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติเท่าที่ทำใด
ตนขอชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีกลุ่มบุคคลพยายามเชื่อมโยงชื่อของตนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์ในกัมพูชา ยืนยันไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลวงต้มตุ๋น หรือธุรกิจผิดกฎหมายใดๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะกัมพูชาหรือที่ไหนในโลกเลย มีความพยาพยามโยง B.I.C กรุ๊ป และบีไอซีแบงก์กัมพูชา ตนไม่สนับสนุนการทำธุรกรรมผิดกฎหมายใดๆ และจะไม่ปกป้องใครที่ทำผิดกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! วรภัค ลาออกจาก รมช.คลัง เพื่อความโปร่งใส ยันไม่เกี่ยวสแกมเมอร์
- ประวัติ วรภัค ธันยาวงษ์ อดีต รมช.คลัง โควตาคนนอก รบ.อนุทิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: