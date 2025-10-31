“วีระ” นำแบ็กโฮ-แทรกเตอร์ จอดประชิดแนว ขีดเส้นตายบ่ายโมง ต้องไล่เขมรออก
วีระ สมความคิด แบ็กโฮ-แทรกเตอร์ จอดประชิดแนว ขีดเส้นตายบ่ายโมง ต้องไล่เขมรออกจากพื้นที่ เตือนถ้าตำรวจ-ทหารขวางนองเลือดแน่
นาย วีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชัน เดินทางมาถึงยังบริเวณจุดตรวจ 40 จ.สระแก้ว พร้อมนำรถแบ็กโฮ 1 คัน พร้อมรถแทรกเตอร์อีก 4 คัน เข้ามาจอดประชิดแนว หลังจากที่ก่อนหน้านี้นายวีระเคยออกมาขีดเส้นตายว่า ภายในวันที่ 31 ต.ค.2568 เวลา 13.00 น. เจ้าหน้าที่ไม่สามารถผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่บ้านหนองจาน-หนองหญ้าแก้วได้ ตนจะพามวลชนเข้าไปไล่ชาวกัมพูชาด้วยตัวเอง
โดยนายวีระให้สัมภาษณ์ว่า ตนเองยืนยันที่จะเข้าพื้นที่บ้านหนองจานด้วยตัวเอง หากว่าภายในบ่ายโมงตรงของวันนี้ยังไม่สามารถไล่ชาวกัมพูชาที่รุกล้ำออกไปได้ เพราะได้นำรถแบ็กโฮ และรถแทรกเตอร์มาสแตนด์บายแล้ว เพื่อจะรื้อบ้านของกัมพูชาที่สร้างล้ำดินแดนของไทย หากเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาต และจะจับกุมตนเอง ตนเองก็จะยอมให้จับ แต่มีข้อแม้ว่าต้องจับชาวกัมพูชาที่รุกล้ำเข้ามาก่อน เพราะที่ผ่านมาตนเอง และชาวบ้านให้เวลาเจ้าหน้าที่รัฐฯ มานานแล้ว ดังนั้นอย่าโทษว่าประชาชนเป็นคนผิด
ขณะ พ.ต.อ.จตุรภัทร สิงหัษฐิต รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว เปิดเผยว่า ทางตำรวจภูธรภาค 2 และตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้รับการร้องขอจากกองกำลังบูรพา เพื่อมารักษาความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากวันนี้ทราบว่าจะมีมวลชนเข้ามาแสดงสัญลักษณ์ และแสดงออกถึงความรักชาติ ในพื้นที่บ้านหนองจาน จึงได้จัดเตรียม ตำรวจควบคุมฝูงชนมา 1 กองร้อย ในการรักษาดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่
ก่อนหน้านี้นายวีระเคยกล่าวว่า ถ้าทหาร ตำรวจ ขัดขวางจะเกิดการนองเลือดแน่นอน แต่ถ้าภายใน 13.00 น. เจ้าหน้าที่สามารถผลักดันชาวกัมพูชาออกจากแผ่นดินไทยได้ ตนจะพามวลชนกลับ
