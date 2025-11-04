จบที่คุก “พระเอกดัง” จ่าย 1 ล้านหนีทหาร จ้างกระทืบแท็กซี่ แฉ 15 ดาราดังยัดเงินใต้โต๊ะ

คืบหน้า อื้อฉาวครั้งใหญ่ในวงการบันเทิงไต้หวัน หวังต้าลู่ (Darren Wang) พระเอกชื่อดัง ถูกดำเนินคดีข้อหาจ้างปลอมแปลงเอกสารทางการแพทย์ ต้องการหลีกเลี่ยงการเกณฑ์ทหาร หวังต้าลู่ มีผลงานดังจากภาพยนตร์ “Our Times” (กาลครั้งหนึ่งความรัก) “Fall in Love at First Kiss” (แกล้งจุ๊บให้รู้ว่ารัก) รวมถึงซีรีส์ “หมาป่าจอมราชันย์” (The Wolf)
จุดเริ่มต้นคดีมาจากเหตุบังเอิญ ตำรวจไต้หวันจับกุมนายเฉิน หัวหน้าขบวนการปลอมแปลงเอกสาร ในคดีฉ้อโกงอื่น เมื่อตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของนายเฉิน กลับพบหลักฐานแชทการสนทนากับหวังต้าลู่ เนื้อหาแชทระบุว่า หวังต้าลู่ได้ว่าจ้างนายเฉินให้ทำใบรับรองแพทย์ปลอม อ้างว่าเป็นโรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เพื่อให้ได้รับการยกเว้น
รายงานระบุว่า หวังต้าลู่จ่ายเงินให้นายเฉินไปมากกว่า 1 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน (ประมาณ 1.1 ล้านบาท) หลังนายเฉินถูกจับกุม หวังต้าลู่ติดต่อเขาไม่ได้ เขาคิดว่านายเฉินเชิดเงินหนี หวังต้าลู่จึงไปขอให้ตำรวจที่ตนเองรู้จัก ช่วยค้นหาข้อมูลส่วนตัวของนายเฉิน หวังต้าลู่ต้องการนำข้อมูลไปจัดการทวงเงินคืน แต่กลายเป็นว่าตำรวจอีกทีมกำลังขยายผลคดีของนายเฉินมาถึงหวังต้าลู่พอดี ตำรวจจึงเข้าจับกุมพระเอกดัง
หวังต้าลู่ให้การสารภาพว่าจ้างขบวนการดังกล่าวจริง นายเฉิน หัวหน้าแก๊ง ให้การว่าขบวนการนี้จะสอนเหล่าดาราให้แกล้งป่วย เช่น กลั้นหายใจขณะวัดความดัน เพื่อให้ค่าความดันโลหิตสูงกว่าปกติ แพทย์จะได้บันทึกข้อมูลว่ามีโรคประจำตัว ช่วยให้พวกเขาพ้นการเกณฑ์ทหาร หรือถูกส่งไปทำงานเอกสารแทนการฝึกภาคสนาม นายเฉินรับเงินจากดาราประมาณ 500,000 ดอลลาร์ไต้หวันต่อคน
ตำรวจตรวจสอบข้อมูลในมือถือของนายเฉิน พบรายชื่อดาราดังอีกไม่น้อยกว่า 15 คน ที่ใช้บริการปลอมเอกสารหนีทหารเช่นกัน รายชื่อที่ปรากฏเช่น เฉินป๋อหลิน, ซิวเจี๋ยข่าย, จางซูเว่ย ตำรวจกำลังขยายผลต่อเนื่อง คาดว่าอาจมีแพทย์บางคนรู้เห็นเป็นใจกับขบวนการนี้ ขณะที่ดารากลุ่มดังกล่าวต้องเผชิญปัญหาหนัก บางคนถูกควบคุมตัว บางคนถูกสปอนเซอร์ยกเลิกสัญญา
คดียังไม่จบเพียงเท่านั้น ระหว่างตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของหวังต้าลู่ในคดีหนีทหาร พวกเขาพบหลักฐานอาชญากรรมอีกคดีหนึ่ง เป็นเหตุการณ์เมื่อกลางปี 2567 หวังต้าลู่เรียกแท็กซี่จากสนามบิน ผู้ให้บริการส่งรถ Tesla มารับ แต่หวังต้าลู่ไม่พอใจ อ้างว่ารถไม่หรูพอ เขาจึงมีปากเสียงกับคนขับตลอดทาง
เมื่อถึงที่หมาย หวังต้าลู่ลืมกุญแจไว้ในรถ เขาพยายามเปิดประตูรถ Tesla แต่เปิดไม่เป็น หวังต้าลู่จึงทุบกระจกรถจนแตก ทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทกับคนขับ เมื่อสู้คนขับแท็กซี่ไม่ได้ หวังต้าลู่โทรศัพท์ไปฟ้องเพื่อน ซึ่งเป็นทายาทตระกูลใหญ่ เพื่อนคนดังกล่าวจึงส่งสมาชิกแก๊งอันธพาลมารุมทำร้ายคนขับแท็กซี่จนบาดเจ็บสาหัส
หลักฐานแชทที่หวังต้าลู่พูดคุยเรื่องนี้กับเพื่อน กลายเป็นหลักฐานมัดตัว ทำให้เขาถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าเพิ่มอีกหนึ่งกระทง ปัจจุบัน หวังต้าลู่ได้รับการประกันตัวในคดีปลอมเอกสาร เขาได้เข้ารับการฝึกทหารตามปกติแล้ว เขามีกำหนดขึ้นศาลในวันที่ 18 พฤศจิกายนนี้ เผชิญหน้ากับนายเฉิน หัวหน้าแก๊งปลอมเอกสาร คดีนี้ถือเป็นเรื่องอื้อฉาวครั้งใหญ่ที่สุดของวงการบันเทิงไต้หวันในปีนี้
