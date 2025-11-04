ข่าวดาราบันเทิง

จบที่คุก “พระเอกดัง” จ่าย 1 ล้านหนีทหาร จ้างกระทืบแท็กซี่ แฉ 15 ดาราดังยัดเงินใต้โต๊ะ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 23:23 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 17:45 น.
68

คืบหน้า อื้อฉาวครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงไต้หวัน หวังต้าลู่ (Darren Wang) พระเอกชื่อดัง ถูกดำเนินคดีข้อหาจ้างปลอมแปลงเอกสารทางการแพทย์ ต้องการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร หวังต้าลู่ มีผลงานดังจากภาพยนตร์ “Our Times” (กาลครั้งหนึ่งความรัก) “Fall in Love at First Kiss” (แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก) รวมถึงซีรีส์ “หมาป่าจอมราชันย์” (The Wolf)

จุดเริ่มต้นคดีมาจากเหตุบังเอิญ ตำรวจไต้หวันจับกุมนายเฉิน หัวหน้าขบวนการปลอมแปลงเอกสาร ในคดีฉ้อโกงอื่น เมื่อตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายเฉิน กลับพบหลักฐานแชทการสนทนากับหวังต้าลู่ เนื้อหาแชทระบุว่า หวังต้าลู่ได้ว่าจ้างนายเฉินให้ทำใบรับรองแพทย์ปลอม อ้างว่าเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ได้รับการยกเว้น

รายงานระบุว่า หวังต้าลู่จ่ายเงินให้นายเฉินไปมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 1.1 ล้านบาท) หลังนายเฉินถูกจับกุม หวังต้าลู่ติดต่อเขาไม่ได้ เขาคิดว่านายเฉินเชิดเงินหนี หวังต้าลู่จึงไปขอให้ตำรวจที่ตนเองรู้จัก ช่วยค้นหาข้อมูลส่วนตัวของนายเฉิน หวังต้าลู่ต้องการนำข้อมูลไปจัดการทวงเงินคืน แต่กลายเป็นว่าตำรวจอีกทีมกำลังขยายผลคดีของนายเฉินมาถึงหวังต้าลู่พอดี ตำรวจจึงเข้าจับกุมพระเอกดัง

หวังต้าลู่ให้การสารภาพว่าจ้างขบวนการดังกล่าวจริง นายเฉิน หัวหน้าแก๊ง ให้การว่าขบวนการนี้จะสอนเหล่าดาราให้แกล้งป่วย เช่น กลั้นหายใจขณะวัดความดัน เพื่อให้ค่าความดันโลหิตสูงกว่าปกติ แพทย์จะได้บันทึกข้อมูลว่ามีโรคประจำตัว ช่วยให้พวกเขาพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือถูกส่งไปทำงานเอกสารแทนการฝึกภาคสนาม นายเฉินรับเงินจากดาราประมาณ 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อคน

ตำรวจตรวจสอบข้อมูลในมือถือของนายเฉิน พบรายชื่อดาราดังอีกไม่น้อยกว่า 15 คน ที่ใช้บริการปลอมเอกสารหนีทหารเช่นกัน รายชื่อที่ปรากฏเช่น เฉินป๋อหลิน, ซิวเจี๋ยข่าย, จางซูเว่ย ตำรวจกำลังขยายผลต่อเนื่อง คาดว่าอาจมีแพทย์บางคนรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการนี้ ขณะที่ดารากลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญปัญหาหนัก บางคนถูกควบคุมตัว บางคนถูกสปอนเซอร์ยกเลิกสัญญา

คดียังไม่จบเพียงเท่านั้น ระหว่างตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของหวังต้าลู่ในคดีหนีทหาร พวกเขาพบหลักฐานอาชญากรรมอีกคดีหนึ่ง เป็นเหตุการณ์เมื่อกลางปี 2567 หวังต้าลู่เรียกแท็กซี่จากสนามบิน ผู้ให้บริการส่งรถ Tesla มารับ แต่หวังต้าลู่ไม่พอใจ อ้างว่ารถไม่หรูพอ เขาจึงมีปากเสียงกับคนขับตลอดทาง

เมื่อถึงที่หมาย หวังต้าลู่ลืมกุญแจไว้ในรถ เขาพยายามเปิดประตูรถ Tesla แต่เปิดไม่เป็น หวังต้าลู่จึงทุบกระจกรถจนแตก ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนขับ เมื่อสู้คนขับแท็กซี่ไม่ได้ หวังต้าลู่โทรศัพท์ไปฟ้องเพื่อน ซึ่งเป็นทายาทตระกูลใหญ่ เพื่อนคนดังกล่าวจึงส่งสมาชิกแก๊งอันธพาลมารุมทำร้ายคนขับแท็กซี่จนบาดเจ็บสาหัส

หลักฐานแชทที่หวังต้าลู่พูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อน กลายเป็นหลักฐานมัดตัว ทำให้เขาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าเพิ่มอีกหนึ่งกระทง ปัจจุบัน หวังต้าลู่ได้รับการประกันตัวในคดีปลอมเอกสาร เขาได้เข้ารับการฝึกทหารตามปกติแล้ว เขามีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เผชิญหน้ากับนายเฉิน หัวหน้าแก๊งปลอมเอกสาร คดีนี้ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงไต้หวันในปีนี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ ข่าว

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

26 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

จบที่คุก “พระเอกดัง” จ่าย 1 ล้านหนีทหาร จ้างกระทืบแท็กซี่ แฉ 15 ดาราดังยัดเงินใต้โต๊ะ

