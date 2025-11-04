ข่าวกีฬาฟุตบอล

สลาเวีย ปราก พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 16:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 10:50 น.
52

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง สลาเวีย ปราก พบ อาร์เซนอล ที่สนาม ฟอร์ทูน่า อารีน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด

ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สลาเวีย ปราก VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
  • แมตช์การแข่งขัน : สลาเวีย ปราก พบ อาร์เซนอล
  • วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพุธ)
  • สนาม : ฟอร์ทูน่า อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
Credit : Arsenal

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สลาเวีย ปราก

เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยินดริช ตริปิซอฟสกี้ จะยังไม่มีชื่อของ อิวาน ชรานซ์, โทมัส โฮลส์, ยินดริช สตาเนค, อิโกห์ อ็อกบู และ ดาวิด ดูเดร่า ที่มีอาการบาดเจ็บ

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยาคุบ มาร์โควิช พร้อมกองหลัง 3 คน โทมัส วิเซ็ค, ดาวิด ซีม่า, ยาน โบริล แดนกลางเป็น ดาวิด โมเซส, คริสตอส ซาเฟียริส, ออสการ์ ดอร์เลย์, ยุสโซฟา เอ็มโบฌิ ส่วนแนวรุกนำทัพโดย วาซิล ยูเซจ, ลูคัส โพรว็อด โดยมี โทมัส โชรี่ เป็นกองหน้าตัวเป้า

Credit : SK Slavia Praha

อาร์เซนอล

ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ มิเกล อารืเตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มาร์ติน ซูบิเมนดี้ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็ตความฟิตจของ วิคตอร์ โยเคเรส กับ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น เอเบเรชี่ เอเซ่, คริสเตียน นอร์การ์ด, เดแคลน ไรซ์ ส่วแนนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มิเกล เมริโน่, เลอันโดร ทรอสซาร์

Credit : Arsenal

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สลาเวีย ปราก – อาร์เซนอล

ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม

  • 15/04/21 สลาเวีย ปราก 0-4 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
  • 08/04/21 อาร์เซนอล 1-1 สลาเวีย ปราก (ยูโรป้า ลีก)
  • 07/11/07 สลาเวีย ปราก 0-0 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 23/10/07 อาร์เซนอล 7-0 สลาเวีย ปราก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

สลาเวีย ปราก

  • 01/11/25 ชนะ บานิค ออสตราว่า 2-0 (เช็ก เฟิสต์ ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ ซลิน 4-0 (เช็ก คัพ)
  • 26/10/25 เสมอ ซิกม่า โอโลมุช 0-0 (เช็ก เฟิสต์ ลีก)
  • 22/10/25 เสมอ อตาลันต้า 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 เสมอ ซลิน 0-0 (เช็ก เฟิสต์ ลีก)

อาร์เซนอล

  • 01/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : SK Slavia Praha

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สลาเวีย ปราก (3-4-2-1) : ยาคุบ มาร์โควิช (GK) – โทมัส วิเซ็ค, ดาวิด ซีม่า, ยาน โบริล – ดาวิด โมเซส, คริสตอส ซาเฟียริส, ออสการ์ ดอร์เลย์, ยุสโซฟา เอ็มโบฌิ – วาซิล ยูเซจ, ลูคัส โพรว็อด – โทมัส โชรี่

อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – เอเบเรชี่ เอเซ่, คริสเตียน นอร์การ์ด, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มิเกล เมริโน่, เลอันโดร ทรอสซาร์

Credit : Arsenal

Thaiger ทายผลบอล สลาเวีย ปราก 0-2 อาร์เซนอล

 

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 16:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 10:50 น.
52
