“โซห์ราน มัมดานี” ชนะเลือกตั้งนิวยอร์ก เป็นนายกเทศมนตรีมุสลิมคนแรก
โซห์ราน มัมดานี ชนะเลือกตั้งนิวยอร์ก เป็นนายกเทศมนตรีมุสลิสคนแรกและเป็นนายกเทศมนตรีที่อายุน้อยที่สุดด้วยวัย 34 ปี
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน สำนักข่าว การ์เดียน รายงานว่านายโซห์ราน มัมดานี ชนะการเลือกตั้งนายกเทศนมตรีเมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ถือเป็นนายกเทศมนตรีชาวมุสลิมคนแรกของเมืองนิวยอร์ก และเป็นนายกเทศมนตรีที่อายุน้อยสุดด้วยวัย 34 ปี โดยนายมัมดานี เอาชนะผู้ว่าคนเก่าอย่างแอนดรูว์ คัวโม ซึ่งเป็นตัวแทนที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯสนับสนุน
โดยนายมัมดานี เน้นย้ำถึงความ “ค่าครองชีพที่เอื้อมถึง” ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรึงค่าเช้า สำหรับห้องพักที่อยู่ภายใต้กฎหมายควบคุมค่าเช่า, การสร้างที่อยู่อาศัยราคาย่อมเยาเพิ่มเติม
การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็นชั่วโมงละ ประมาณ 1,110 บาท, การให้บริการรถบัสฟรี, การเพิ่มภาษีให้กับกลุ่มคนรวยที่สุดในเมือง และมาตรการอื่น ๆ อีกหลายอย่างที่ได้รับความสนใจจากประชาชนในเมืองนิวยอร์ก
ซึ่งนายมัมดานีเป็นที่ได้รับความนิยมจากคนรุ่นใหม่ และแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ การปรากฏตัวบนโซเชียลมีเดียอย่างชาญฉลาดและข้อความแห่งการเปลี่ยนแปลง แคมเปญระดับรากหญ้าของนายมัมดานี กลายเป็นกระแสในช่วงฤดูใบไม้ผลิ และนำไปสู่การเลือกตั้งในที่สุด
