MUO แถลงหลังดราม่า ยืนยันจัดประกวด MU2025 ต่อ พร้อมส่งผู้แทนระดับสูงเยือนไทย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 09:31 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 09:31 น.
71
MUO ร่อนแถลง หลังดราม่าผู้เข้าประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 บางประเทศไม่ทำกิจกรรมโปรโมตประเทศเจ้าภาพ ยันจัดประกวดตามเดิม พร้อมส่งผู้แทนองค์กรแม่เยือนไทย

จากกรณีดราม่าสะเทือนวงการนางงามระดับโลก เมื่อระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมในการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 (Miss Universe 2025) ครั้งที่ 74 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เกิดมีสาวงามผู้เข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สบางประเทศไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมโปรโมตประเทศไทย จะรอทำแค่กิจกรรมของกองแม่เท่านั้น โดยหนึ่งในนั้นคือ ฟาติมา บอสช์ (Fatima Bosch) สาวงามตัวแทนจากประเทศเม็กซิโก

จากนั้นก็เกิดการปะทะคารมกันอย่างดุเดือด ระหว่าง บอสณวัฒน์ ประธานคณะเจ้าภาพจัดการประกวด MU 2025 กับ มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก จนเจ้าตัวถึงขั้นร้องไห้เดินออกจากห้องไป ก่อนที่จะมีนางงามอีกหลาย ๆ ประเทศลุกออกจากห้องประชุมไปเช่นกัน

ต่อมาทางด้านกองแม่อย่าง MISS UNIVERSE ORGANIZATION หรือ MUO ก็ได้ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ โดยยืนยันว่าจะยังคงจัดการประกวด มิสยูนิเวิร์ส 2025 ที่ประเทศไทยตามแผนเดิม และจะส่ง มาริโอ บูคาโร (Mr. Mario Búcaro) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แทนองค์กรมายังประเทศไทย

แถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2025 – กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย

องค์กรมิสยูนิเวิร์ส (MUO) ขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนเจ้าภาพ องค์กรมิสแกรนด์อินเตอร์เนชันแนล (MGI) และพันธมิตรในประเทศทั้งหมด เพื่อให้มั่นใจว่า การประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 จะประสบความสำเร็จต่อเนื่อง เรามีความตั้งใจร่วมกันที่จะรักษามาตรฐานสูงสุดด้าน ความเคารพ ความปลอดภัย และความซื่อสัตย์ สำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน เจ้าหน้าที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย

คณะผู้แทนระดับสูง นำโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มาริโอ บูคาโร (Mr. Mario Búcaro) จะเดินทางมายังประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเจ้าภาพ องค์กร MGI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภารกิจนี้มีเป้าหมายเพื่อประสานงานให้เกิดความปลอดภัย ความเป็นมืออาชีพ และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับผู้เข้าประกวดทุกคน รวมถึงยืนยันพันธกิจของ MUO ที่ยึดมั่นใน ความโปร่งใส ความเคารพ และความสามัคคี

กิจกรรมและตารางงานทั้งหมดจะดำเนินต่อไปตามแผนเดิม โดยมีความร่วมมืออย่างเต็มที่กับประเทศเจ้าภาพและ MGI เพื่อให้มั่นใจว่าเราจะสามารถจัดงานระดับโลกที่ยอดเยี่ยม ซึ่งสะท้อนถึงคุณค่าของความหลากหลาย การเสริมพลัง และการยอมรับความแตกต่าง อันเป็นหัวใจสำคัญของตำนานมิสยูนิเวิร์ส

องค์กรมิสยูนิเวิร์สยังคงยืนหยัดในพันธกิจที่จะส่งเสริม ความร่วมมือ ความเคารพ และโอกาสสำหรับผู้หญิงทั่วโลก โดยร่วมมือกับพันธมิตรทุกฝ่ายเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ปลอดภัย สร้างแรงบันดาลใจ และน่าจดจำ ให้กับผู้เข้าประกวดทุกคน

ด้วยความเคารพและความรับผิดชอบ,
MISS UNIVERSE ORGANIZATION

อ้างอิงจาก : FB Miss Universe

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

