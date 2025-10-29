การเงินเศรษฐกิจ

วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 09:37 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:57 น.
259
ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น.

ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น.

ประชาชนแห่ใช้สิทธิคึกคักวันแรก! 29 ตุลาคม 2568 ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำสิทธิ์นี้ไปใช้จ่ายที่ร้านค้าใดได้บ้าง? เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงจุด รัฐบาลได้ประกาศช่องทางตรวจสอบที่เชื่อถือได้ 2 ช่องทางหลัก ดังนี้

ช่องทางแรก คือ การค้นหาผ่านเว็บไซต์ทางการ www.คนละครึ่งพลัส.com เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บ ให้กดเมนู “ค้นหาร้านค้า” ระบบจะนำทางไปยังฐานข้อมูลกลางของร้านค้าถุงเงินกรุงไทย (tungngern.krungthai.com)

ค้นหาร้านค้า คนละครึ่ง พลัส
www.คนละครึ่งพลัส.com

จุดสำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ใช้ต้องแตะตัวกรอง หรือ แท็บ “คนละครึ่งพลัส” ก่อนเสมอ เพื่อให้ระบบคัดกรองเฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะ ป้องกันความสับสนกับโครงการอื่นของรัฐ

จากนั้น จึงสามารถเลือกค้นหา “ร้านใกล้ฉัน” โดยการอนุญาตให้ระบบเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบัน หรือจะค้นหาเองตามจังหวัด อำเภอ และตำบลก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้าหรือหมวดหมู่ที่ต้องการ เช่น “บะหมี่” หรือ “คาเฟ่” เพื่อค้นหาได้เช่นกัน

กรอกชื่อร้านค้า หรือสินค้าที่คุณสนใจ
www.คนละครึ่งพลัส.com

ช่องทางที่สอง ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งเมื่ออยู่นอกสถานที่ คือการค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยตรง เพียงเปิดแอปฯ เข้าไปที่หน้า G-Wallet แตะแบนเนอร์ “คนละครึ่งพลัส” แล้วเลือกเมนู “ค้นหาร้านค้า” หรือ “แผนที่” ระบบจะแสดงรายชื่อและพิกัดของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ใกล้ตัวผู้ใช้ทันที

บะหมี่ ร้าน ที่ร่วมคนละครึ่งพลัส
www.คนละครึ่งพลัส.com

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรปฏิบัติสำคัญเมื่อไปถึงหน้าร้าน แม้จะเห็นสติ๊กเกอร์ “ถุงเงิน” ติดอยู่ ประชาชนควรถามย้ำกับทางร้านค้าโดยตรงว่า “รับคนละครึ่งพลัส หรือไม่” เนื่องจากบางร้านอาจรับเฉพาะโครงการอื่นของรัฐ การตรวจสอบซ้ำจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด

บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงเจ๊อ้อ
www.คนละครึ่งพลัส.com

สุดท้ายนี้ สิ่งที่ต้องจำไว้คือกรอบเวลาการใช้สิทธิ์ ระบบจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 23:00 น. เท่านั้น (หากเป็นการสั่งเดลิเวอรี ใช้ได้ถึง 21:00 น.)

หากพยายามสแกนจ่ายนอกช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะไม่ทำรายการ แม้ว่าร้านค้านั้นจะยังเปิดให้บริการอยู่ก็ตาม และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การค้นหาต้องทำผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ทางการที่ถูกต้องเท่านั้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูล

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท ข่าว

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

16 วินาที ที่แล้ว
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน ข่าว

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

1 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

5 นาที ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่ ข่าว

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก กลุ่มลิงทดลองติดเชื้อหลุดหนีในมิสซิสซิปปี หลังเกิดอุบัติเหตุรถบรรทุกคว่ำ

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สตม. โต้ปมชาวเกาหลีถูกลักพาตัวในไทย 11 คน ชี้เป็นความพยายามบิดเบือน

27 นาที ที่แล้ว
&quot;พิพัฒน์&quot; คอนเฟิร์ม &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ เศรษฐกิจ

“พิพัฒน์” คอนเฟิร์ม “คนละครึ่งพลัส” จ่ายค่าเดินทางได้แล้ว ครอบคลุม รถ-ราง-เรือ

35 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำไม่ได้มีคำสั่งให้ยกเลิกจัดงานลอยกระทง ชื่นชมคอนเสิร์ต Blackpink

44 นาที ที่แล้ว
หลวงปู่ปราโมทย์ลาออกจากเจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ชลบุรี ข่าว

