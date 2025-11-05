ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ชาเลนจ์ “No Nut November” งดชัก 1 เดือน หมออธิบายซะเห็นภาพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 03:36 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:53 น.
55
เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ระหว่างชาเลนจ์ "No Nut November" หมออธิบายซะเห็นภาพ

ชาเลนจ์ “No Nut November” กลับมาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2025 เทรนด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของขบวนการ “NoFap” ไม่สาว ไม่ว่าว ที่ส่วนใหญ่ผู้ชายเข้าร่วม พวกเขาจะงดการหลั่ง หรือการช่วยตัวเองตลอดทั้งเดือน

ผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมฝึกความอดทนนี้อ้างว่า การงดปล่อยอสุจิ 30 วัน มีประโยชน์หลายอย่าง พวกเขามองว่าเป็นการท้าทายความตั้งใจ วินัยในตนเอง หรือเป็นวิธีรีเซ็ตนิสัยใหม่ ช่วยต่อสู้กับพฤติกรรมทางเพศที่อาจเสพติด

กลุ่มผู้สนับสนุนอ้างว่าการอดทนครั้งนี้มีประโยชน์มากมาย เช่น

  • พัฒนากล้ามเนื้อดีขึ้น
  • เพิ่มความทนทาน (อึดขึ้น)
  • ผมสุขภาพดีขึ้น
  • คุณภาพอสุจิสูงขึ้น
  • ลดความเครียดกับความกังวล
  • มีสมาธิดีขึ้น
  • มีวินัยในตนเอง
  • มีความต้องการทางเพศสูงขึ้น
  • ลดปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว (Erectile Dysfunction หรือ ED)

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพออกมาเตือนว่า คำกล่าวอ้างเหล่านั้นไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่จะสนับสนุน ดร. เรนา มาลิกผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินปัสสาวะและเพศสัมพันธ์ อธิบายผ่านช่อง YouTube ของเธอว่า ชาเลนจ์นี้อาจทำร้ายอวัยวะเพศได้

“ผู้คนอาจมีอาการเจ็บปวด ไม่สบายตัว บริเวณอุ้งเชิงกรานหรืออัณฑะ หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า ‘blue balls’ หรือ ปวดไข่” เธอกล่าวเตือน อาการ Blue balls คือความรู้สึกปวดหน่วงหรือไม่สบายอัณฑะ เกิดขึ้นเมื่อผู้ชายถูกกระตุ้นทางเพศเป็นเวลานาน แต่ไปไม่ถึงจุดสุดยอดหรือไม่ได้หลั่งอสุจิ

ดร. มาลิก กล่าวเสริมว่า การช่วยตัวเองมีประโยชน์หลายอย่าง รวมถึงการนอนหลับที่ดีขึ้น อัตราการเต้นของหัวใจลดลง ลดความเครียด ช่วยเพิ่มฮอร์โมนแห่งความสุข

ด้าน ดร. อเล็กซิส มิสซิก ผู้เชี่ยวชาญด้านภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (ED) บอกกับ Daily Star ว่า งดชัก อาจส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่ออวัยวะเพศ “การช่วยตัวเองจริงๆ แล้วมีผลดีต่อระดับเทสโทสเตอโรนกับความใคร่ การช่วยตัวเองยังสามารถช่วยชะลอการหลั่ง คล้ายกับการสร้างความทนทาน”

ดร. มิสซิก เสริมว่า การช่วยตัวเองยังช่วยลดปัญหาทางจิตใจ เช่น ความนับถือตนเองต่ำ ความวิตกกังวล ซึ่งเป็นปัจจัยเพิ่มโอกาสเกิดภาวะ ED “การงดเว้นการช่วยตัวเอง อาจทำให้อาการหลั่งเร็วแย่ลง และส่งผลทางอ้อมต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศด้วย”

ขณะที่ Oxford Online Pharmacy ให้ข้อมูลว่ายังไม่มีหลักฐานที่น่าเชื่อถือเพียงพอที่จะพิสูจน์ประโยชน์ของ No Nut Novembe แต่ก็ยังไม่มีงานวิจัยเพียงพอที่จะยืนยันว่ามันไม่ดีเช่นกัน”

งานวิจัยบางชิ้นชี้ว่า การหลั่งอสุจิเป็นประจำอาจดีต่อคุณภาพของอสุจิ แต่ประโยชน์ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม หากคุณคิดว่าอาจกำลังเสพติดการช่วยตัวเอง การดูสื่อลามก หรือเซ็กส์ ควรปรึกษาแพทย์

ชาเลนจ์ &quot;No Nut November&quot; งดสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

เทรนด์ใหม่ Gen Z แห่ “ฉีดฟิลเลอร์น้องชาย” ไม่พอใจขนาด อิทธิพลโซเชียล-หนังโป๊-เข้ายิม

10 นาที ที่แล้ว
เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ระหว่างชาเลนจ์ &quot;No Nut November&quot; หมออธิบายซะเห็นภาพ ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้นกับอวัยวะเพศ ชาเลนจ์ “No Nut November” งดชัก 1 เดือน หมออธิบายซะเห็นภาพ

54 นาที ที่แล้ว
สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง ข่าวต่างประเทศ

สลด พ่อ แม่ ย่า รุมซ้อมทรมานลูก 8 ขวบจนตาย ยัดศพซ่อนในถังน้ำแข็ง

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
พบลัทธิ &quot;สมสู่ในครอบครัว&quot; 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย ข่าวต่างประเทศ

พบลัทธิ “สมสู่ในครอบครัว” 38 ญาติพี่น้อง อาศัยในแคมป์สุดสยอง คดีช็อกออสเตรเลีย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปไวรัลลูกค้าสุดชิล หยิบชามบะหมี่-ขวดน้ำ เดินออกจากร้าน ตอนเกิดแผ่นดินไหว ไร้ความตื่นตระหนก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot; ข่าวต่างประเทศ

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย ข่าวต่างประเทศ

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR บันเทิง

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ศาลมาเลฯ จำคุก 10 ปี ชายพลาดเหยียบอกลูกแฟนดับ มองไม่เห็นห้องมืด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 06 พ.ย. 2568 03:36 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:53 น.
55
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย &quot;ปทุมวัน&quot;

ใจหาย เครื่องบินตก ดับ 7 ศพ ที่เคนทักกี เคยอยู่การบินไทย “ปทุมวัน”

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
สองพ่อลูกอเมริกันดับสลดที่หลวงพระบาง ถูกแตนต่อย

พ่อลูกเมกัน บินข้ามโลกเล่นซิปไลน์ สปป.ลาว ถูกแตนยักษ์ต่อย 100 แผล ดับทรมาน

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาว 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

แฟนคลับช็อก! NewJeans ส่อพักงานยาวถึง 5 ปี หลังแพ้คดีสัญญาค่าย ADOR

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

“คิม คาร์เดเชียน” สอบตกกฎหมาย เพราะลอก ChatGPT พ้อ ให้คำตอบผิดตลอด

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button