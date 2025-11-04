ข่าวต่างประเทศ

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ โชว์รอยสักภาษาไทย ความหมายดีมาก

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 15:45 น.
152
ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู
ภาพจาก : nicokeenan97

ร็อบ เยตเทน วัย 38 ปี จ่อเป็นนายกฯ เกย์คนแรกของเนเธอร์แลนด์ คู่หมั้นคือ นิโค คีแนน นักฮอกกี้อาร์เจนตินา ขณะที่สื่อไทยจับตา รอยสักภาษาไทยคำว่า อูบุนตู

เนเธอร์แลนด์กำลังสร้างประวัติศาสตร์ทางการเมืองครั้งใหม่ หลังจากพรรค D66 ชนะการเลือกตั้งทั่วไป ส่งผลให้ ร็อบ เยตเทน (Rob Jetten) วัย 38 ปี จ่อขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีที่อายุน้อยที่สุด และเป็นนายกรัฐมนตรีที่เปิดเผยว่าเป็นเกย์คนแรกของประเทศ

สื่อต่างประเทศ (Reuters) รายงานว่า ในคืนวันเลือกตั้ง ร็อบ เยตเทน ได้ปรากฏตัวเคียงข้างคู่หมั้น นิโกลัส เคแนน (Nicolás Keenan) ซึ่งเป็นนักฮอกกี้ทีมชาติอาร์เจนตินา ดีกรีนักกีฬาโอลิมปิกปารีส 2024

สำหรับ นิโค คีแนน เป็นนักกีฬาที่เปิดเผยตัวว่าเป็นไบเซ็กชวล เคยเล่นให้กับสโมสรในลีกสูงสุดของเนเธอร์แลนด์ ทั้งคู่เพิ่งประกาศหมั้นกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2024 (ตามเวลาท้องถิ่น) แต่ประเด็นที่คนส่วนใหญ่ให้ความสนใจกันมากคือเรื่อง รอยสักภาษาไทย บนร่างกายของ นิโค คีแนน คำว่า “อูบุนตู” (Ubuntu)

นายกเนเธอร์แลนด์ประกาศเปิดตัวคู่หมั้นเกย์
ภาพจาก : nicokeenan97

คำว่า “อูบุนตู” (Ubuntu) เป็นแนวคิดและปรัชญาของแอฟริกา มีความหมายเชิงลึกว่า “ฉันเป็นเพราะพวกเราทุกคนเป็น” (I am because we are) หรือหมายถึงความเป็นชุมชน, ทีมเวิร์ก และการพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายเชิงบวก

นายกเนเธอร์แลนด์ เปิดตัวคู่หมั้นเกย์ รอยสัก อูบุนตู
ภาพจาก : nicokeenan97

ประเด็นนี้ถูกแชร์อย่างกว้างขวางในไทย เนื่องจากเป็นการปรากฏของภาษาไทย บนร่างกายของบุคคลมีชื่อเสียงระดับโลกนั่นเอง

สำหรับผู้ที่สนใจติดตามชีวิตความรักของ นิโกลัส เคแนน และ ร็อบ เยตเทน สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของทั้งคู่ได้ผ่าน TikTok ของ นิโกลัส เคแนน (@nicokeenan97) ปัจจุบันมียอดผู้ติดตามมากกว่า 1.5 แสนคน และยอดไลก์มากถึง 5.3 ล้าน กันเลยทีเดียว

นิโกลัส เคแนน และ ร็อบ เยตเทน
ภาพจาก : nicokeenan97

โดยนิโกลัส เคแนน มักจะแบ่งปันภาพและโมเมนต์ส่วนตัวกับคนรัก ซึ่งได้รับความสนใจและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่ติดตามชมเป็นอย่างมาก

@nicokeenan97

Finally back home to annoy this guy☺️

♬ Belong Together (Sped Up) – Mark Ambor

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 15:45 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 15:45 น.
152
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

