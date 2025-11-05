ประวัติ โรงเรียนดังลาดพร้าว ยุติกิจการถาวร ปิดตำนาน 50 ปี สู้พิษเศรษฐกิจไม่ไหว
ประวัติ โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ปิดตำนาน 50 ปี มีผล พ.ศ. 2569 ชี้สาเหตุหลัก อัตราการเกิดเด็กลดต่อเนื่อง รายรับไม่พอต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานที่ตั้งไว้
จากกรณีที่ โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว (อ.ด.พ.) ส่งหนังสือแจ้งผู้ปกครอง เพื่อประกาศเลิกกิจการโรงเรียนอย่างเป็นทางการ โดยจะมีผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569) เป็นต้นไป ถือเป็นการสิ้นสุดการดำเนินงานของสถาบันที่เปิดสอนมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ชี้แจงสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน อัตราการเกิดของเด็กลดลงต่อเนื่อง ส่งผลให้รายรับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามมาตรฐานที่โรงเรียนตั้งใจไว้
เส้นทาง 5 ทศวรรษ โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว
สำหรับโรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2518 มีการก่อตั้งและวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ สร้างแล้วเสร็จเมื่อ 1 ตุลาคม ตั้งชื่อว่า โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ใช้อักษรย่อว่า ‘อ.ด.พ.’ โดยมี ผศ.เกษมศรี วัชรสกุณี เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ และ อาจารย์ละม่อม ชื่นสำราญ เป็นครูใหญ่
ในปี พ.ศ. 2519 ขยายห้องเรียนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 โดยกระทรวงศึกษาธิการให้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘โรงเรียนอุดมศึกษา’ แต่ยังคงใช้อักษรย่อ ‘อ.ด.พ.’ เช่นเดิม เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 7 นักเรียน 385 คน มี คุณครูจำเนียร ใจเย็น เป็นครูใหญ่ ทางโรงเรียนมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและขยายอาคารเรียนหลายครั้งเพื่อรองรับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มขึ้น
กระทั่งในปี พ.ศ. 2525 มีการสร้างสระว่ายน้ำ (สระ 1) และอาคารประกอบ 1 อาคาร รวมทั้งขยายเนื้อที่เป็น 4 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา และ ขยายห้องเรียนเป็น 34 ห้อง
ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าวสร้างโรงยิมเนเซียม (อาคาร 5) เป็นอาคาร 2 ชั้น แบ่งออกเป็นชั้นล่างมีห้องเรียน 10 ห้อง ส่วนชั้นบนเป็นหอประชุมและโรงยิมเนเซียม รวมห้องเรียนทั้งหมด 61 ห้อง ขยายที่ดินเพิ่มรวมเป็น 7 ไร่ 34 ตารางวา รวมทั้งซื้อที่ดินฝั่งตรงข้ามโรงเรียนเพิ่มอีก 510 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่จอดรถสำหรับผู้ปกครอง
ข้อมูลจากโรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว เผยว่า ปรัชญาของโรงเรียน คือ “สร้างรากฐานทางวิชาการให้ดี มีวินัย และคุณธรรม” ส่วนความหมายของ อ.ด.พ. นั้น อ หมายถึง อดทน อดกลั้น อดออม, ด หมายถึง ดีความรู้ ดีวินัย ดีคุณธรรม และ พ หมายถึง พากเพียร พยายาม มีอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ ลูกอุดม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ทั้งนี้ สาเหตุหลักที่ทำให้โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าวตป้องปิดกิจการ คือ สภาพเศรษฐกิจ และ จำนวนนักเรียนที่ลดลง ทำให้คณะผู้บริหารพิจารณาและไตร่ตรองสถานการณ์อย่างรอบคอบ และมีมติเห็นชอบให้หยุดการเรียนการสอนและเลิกกิจการโรงเรียนในที่สุด ถือเป็นการสิ้นสุดตำนานการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพมายาวนานกว่า 50 ปี
ก่อนหน้านี้ โรงเรียนอุดมศึกษาลาดพร้าว ออกหนังสือแจ้งสาเหตุที่ทำให้ต้องยุติกิจการในเดือนพฤษภาคม 2569 เผยว่า “ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่อัตราการเกิดของเด็กในประเทศลดลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้จํานวนเด็กนักเรียนในระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาลดลงตามลําดับ และการเก็บค่าเล่าเรียนไม่เป็นไปตามที่กําหนด ทําให้รายรับจากการดําเนินงานไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน การพัฒนา หลักสูตร การดูแลบุคลากร การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ให้ได้มาตรฐานตามที่โรงเรียนตั้งใจไว้
คณะผู้บริหารได้พิจารณาและไตร่ตรองสถานการณ์ดังกล่าวอย่างรอบคอบ จึงมีมติเห็นชอบหยุดการเรียนการสอน และเลิกกิจการโรงเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2569 เป็นต้นไป (นับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2569)
ในการนี้ทางโรงเรียนขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้ ได้รับทราบข้อมูลการประกาศเลิกกิจการของโรงเรียนในปีการศึกษา 2569 มาตรการช่วยเหลือผู้ปกครอง และนักเรียนในการเข้าเรียนต่อโรงเรียนต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงเพื่อรองรับนักเรียนของโรงเรียนอุดมศึกษา ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนอุดมศึกษา
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาโรงเรียนรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครองให้ร่วมดูแล อบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียน ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง สําหรับความเชื่อมั่น ความเข้าใจ และ การสนับสนุนโรงเรียนอุดมศึกษาด้วยดีเสมอมา พร้อมทั้งขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นจากการเลิกดําเนินกิจการในครั้งนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ”
