วิธีหาร้าน “คนละครึ่งพลัส” ใกล้ฉัน เช็กได้ที่เว็บ-แอปเป๋าตัง

ขั้นตอนค้นหาผ่าน www.คนละครึ่งพลัส.com และแอปฯ พร้อมทริคกรองร้านค้าที่เข้าร่วม และช่วงเวลาใช้สิทธิ 06.00-23.00 น.
ประชาชนแห่ใช้สิทธิคึกคักวันแรก! 29 ตุลาคม 2568 ผู้เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำสิทธิ์นี้ไปใช้จ่ายที่ร้านค้าใดได้บ้าง? เพื่อให้การใช้จ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและตรงจุด รัฐบาลได้ประกาศช่องทางตรวจสอบที่เชื่อถือได้ 2 ช่องทางหลัก ดังนี้
ช่องทางแรก คือ การค้นหาผ่านเว็บไซต์ทางการ www.คนละครึ่งพลัส.com เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บ ให้กดเมนู “ค้นหาร้านค้า” ระบบจะนำทางไปยังฐานข้อมูลกลางของร้านค้าถุงเงินกรุงไทย (tungngern.krungthai.com)
จุดสำคัญที่สุดในขั้นตอนนี้ คือ ผู้ใช้ต้องแตะตัวกรอง หรือ แท็บ “คนละครึ่งพลัส” ก่อนเสมอ เพื่อให้ระบบคัดกรองเฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการนี้โดยเฉพาะ ป้องกันความสับสนกับโครงการอื่นของรัฐ
จากนั้น จึงสามารถเลือกค้นหา “ร้านใกล้ฉัน” โดยการอนุญาตให้ระบบเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบัน หรือจะค้นหาเองตามจังหวัด อำเภอ และตำบลก็ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถพิมพ์ชื่อสินค้าหรือหมวดหมู่ที่ต้องการ เช่น “บะหมี่” หรือ “คาเฟ่” เพื่อค้นหาได้เช่นกัน
ช่องทางที่สอง ซึ่งสะดวกอย่างยิ่งเมื่ออยู่นอกสถานที่ คือการค้นหาผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยตรง เพียงเปิดแอปฯ เข้าไปที่หน้า G-Wallet แตะแบนเนอร์ “คนละครึ่งพลัส” แล้วเลือกเมนู “ค้นหาร้านค้า” หรือ “แผนที่” ระบบจะแสดงรายชื่อและพิกัดของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการซึ่งอยู่ใกล้ตัวผู้ใช้ทันที
อย่างไรก็ตาม มีข้อควรปฏิบัติสำคัญเมื่อไปถึงหน้าร้าน แม้จะเห็นสติ๊กเกอร์ “ถุงเงิน” ติดอยู่ ประชาชนควรถามย้ำกับทางร้านค้าโดยตรงว่า “รับคนละครึ่งพลัส หรือไม่” เนื่องจากบางร้านอาจรับเฉพาะโครงการอื่นของรัฐ การตรวจสอบซ้ำจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด
สุดท้ายนี้ สิ่งที่ต้องจำไว้คือกรอบเวลาการใช้สิทธิ์ ระบบจะเปิดให้ใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่เวลา 06:00 น. ถึง 23:00 น. เท่านั้น (หากเป็นการสั่งเดลิเวอรี ใช้ได้ถึง 21:00 น.)
หากพยายามสแกนจ่ายนอกช่วงเวลาดังกล่าว ระบบจะไม่ทำรายการ แม้ว่าร้านค้านั้นจะยังเปิดให้บริการอยู่ก็ตาม และเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล การค้นหาต้องทำผ่านแอปฯ เป๋าตัง หรือเว็บไซต์ทางการที่ถูกต้องเท่านั้น
