จุดจบสายซิ่ง ยืนขับมอเตอร์ไซค์ สุดท้ายรถสะบัดชนแบริเออร์ กระเด็นลงข้างทาง

Photo of Bas Basเผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 17:10 น.
65

เตือนภัยคนใช้รถใช้ถนน เพจดังแชร์คลิป พบคนขับมอเตอร์ไซค์ท่าพิสดาร ยืนตัวตรง ก่อนเสียการทรงตัว สุดท้ายรถสะดับกระแทกแบริเออร์ ทำคนขับกระเด็นลงข้างทาง

คลิปดังกล่าวได้รับกาเรผยแพร่มาจากเพจเฟซบุ๊ก อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7 ที่เผยให้เห็นเป็นคลิปจากคนนั่งข้างคนขับรถยนต์ ที่บันทึกเหตุการณ์ที่เขาเจอกับขบวนมอเตอร์ไซค์จำนวนหนึ่ง โดยคนขับมอเตอร์ไซค์ที่แต่ละคนต่างพากันขับขี่ด้วยท่าหวาดเสียว เช่น ยืนบนตัวถัง เป็นต้น

แต่หลังจากนั้นไม่นาน จะเห็นว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งในขบวนดังกล่าวเกิดเสียหลัก ก่อนที่เมอร์ไซค์จะกระแทกับแบริเออร์แบบจังๆ ส่งผลให้คนขับกระเด็นลงข้างทาง

โดยโพสต์ดังกล่างระบุว่า “เตือนภัยอุบัติเหตุ..แตกแล้วหนึ่ง..”

“#ขับขี่ปลอดภัย เช้านี้ระวังกันด้วยคับ ใครที่กำลังทริปทุเรียนนนท์ ที่เขื่อนขุนด่านปราการชล ขอความร่วมมือให้ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยครับ #ขอให้คนในคลิปปลอดภัยขับ ขอบคุณคลิปจากพี่สาว วิภาวรรณ”

แน่นอนว่าเมื่อคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่สู่โลกออนไลน์ ก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยที่เข้ามาแสดงความเห็น ซึ่งส่วนมากมองว่าอุบัติที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถือว่าสมเหตุสมผล เพราะผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รายนี้ไม่ได้เป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองเลยแม้แต่น้อย

“”

“”

“”

“”

“”

อ้างอิง : Facebook อยากดังเดี๋ยวจัดให้ รีเทริน์ part 7

 

