เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ชาเลนจ์ “No Nut November” งดชัก 1 เดือน หมออธิบายซะเห็นภาพ
ชาเลนจ์ “No Nut November” กลับมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2025 เทรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ “NoFap” ไม่สาว ไม่ว่าว ที่ส่วนใหญ่ผู้ชายเข้าร่วม พวกเขาจะงดการหลั่ง หรือการช่วยตัวเองตลอดทั้งเดือน
ผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมฝึกความอดทนนี้อ้างว่า การงดปล่อยอสุจิ 30 วัน มีประโยชน์หลายอย่าง พวกเขามองว่าเป็นการท้าทายความตั้งใจ วินัยในตนเอง หรือเป็นวิธีรีเซ็ตนิสัยใหม่ ช่วยต่อสู้กับพฤติกรรมทางเพศที่อาจเสพติด
กลุ่มผู้สนับสนุนอ้างว่าการอดทนครั้งนี้มีประโยชน์มากมาย เช่น
- พัฒนากล้ามเนื้อดีขึ้น
- เพิ่มความทนทาน (อึดขึ้น)
- ผมสุขภาพดีขึ้น
- คุณภาพอสุจิสูงขึ้น
- ลดความเครียดกับความกังวล
- มีสมาธิดีขึ้น
- มีวินัยในตนเอง
- มีความต้องการทางเพศสูงขึ้น
- ลดปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว (Erectile Dysfunction หรือ ED)
อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพออกมาเตือนว่า คำกล่าวอ้างเหล่านั้นไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่จะสนับสนุน ดร. เรนา มาลิกผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและเพศสัมพันธ์ อธิบายผ่านช่อง YouTube ของเธอว่า ชาเลนจ์นี้อาจทำร้ายอวัยวะเพศได้
“ผู้คนอาจมีอาการเจ็บปวด ไม่สบายตัว บริเวณอุ้งเชิงกรานหรืออัณฑะ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ‘blue balls’ หรือ ปวดไข่” เธอกล่าวเตือน อาการ Blue balls คือความรู้สึกปวดหน่วงหรือไม่สบายอัณฑะ เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายถูกกระตุ้นทางเพศเป็นเวลานาน แต่ไปไม่ถึงจุดสุดยอดหรือไม่ได้หลั่งอสุจิ
ดร. มาลิก กล่าวเสริมว่า การช่วยตัวเองมีประโยชน์หลายอย่าง รวมถึงการนอนหลับที่ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ลดความเครียด ช่วยเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุข
ด้าน ดร. อเล็กซิส มิสซิก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) บอกกับ Daily Star ว่า งดชัก อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่ออวัยวะเพศ “การช่วยตัวเองจริงๆ แล้วมีผลดีต่อระดับเทสโทสเตอโรนกับความใคร่ การช่วยตัวเองยังสามารถช่วยชะลอการหลั่ง คล้ายกับการสร้างความทนทาน”
ดร. มิสซิก เสริมว่า การช่วยตัวเองยังช่วยลดปัญหาทางจิตใจ เช่น ความนับถือตนเองต่ำ ความวิตกกังวล ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มโอกาสเกิดภาวะ ED “การงดเว้นการช่วยตัวเอง อาจทำให้อาการหลั่งเร็วแย่ลง และส่งผลทางอ้อมต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย”
ขณะที่ Oxford Online Pharmacy ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะพิสูจน์ประโยชน์ของ No Nut Novembe แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่จะยืนยันว่ามันไม่ดีเช่นกัน”
งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า การหลั่งอสุจิเป็นประจำอาจดีต่อคุณภาพของอสุจิ แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณคิดว่าอาจกำลังเสพติดการช่วยตัวเอง การดูสื่อลามก หรือเซ็กส์ ควรปรึกษาแพทย์