สาเหตุ หลวงปู่ปราโมทย์ ลาออก เจ้าอาวาสวัดสวนสันติธรรม ยันไม่ได้หนีสีกา-โกงเงิน

51 นาที ที่แล้ว
ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68 บันเทิง

ผู้จัดยืนยัน คอนเสิร์ตแบมแบม จัดตามกำหนดเดิม เตรียมเปิดขายบัตร 1 พ.ย. 68

54 นาที ที่แล้ว
ใบปอ ทะลุวัง 112 ข่าว

ศาลให้ประกัน “ใบปอ ทะลุวัง” หลังโดนคดี 112 วางหลักทรัพย์ 1 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก พร้อมปล่อยเชลยศึก 18 นาย เมื่อกัมพูชาทำตามข้อตกลง 4 ข้อ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น. เศรษฐกิจ

วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทศบาลเชียงใหม่ทาสีขาวทับขอบถนนขาว-แดง ข่าว

ดราม่าซ้ำ เทศบาลเชียงใหม่ ทาสีทับเส้นขาว-แดง ชาวเน็ตเมนต์สนั่น อายแทน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

รัฐบาลชวนใช้ “คนละครึ่งพลัส” วันแรก “อนุทิน” แย้มเฟส 2 มาแน่ จ่อเก็บตกคนแก่-คนจน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

โซเชียลเกาหลีใต้จวกยับ “ฮุน มาเนต” มาสาย 9 นาที ปล่อย ปธน. นั่งรอ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ส.บอลไทย โร่ขอโทษเวียดนาม หลังใช้ธงชาติผิดในการจับสลากฟุตซอล U19 ชิงแชมป์อาเซียน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ &#039;คนละครึ่งพลัส&#039; สแกนจ่ายแทน เศรษฐกิจ

ทำได้ไหม? อยู่คนละที่แต่ ถ่าย QR Code ส่งให้คนมีสิทธิ ‘คนละครึ่งพลัส’ สแกนจ่ายแทน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“กัน จอมพลัง” ไลฟ์ปล่อยของวันแรก ยอดทะลุ 7 ล้าน ลุยต่อวันนี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน เศรษฐกิจ

เฉลยสาเหตุ คนละครึ่งพลัส ต้องสร้าง QR Code ใหม่ทุกครั้ง ตอนจ่ายเงิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ผู้จัดคอนเสิร์ต ถูกสั่งยกเลิกงาน เสียหาย 2 ล้าน ได้รับคำปลอบ “ให้คิดว่าซื้อหวยผิด”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด! เครื่องบินท่องเที่ยวตกในเคนยา ตาย 11 ศพ ไม่มีผู้รอดชีวิต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หงส์ไทย พร้อมรับผิดชอบ หากพิสูจน์ได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ ส่งผลกระทบสุขภาพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เลขาพรรคส้ม รับไม่ได้ หลังมีคลิป ส.อบจ. ทำร้ายอดีตแฟนสาวในบ้านพัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งพลัส ใช้สิทธิ์เต็มจำนวนทุกวัน กี่วันสิทธิ์หมด เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด คนละครึ่งพลัส ใช้เต็มวงเงินจะหมดภายในกี่วัน? เปิดลิสต์ร้านที่เข้าร่วม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 29 ต.ค. 2568 09:37 น.| อัปเดต: 29 ต.ค. 2568 10:57 น.
259
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

บอสณ วัฒน์ ปรึกษาทนายเดชา เผยลิสต์ 50 ชื่อโอนเงินป่วน 0.01 บาท ลั่นต้องมารับคืนเป็นเงินสดที่บริษัท

บอส ณวัฒน์ เดือด จ่อฟ้องคนโอนเงินป่วน 1 สตางค์ ทนายชี้โทษ 2 แสน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

รพ.สุราษฎร์ฯ เผย สปสช. โอนเงินให้แค่ 161 บาท โอดถูกหักย้อนหลัง แบกค่าใช้จ่ายนับร้อยล้าน

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568

สโลวาเกีย เล็งใช้กฎหมาย จำกัดความเร็วผู้ใช้ทางเท้า ห้ามเกิน 6 กม./ชม.

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
เทศบาลเชียงใหม่รื้อดอกไม้พ่นสีดำทับ เตรียมปรับปรุงใหม่

รื้อแล้ว ดอกไม้พ่นสีดำงานยี่เป็ง เร่งแก้ไขก่อนเปิดงาน เทศบาลน้อมรับทุกความเห็น

เผยแพร่: 29 ตุลาคม 2568
Back to top button