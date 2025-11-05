คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

5 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ที่สนาม ยาน เบรย์เดลสตาดิโอน เวลา 03:00 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก คลับ บรูช VS บาร์เซโลนา ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2568 เวลา 03.00 น. (เช้ามืดวันพฤหัสบดี)
- สนาม : ยาน เบรย์เดลสตาดิโอน
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
คลับ บรูช
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ นิคกี้ ฮาเยน จะยังไม่มีชื่อของ บียอร์น ไมเยอร์, ซิมง มิโญเลต์, ลูโดวิต ไรส์ และ ราฟาเอล ออนเยดิก้า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น นอร์ดิน แจ็คเกอร์ส พร้อมกองหลัง 4 คน คีเรียนี่ แซ็บเบ้, โจเอล ออร์โดเญซ, แบรนดอน เมเคเล่, วาคิน เซย์ส โดยมี อเล็กซานดาร์ สตานโควิช เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกขับเคลื่อนโดย คาร์ลอส ฟอร์บส์, ลินท์ ออดูร์, ฮันส์ วานาเคน, คริสตอส โซลีส ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น นิโคโล่ เทรโซลดี้
บาร์เซโลนา
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพเจ้าบุญทุ่ม ภายใต้การคุมทัพของ ฮันซี่ ฟลิค จะยังไม่มีชื่อของ เปดรี้, อันเดรียส คริสเตนเซ่น, ราฟินญ่า, โจน การ์เซีย, ดานี่ โอลโม่, โรเบิร์ต เลวานดอฟสกี้, มาร์ค-อันเดร แทร์ สเตเก้น และ กาบี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น วอยเชียค เชสนี่ พร้อมกองหลัง 4 คน ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เอริค การ์เซีย, อเล็กซ์ บัลเด้ แดนกลางเป็น มาร์ค กาซาโด้, เฟรงกี้ เดอ ยอง แนวรุกฝากความหวังไว้กับ ลามีน ยามาล, เฟร์มิน โลเปซ, มาร์คัส แรชฟอร์ด ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เฟร์ราน ตอร์เรส
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ คลับ บรูช – บาร์เซโลนา
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 26/10/2002 คลับ บรูช 0-1 บาร์เซโลนา (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/09/2002 บาร์เซโลนา 3-2 คลับ บรูช (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 07/12/2000 บาร์เซโลนา 1-1 คลับ บรูช (ยูโรป้า ลีก)
- 23/11/2000 คลับ บรูช 0-2 บาร์เซโลนา (ยูโรป้า ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
คลับ บรูช
- 01/11/25 ชนะ เอ็นเดอร์ 2-1 (จูปีแลร์ โปร ลีก)
- 30/10/25 ชนะ เอนด์ราต อาลาส 6-1 (เบลเยียม คัพ)
- 26/10/25 ชนะ รอยัล อันท์เวิร์ป 1-0 จูปีแลร์ โปร ลีก
- 22/10/25 แพ้ บาเยิร์น มิวนิค 0-4 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ โอเอช ลูเวิน 1-0 (จูปีแลร์ โปร ลีก)
บาร์เซโลนา
- 02/11/25 ชนะ เอลเช่ 3-1 (ลาลีกา)
- 26/10/25 แพ้ เรอัล มาดริด 1-2 (ลาลีกา)
- 21/10/25 ชนะ โอลิมเปียกอส 6-1 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ คิโรน่า 2-1 (ลาลีกา)
- 05/10/25 แพ้ เซบีย่า 1-4 (ลาลีกา)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
คลับ บรูช (4-1-4-1) : นอร์ดิน แจ็คเกอร์ส (GK) – คีเรียนี่ แซ็บเบ้, โจเอล ออร์โดเญซ, แบรนดอน เมเคเล่, วาคิน เซย์ส – อเล็กซานดาร์ สตานโควิช – คาร์ลอส ฟอร์บส์, ลินท์ ออดูร์, ฮันส์ วานาเคน, คริสตอส โซลีส – นิโคโล่ เทรโซลดี้
บาร์เซโลนา (4-2-3-1) : วอยเชียค เชสนี่ (GK) – ฌูลส์ คุนเด้, เปา คูบาร์ซี่, เอริค การ์เซีย, อเล็กซ์ บัลเด้ – มาร์ค กาซาโด้, เฟรงกี้ เดอ ยอง – ลามีน ยามาล, เฟร์มิน โลเปซ, มาร์คัส แรชฟอร์ด – เฟร์ราน ตอร์เรส
Thaiger ทายผลบอล คลับ บรูช 0-2 บาร์เซโลนา
