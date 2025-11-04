ข่าวดาราบันเทิง

โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลัง เป็ก สัณชัย ด่าแรง-ขู่จะตบปาก ปมวิเคราะห์ชีวิตคู่

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 11:59 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 12:02 น.
227
โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลังวิเคราะห์ครอบครัว เป็ก สัณชัย

คลิปล่าสุด บอย ธิติพร ชื่นชม ‘ธัญญ่า’ ทำอาชีพแม่ได้สมบูรณ์ หลัง เป็ก สัณชัย สวนเดือด เxือก-เจอจะตบปากสักที เหตุวิเคราะห์ชีวิตครอบครัว กล่าวถึงลูกสาว

ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบง่าย ๆ หลังจาก บอย เอ็นเตอร์เทน หรือ บอย ธิติพร พิธีกรข่าวบันเทิงคนดัง ออกมาวิเคราะห์ตัวแปรที่ ธัญญ่า ธัญญาเรศ ออกมาประกาศกลางโซเชียล ขอลดสถานะ เป็ก สัณชัย เหลือเพียงพ่อและแม่ของลูก ซึ่งลูกสาวเข้าใจและไม่ติดอะไร ฝั่ง บอย ชี้ว่าเบื้องหลังการตัดสินใจครั้งนี้ที่ทำให้นักแสดงสาวเลือกเดินหน้าต่อ คือ ลูกสาวและความสุข

หลังจากที่ บอย ธิติพร โพสต์คลิปดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊ก BoyEntertain ได้ไม่นาน ฝั่ง เป็ก สัณชัย เคลื่อนไหวเป็นครั้งแรก พร้อมแสดงความเห็นว่า “คxx เxือก ทุกเรื่อง xัส เจอจะตบปากสักที รู้ดีชิบหาย เxี้ย

ล่าสุด พิธีกรข่าวบันเทิง แชร์คลิปใหม่ชื่นชมธัญญ่าในฐานะหญิงเก่งที่ทำอาชีพแม่ได้อย่างสมบูรณ์ ระบุว่า “พี่บอยเป็นคนหนึ่งที่ขอใช้พื้นที่ตรงนี้ให้กำลังใจเธอนะธัญญ่า เธอเป็นดาราน้ำดีคนนึงที่ฉันพูดจากหัวใจ และไม่เฟคเลย เธอเป็นคนที่ไม่มีความซับซ้อนในการที่จะพูดอะไรเรื่องอะไร ฉันชอบเธอมาก อะไรที่เธอพูดฉันเชื่อเธอ เธอเพื่อนเยอะ ฉันเห็น อ้น ศรีพรรณ อยู่กับเธอ เห็น อาตุ๋ย, เอ้กกี้และอีกมากมาย พี่บอยว่ากำลังใจธัญญ่าเยอะ อยู่กับเพื่อนฝูงที่มีความจริงใจสูงมาก พี่บอยเชื่อว่าวันนี้ธัญญ่าผ่านไปได้ ความเป็นคนดี ความเป็นคนเก่ง ความเป็นคนตรงไปตรงมาของธัญญ่าก็จะได้รับกำลังใจมากมาย

พี่บอยเป็นคนหนึ่งที่ให้กำลังใจนะคะ และเชื่อว่าชีวิตหลังจากเราประกาศไปแล้วมันจะมีแต่ความสุขค่ะ พี่บอยเชื่อว่าธัญญ่ามีความสุขแหละ ที่ผ่านมาอาจจะมีความสุขไม่เต็มร้อย โฟกัสแต่การทำหน้าที่แม่ ซึ่งที่ผ่านมาเธอเป็นแม่ที่น่ารัก เธอยอมไม่เล่นละครเพื่อจะรับส่งลูกตั้งแต่ลูกเรียนอนุบาลไปจนถึงไฮสคูล อันนี้ฉันรู้มา เธอไม่รับงานเย็นเพราะเธอต้องกลับไปอยู่กับลูก เธอเป็นแม่ที่เต็มที่ เธอทำอาชีพแม่ได้สมบูรณ์ ซึ่งใครอาจจะไม่รู้ แต่ฉันรู้ เพราะเธอบอกฉันเสมอว่า อยากจะกลับไปเล่นละครก็เล่นไม่ได้ เพราะให้เวลาทั้งหมดกับลูกสาวที่กว่าจะเกิดขึ้นมามันไม่ง่าย ให้กำลังใจนะคะธัญญ่า และเราจะให้กำลังใจตลอดไปในฐานะเธอเป็นคนเก่ง และเป็นคนดีคนนึงของวงการบันเทิงค่ะ”

โพสต์ล่าสุด บอย ธิติพร หลั เป็ก ด่าแรง วิเคราะห์ชีวิตครอบครัว
ภาพจาก Facebook : BoyEntertain

sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ดราม่า พ่อโพสต์เดือดขู่บุกรร.เอาเรื่องครู หลังประเมินลูก “ขาดเรียนบ่อย” เจอชาวเน็ตสวนยับ

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
กู้ภัยถูกหลอกขายลอตเตอรี่งวดเก่า

กู้ภัยสุดช้ำ ถูกเลขท้าย 2 ตัว 87 ขึ้นเงินไม่ได้ เหตุอดรางวัลสุดน่าแค้นใจแม่ค้า

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
&#039;คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือถึงแก่อสัญกรรม หลังรับใช้ผู้นำเกาหลีเหนือมาถึง 3 รุ่น สิริอายุ 97 ปี

คิม ยองนัม อดีตประธานสภาเกาหลีเหนือ ถึงแก่อสัญกรรม หลังป่วยมะเร็ง สิริอายุ 97 ปี

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง

วิธีลบชื่อถูกแอบอ้างสมาชิกพรรคการเมือง แก้ตามนี้ ก่อนโดนสวมสิทธิ์

เผยแพร่: 4 พฤศจิกายน 2568