57 นาที ที่แล้ว
ครอบครัวเผย หนุ่มอินเดีย ถูกหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ โดนล่วงละเมิดนาน 2 ปี หลังถูกแอบถ่ายคลิปเปลือย ด้านโรงพยาบาลโต้ ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน มีหลักฐานวิดีโอยืนยันว่าผู้ป่วยขอทำเอง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู ข่าวต่างประเทศ

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ &quot;ตายมากกว่าเกิด&quot; ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้ เศรษฐกิจ

วิกฤติประชากร 3 จังหวัด ตายมากกว่าเกิด เข้าปีที่ 5 หนักสุดในไทย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

เตือนภัยสายบุฟเฟต์ ระวัง ‘นิ่วในถุงน้ำดี’ โรคยอดฮิตที่มีจุดจบเดียวคือ ‘การผ่าตัด’

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธนดล” ขอบคุณ “ธรรมนัส” หลังได้รับตำแหน่งปรึกษา รมต. กระทรวงเกษตรฯ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก อดัม บริตตัน นักสัตววิทยาอังกฤษ ข้อหาข่มขืน-ทรมานสัตว์ 42 ตัว ล่าสุดภรรยาออกมาแฉสามีตัวเองว่าเป็น &quot;อสูรกาย&quot; ข่าวต่างประเทศ

อ้วกแตก! นักสัตววิทยา ข่มขืนลูกสุนัข ถ่ายคลิปขาย ครางลั่น “ผมชอบมาก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จุดจบสายซิ่ง ยืนขับมอเตอร์ไซค์ สุดท้ายรถสะบัดชนแบริเออร์ กระเด็นลงข้างทาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ บันเทิง

น้ำแข็งละลายแล้ว! กลับมาอีกครั้งกับ All I Want for Christmas is You พร้อมกวาดบำนาญปลายปีฉ่ำๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อย่าทำนะ &quot;ลอยกระทง&quot; 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย ข่าว

อย่าทำนะ “ลอยกระทง” 2568 ตร.เตือน ผิดกฎหมาย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

สเปอร์ส พบ โคเปนเฮเก้น ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ยูเวนตุส พบ สปอร์ติ้ง ลิสบอน ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์ ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแล้ว ไดแอน แลดด์ ดาราเจ้าบทบาท ตำนานเข้าชิง 3 ออสการ์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลิเวอร์พูล พบ เรอัล มาดริด ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอต.มาดริด พบ ยูนิโอน แซงต์-ชิลลัวส์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เปแอสเช พบ บาเยิร์น มิวนิค ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

มดดำ เมาท์แฟ่ด! ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ อาจแค่น้อยใจ ลั่น เรื่องผู้หญิงมันปกติไปแล้ว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำ ฮ.กองทัพฟิลิปปินส์ตก ขณะช่วยเหยื่อไต้ฝุ่นคัลแมกี อัปเดตยอดสูญเสียล่าสุด

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า Miss Universe 2025 บันเทิง

สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;พีมูฟ&quot; ชี้แจงโต้ &quot;ธรรมนัส&quot; ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก &quot;พรรคกล้าธรรม&quot; ข่าว

“พีมูฟ” แถลงโต้ “ธรรมนัส” ยัน ไม่ได้ยื่น 2,000 รายชื่อ สมัครสมาชิก พรรคกล้าธรรม

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก ข่าวต่างประเทศ

SHEIN สั่งแบน Sex Doll ทั่วโลก หลังฝรั่งเศสพบ ตุ๊กตายางอุ้มหมี ลักษณะคล้ายเด็ก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

ข่าวร้าย โค้ชอ๊อดบอกเอง “ยูฟ่า ดลพร” เจ็บหัวเข่าหนัก ชวดป้องกันแชมป์ซีเกมส์ 2025

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นารากร ตั้งคำถามปม ธัญญา-เป๊ก ลดสถานะ ลั่น &quot;นึกว่าเลิกนานแล้ว&quot; ทำคนคอมเมนต์สนั่น บันเทิง

ต๊ะ นารากร โพสต์ถามแรง ปม ธัญญ่า-เป๊ก ลดสถานะ ทำคนคอมเมนต์สนั่น

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แผ่นดินไหวอัฟกานิสถาน สรุป ข่าวต่างประเทศ

สรุปแผ่นดินไหว 6.3 เขย่าอัฟกานิสถาน สังเวย 20 ชีวิต บาดเจ็บกว่า 640 คน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 23:23 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 17:45 น.
68
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

แจกพิกัด 18 จุดเช็กอินยอดนิยม งานลอยกระทง 2568 ทั่วกรุงเทพฯ

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
ครอบครัวเผย หนุ่มอินเดีย ถูกหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ โดนล่วงละเมิดนาน 2 ปี หลังถูกแอบถ่ายคลิปเปลือย ด้านโรงพยาบาลโต้ ทำตามขั้นตอนกฎหมายครบถ้วน มีหลักฐานวิดีโอยืนยันว่าผู้ป่วยขอทำเอง

หนุ่มอินเดียวัย 20 โวย ถูกหัวหน้างานหลอกไป ผ่าตัดแปลงเพศ อ้างโดนแบล็กเมล 2 ปี

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
ศูนย์วิจัยกสิกรไทยชี้ โคราช-ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด คือฮอตสปอตประชากรติดลบ หลังไทยเข้าสู่ภาวะ &quot;ตายมากกว่าเกิด&quot; ปีที่ 5 เสี่ยงหลุด 66 ล้านคนสิ้นปีนี้

วิกฤติประชากร 3 จังหวัด ตายมากกว่าเกิด เข้าปีที่ 5 หนักสุดในไทย

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
Back to top button