สลาเวีย ปราก พบ อาร์เซนอล ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 4 พ.ย. 68

4 พฤศจิกายน 68 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก รอบลีกเฟส นัดที่ 4 ระหว่าง สลาเวีย ปราก พบ อาร์เซนอล ที่สนาม ฟอร์ทูน่า อารีน่า เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก สลาเวีย ปราก VS อาร์เซนอล ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 4
- แมตช์การแข่งขัน : สลาเวีย ปราก พบ อาร์เซนอล
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันพุธ)
- สนาม : ฟอร์ทูน่า อารีน่า
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
สลาเวีย ปราก
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ ยินดริช ตริปิซอฟสกี้ จะยังไม่มีชื่อของ อิวาน ชรานซ์, โทมัส โฮลส์, ยินดริช สตาเนค, อิโกห์ อ็อกบู และ ดาวิด ดูเดร่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-2-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยาคุบ มาร์โควิช พร้อมกองหลัง 3 คน โทมัส วิเซ็ค, ดาวิด ซีม่า, ยาน โบริล แดนกลางเป็น ดาวิด โมเซส, คริสตอส ซาเฟียริส, ออสการ์ ดอร์เลย์, ยุสโซฟา เอ็มโบฌิ ส่วนแนวรุกนำทัพโดย วาซิล ยูเซจ, ลูคัส โพรว็อด โดยมี โทมัส โชรี่ เป็นกองหน้าตัวเป้า
อาร์เซนอล
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพปืนใหญ่ ภายใต้การคุมทัพของ มิเกล อารืเตต้า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เชซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์, โนนี่ มาดูเอเก้ และ มาร์ติน โอเดการ์ด ที่มีอาการบาดเจ็บ รวมไปถึง มาร์ติน ซูบิเมนดี้ ที่ติดโทษแบน นอกจากนี้ยังต้องเช็ตความฟิตจของ วิคตอร์ โยเคเรส กับ กาเบรียล มาร์ติเนลลี่
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 3-4-3 ผู้รักษาประตูเป็น ดาบิด ราย่า พร้อมกองหลัง 4 คน เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ แดนกลางเป็น เอเบเรชี่ เอเซ่, คริสเตียน นอร์การ์ด, เดแคลน ไรซ์ ส่วแนนวรุกนำทัพมาโดย บูกาโย่ ซาก้า, มิเกล เมริโน่, เลอันโดร ทรอสซาร์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ สลาเวีย ปราก – อาร์เซนอล
ผลงานการพบกันของทั้งสองทีม
- 15/04/21 สลาเวีย ปราก 0-4 อาร์เซนอล (ยูโรป้า ลีก)
- 08/04/21 อาร์เซนอล 1-1 สลาเวีย ปราก (ยูโรป้า ลีก)
- 07/11/07 สลาเวีย ปราก 0-0 อาร์เซนอล (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 23/10/07 อาร์เซนอล 7-0 สลาเวีย ปราก (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
สลาเวีย ปราก
- 01/11/25 ชนะ บานิค ออสตราว่า 2-0 (เช็ก เฟิสต์ ลีก)
- 29/10/25 ชนะ ซลิน 4-0 (เช็ก คัพ)
- 26/10/25 เสมอ ซิกม่า โอโลมุช 0-0 (เช็ก เฟิสต์ ลีก)
- 22/10/25 เสมอ อตาลันต้า 0-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 เสมอ ซลิน 0-0 (เช็ก เฟิสต์ ลีก)
อาร์เซนอล
- 01/11/25 ชนะ เบิร์นลี่ย์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 29/10/25 ชนะ ไบรท์ตัน 2-0 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 ชนะ คริสตัล พาเลซ 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ แอต.มาดริด 4-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
สลาเวีย ปราก (3-4-2-1) : ยาคุบ มาร์โควิช (GK) – โทมัส วิเซ็ค, ดาวิด ซีม่า, ยาน โบริล – ดาวิด โมเซส, คริสตอส ซาเฟียริส, ออสการ์ ดอร์เลย์, ยุสโซฟา เอ็มโบฌิ – วาซิล ยูเซจ, ลูคัส โพรว็อด – โทมัส โชรี่
อาร์เซนอล (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เยอร์เรียน ทิมเบอร์, วิลเลี่ยม ซาลิบา, กาเบรียล มากัลเญส, ริคคาร์โด้ คาลาฟิออรี่ – เอเบเรชี่ เอเซ่, คริสเตียน นอร์การ์ด, เดแคลน ไรซ์ – บูกาโย่ ซาก้า, มิเกล เมริโน่, เลอันโดร ทรอสซาร์
Thaiger ทายผลบอล สลาเวีย ปราก 0-2 อาร์เซนอล
