นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู
เนเธอร์แลนด์กำลังสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งใหม่ หลังจากพรรค D66 ชนะการเลือกตั้งทั่วไป ส่งผลให้ ร็อบ เยตเทน (Rob Jetten) วัย 38 ปี จ่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุด และเป็นนายกรัฐมนตรีที่เปิดเผยว่าเป็นเกย์คนแรกของประเทศ
สื่อต่างประเทศ (Reuters) รายงานว่า ในคืนวันเลือกตั้ง ร็อบ เยตเทน ได้ปรากฏตัวเคียงข้างคู่หมั้น นิโกลัส เคแนน (Nicolás Keenan) ซึ่งเป็นนักฮอกกี้ทีมชาติอาร์เจนตินา ดีกรีนักกีฬาโอลิมปิกปารีส 2024
สำหรับ นิโค คีแนน เป็นนักกีฬาที่เปิดเผยตัวว่าเป็นไบเซ็กชวล เคยเล่นให้กับสโมสรในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ ทั้งคู่เพิ่งประกาศหมั้นกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 (ตามเวลาท้องถิ่น) แต่ประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมากคือเรื่อง รอยสักภาษาไทย บนร่างกายของ นิโค คีแนน คำว่า “อูบุนตู” (Ubuntu)
คำว่า “อูบุนตู” (Ubuntu) เป็นแนวคิดและปรัชญาของแอฟริกา มีความหมายเชิงลึกว่า “ฉันเป็นเพราะพวกเราทุกคนเป็น” (I am because we are) หรือหมายถึงความเป็นชุมชน, ทีมเวิร์ก และการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก
ประเด็นนี้ถูกแชร์อย่างกว้างขวางในไทย เนื่องจากเป็นการปรากฏของภาษาไทย บนร่างกายของบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลกนั่นเอง
สำหรับผู้ที่สนใจติดตามชีวิตความรักของ นิโกลัส เคแนน และ ร็อบ เยตเทน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ได้ผ่าน TikTok ของ นิโกลัส เคแนน (@nicokeenan97) ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามมากกว่า 1.5 แสนคน และยอดไลก์มากถึง 5.3 ล้าน กันเลยทีเดียว
โดยนิโกลัส เคแนน มักจะแบ่งปันภาพและโมเมนต์ส่วนตัวกับคนรัก ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ติดตามชมเป็นอย่างมาก
