สยบข่าวลือ! นิรมิตเทวาจุติ แถลงซ้ำ อ้าง เพจอวตาร บิดเบือนปมขอโทษ โหนกระแส
เพจ นิรมิตเทวาจุติ โพสต์ชี้แจงซ้ำ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อเพจอวตาร ย้ำปรับความเข้าใจ หนุ่ม กรรชัย ดีแล้ว ด้าน จ่าพิชิต โพสต์ รอฟังเฮียหนุ่ม
สถานการณ์ดราม่าระหว่างเพจ นิรมิตเทวาจุติ (น้องไนซ์ เชื่อมจิต) กับรายการ โหนกระแส ดูเหมือนจะยังไม่จบลงง่าย ๆ แม้เพิ่งจะมีการโพสต์แถลงการณ์ขอโทษอย่างเป็นทางการไปเพียงหนึ่งวัน ล่าสุด เมื่อเช้าวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 เพจ นิรมิตเทวาจุติ ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง โดยออกแถลงการณ์ฉบับที่สอง
แถลงชี้แจง จากทีมนิรมิตเทวาจุติ
เนื่องด้วยมีสื่อหลายสำนักและบุคคลทั่วไปได้รับข้อมูลจาก เพจอวตาร บางแห่ง ที่ได้นำเสนอข้อความบิดเบือนจากความเป็นจริง จึงมีการสอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก ขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า ทางทีมนิรมิตเทวาจุติ จะไม่มีการให้สัมภาษณ์ ในเรื่องนี้
ทางทีมนิรมิตเทวาจุติ ขอเรียนชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าว ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
หากสื่อมวลชนหรือประชาชนท่านใดประสงค์จะทราบข้อมูลที่ถูกต้อง แนะนำให้ดูข้อมูลโดยตรงจากทางรายการ โหนกระแส,คุณหนุ่ม กรรชัย หรือจากทางทีมนิรมิตเทวาจุติ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยและ ปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดี
แถลงการณ์ฉบับใหม่นี้ มีเป้าหมายเพื่อชี้แจงสิ่งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นข้อมูลบิดเบือนจาก เพจอวตาร บางแห่ง ที่นำเสนอข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อน จนทำให้เกิดความสับสน โดยเพจนิรมิตเทวาจุติ ยืนยันว่า ข้อมูลที่ถูกต้องให้ติดตามจากทางรายการ โหนกระแส, คุณหนุ่ม กรรชัย หรือจากทางเพจนิรมิตเทวาจุติ เท่านั้น
โดยผ่านทนายความทั้ง 2 ฝ่าย เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายต่างมีความรู้สึกที่ดีต่อกัน ไม่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาใด ๆ ต่อกันอีกต่อไป
สุดท้ายนี้ขอให้คุณหนุ่ม กรรชัย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หายป่วยโดยเร็ว
ขอบพระคุณทุกท่าน มา ณ ที่นี้
ทีมนิรมิตเทวาจุติ
” ยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์ ยกธรรม ขึ้นเหนือกรรม”
เพจดังกล่าวยังย้ำว่า ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยและ ปรับความเข้าใจกันเป็นอย่างดี โดยผ่านทนายความของทั้งสองฝ่ายเรียบร้อยแล้ว และ ไม่มีข้อขัดแย้งหรือปัญหาใด ๆ ต่อกันอีกต่อไป พร้อมทิ้งท้ายอวยพรให้ คุณหนุ่ม กรรชัย หายป่วยโดยเร็ว
การออกมาแถลงซ้ำครั้งนี้ เกิดขึ้นเพียงหนึ่งวันหลังจากที่เพจ นิรมิตเทวาจุติ เพิ่งโพสต์แถลงการณ์ขอโทษรายการ โหนกระแส (เมื่อ 5 พ.ย. ที่ผ่านมา) ซึ่งในแถลงการณ์ฉบับก่อนหน้านั้น ทางเพจยอมรับว่ามีการพูดในไลฟ์ที่อาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและสร้างความเสียหาย พร้อมยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายไม่ติดใจดำเนินคดีต่อกัน และตกลงจะปักหมุดโพสต์ขอโทษดังกล่าวไว้เป็นเวลา 30 วัน
ความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในทันที โดยเพจดังอย่าง Drama-addict ของ จ่าพิชิต ได้แชร์แถลงการณ์ใหม่นี้ พร้อมข้อความสั้น ๆ ว่า “ถถถถถถถถถ ก็เดี๋ยวรอฟังเฮียหนุ่ม เล่าก็แล้วกัน”
