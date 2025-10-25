มิสยูนิเวิร์ส 2025 จัดที่ไทย ไม่ยกเลิก แต่ปรับตารางงานให้เหมาะสม

ประกาศจาก บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เรื่อง ยืนยันไม่ยกเลิกเจ้าภาพจัด มิสยูนิเวิร์ส 2025 แต่ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมช่วงไว้อาลัย
ตามที่ได้มีประกาศจากราชกิจจานุเบกษา เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จสวรรคต และ แนวทางการไว้ทุกข์จากสำนักนายกรัฐมนตรีนั้น
บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ดำเนิน การจัดการประกวด The 74th Miss Universe ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 2 – 21 พฤศจิกายน 2568 ณ ประเทศไทย ขอเรียนแจ้งให้ ทราบว่า การจัดงานจะยังคงดำเนินไปตามกำหนดการเดิม
ทั้งนี้ เนื่องจากการเตรียมงาน และการดำเนินงานได้ทำมาระยะเวลาหนึ่ง แล้ว รวมถึงผู้เข้าประกวด และทีมงานบางส่วนจากต่างประเทศได้เดิน ทางมาถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อย
อย่างไรก็ตาม คณะผู้จัดงานจะปรับรูปแบบและกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะ สมกับสถานการณ์ พร้อมทั้งปฏิบัติตามแนวทางและข้อแนะนำจาก รัฐบาล
สำหรับประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 นับเป็นครั้งที่ 4 ที่ไทยได้รับเกียรตินี้ ภายใต้แนวคิด “The Grand Universe. The Power of Love. The Power of Thailand ถ่ายทอดสดผ่าน AIS Play (ใน ประเทศไทย), ABS-CBN, Roku และ Telemundo
มีผู้เข้าประกวดจากกว่า 130 ประเทศทั่วโลกตั วแทนประเทศไทยคือ วีนา-ปวีนา ซิงห์ ขณะนี้ ผู้เข้าประกวดจากบางประเทศได้เริ่มทยอยเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว เช่น โอลิเวีย ยาเซ่ (Olivia Yacé) จากโกตดิวัว
ครั้งล่าสุดไทยเป็นเจ้าภาพปี 2018 (Miss Universe ครั้งที่ 67) จัดสมศักดิ์ศรีโดย TPN ณ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี ผู้ชนะคือ แคทริโอนา เกรย์ (Catriona Gray) จาก ฟิลิปปินส์ ตัวแทนไทย นิ้ง โศภิดา กาญจนรินทร์ทำ ผลงานได้ดีที่สุดในการจัดในบ้าน ผ่านเข้ารอบ 10 คน สุดท้าย พร้อมตำนานชุดราตรีแดงไหน
