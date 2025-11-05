บก.ลายจุด แฉยับ พรรคดังแจกข้าวสาร ลวงชาวเขาเซ็นสำเนาปชช. เป็นสมาชิกพรรค
บก.ลายจุด แฉพรรคการเมืองดัง แจกข้าวสารให้ชาวเขา แต่ต้องให้เซ็นรับรอง-สำเนาบัตรประชาชน สุดท้ายพบเป็นรายชื่อสมาชิกพรรค
5 พ.ย.2568 นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักกิจกรรมทางการเมือง โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เปิดโปงพฤติกรรมของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง โดยระบุว่าพรรคดังกล่าวได้ไปแจกข้าวสารให้กับกลุ่มชาวเขา แต่มีเงื่อนไขว่าผู้รับต้องเซ็นเอกสารรับของพร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน
นายสมบัติ ระบุว่า “มันมีพรรคการเมืองหนึ่ง ไปแจกข้าวสารให้ชาวเขา แล้วบอกว่าต้องเซ็นเอกสารรับของพร้อมสำเนาบัตรประชาชน ปรากฎว่าเอกสารดังกล่าวเป็นเอกสารสมัครสมาชิกพรรคการเมือง เมื่อเข้าไปเช็คในระบบ Online ก็พบว่าตนเองเป็นสมาชิกพรรคนั้นเรียบร้อยแล้ว ไอ้พรรคนี้มันกล้าทำจริง ๆ”
โดยโพสต์ข้อความดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางประเด็นทางการเมือง ระหว่างนายไผ่ ลิกค์ สส.พรรคกล้าธรรม และนางสาวรักชนก ศรีนอก สส.พรรคประชาชน ที่กำลังปะทะคารมกันในหลายประเด็น ล่าสุด ไอซ์ รักชนก ยังได้แชร์โพสต์ของ บก.ลายจุด ไปยังเพจเฟซบุ๊กของตน พร้อมระบุข้อความว่า “บ้าหน่าาาา”
