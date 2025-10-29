สลด! เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ไม่มีผู้รอดชีวิต
เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ตรวจสอบพบบนเครื่องส่วนใหญ่เป็นชาวฮังการีและเยอรมัน เร่งสอบหาสาเหตุสลด
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม สำนักข่าว รอยเตอร์ รายงานว่า เกิดเหตุเครื่องบินตกในประเทศเคนยา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 11 ศพ แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวฮังการี 8 ศพ, ชาวเยอรมัน 2 ศพ และนักบินชาวเคนยา 1 ศพ เหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้รอดชีวิต
โดยเครื่องบินลำดังกล่าวเกิดทางจาก หาดดิอานี ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศเคนยา และกำลังเดินทางเขตอนุรักษ์แห่งชาติมาไซมารา ก่อนจะประสบอุบัติเหตุตกเมื่อช่วงเวลาประมาณ 8.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น
ทางการเคนยาระบุว่าพวกเขาจะทำการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุของโศกนาฎกรรมครั้งนี้ต่อไป โดยทางสายการบินมอบาซา แอร์ ซาฟารี ยืนยันว่าพวกเขาจะให้ความร่วมมือกับการสืบสวนครั้งนี้
ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศของฮังการี ระบุว่า 2 ครอบครัวเสียชีวิตจากเหตุการณ์ครั้งนี้ และมีเยาวชนรวมอยู่ด้วย 2 ศพ ซึ่งหลังจากที่ทางการทราบรายละเอียดผู้เสียชีวิต พวกเขาจะแจ้งทางครอบครัวต่อไป
