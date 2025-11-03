ดราม่า องค์กรนางงามจักรวาล ร่อนจดหมายเตือน แอบอ้างชื่อ-โลโก้ จัดงานดินเนอร์พิเศษ ย้ำไม่เคยอนุญาต

องค์กร MUO ชี้แจงชัด กิจกรรมกินข้าวไม่ได้รับอนุญาต ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมาย พร้อมเตือนแฟนๆ ติดตามข่าวจากช่องทางทางการเท่านั้น
องค์กรนางงามจักรวาล (MUO) ออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจกรรม “Special Dinner & Talk Show” ที่มีการโปรโมตผ่านช่องทางออนไลน์ ระหว่างจัดการประกวดครั้งที่ 74 ในประเทศไทย
แถลงการณ์ระบุว่า องค์กรฯ ขอประกาศให้ทราบอย่างชัดเจนว่า กิจกรรมดังกล่าว “ไม่ได้รับอนุญาต”
MUO ชี้ว่า การกระทำใดๆ ของบุคคลภายนอกที่นำชื่อองค์กร โลโก้ เครื่องหมาย หรือแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับ Miss Universe ไปใช้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ถือเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความถูกต้องของแบรนด์
นอกจากนี้ องค์กรฯ ยังประกาศเพิ่มเติมว่า สื่อส่งเสริมการขาย การประกวด หรือกิจกรรมการโหวตใดๆ ที่กำลังเผยแพร่อยู่ในโลกออนไลน์โดยใช้ชื่อ Miss Universe รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ “Special Dinner & Talk Show” นั้น ไม่ได้รับอนุญาต ทำให้เกิดความเข้าใจผิด กิจกรรมเหล่านี้ไม่ได้สะท้อนค่านิยม การดำเนินงาน หรือกิจกรรมอย่างเป็นทางการขององค์กรนางงามจักรวาล
องค์กรนางงามจักรวาลสงวนสิทธิ์ทุกประการในการดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม ต่อบุคคล บริษัท หรือหน่วยงานใดก็ตาม ที่ใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เครื่องหมายการค้า ชื่อแบรนด์ โลโก้ รูปภาพ หรือสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการ โดยไม่ได้รับอนุญาต
ในฐานะผู้ถืออำนาจระดับโลกของแบรนด์ Miss Universe องค์กรฯ ขอยืนยันว่าจะยังคงรักษามาตรฐานสูงสุดด้านความโปร่งใส ความเป็นมืออาชีพ ความซื่อสัตย์ในทุกประเทศที่ดำเนินงาน องค์กรฯ ย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปกป้องผู้ได้รับมอบหมาย พันธมิตร และสาธารณชนทั่วโลกจากกิจกรรมที่ทำให้เข้าใจผิดหรือไม่ได้รับอนุญาต
MUO เรียกร้องให้สื่อมวลชน ผู้สนับสนุน แฟนๆ ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากช่องทางที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเท่านั้น ได้แก่ เว็บไซต์ www.missuniverse.com อินสตาแกรม: @missuniverse เฟซบุ๊ก: Miss Universe
