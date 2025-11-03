ลัมโบร์ฯ สีแดง กันจอมพลัง เจ้าของรถตัวจริงเล่าปมภาษี โยงข่าวใหญ่ยึดรถลอต 300 คัน
พุทธ อภิวรรณ เปิดข้อมูลลับ รถลัมโบฯ สีแดง กันจอมพลัง หลังทนายเดชาสุมเชื้อตั้งข้อสังเกตปม “ภาษี”
“ถ้าดูพุทธทอล์คเนี่ย ! เราฟังความทั้ง 2 ด้าน” จบประโยคนี้ของพุทธ อภิวรรณ เจ้าของช่องยูทูบ @Phutta Talk เมื่อเที่ยงคืน (3 พ.ย.68) ที่ผ่านมา จู่ๆ เปิดข้อมูลรถยนต์ลัมโบกินีสีแดงของนายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ หรือ กัน จอมพลัง อายุ 35 ปี ซึ่งกำลังมีประเด็นสืบเนื่องจากที่ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ตั้งข้อสังเกตเรื่องของภาษี
ก่อนหน้านี้ อ.ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อัยการอาวุโส สำนักงานสอบสวนกลาง สำนักงานอัยการสูงสุด เคยหล่นคำถามกรณีของกันจอมพลังมีอาชีพขายบะหมี่ จะสามารถมีรายได้ถึงขั้นไปซื้อรถยนต์หรูอย่าง “ลับโบร์กินี กัลลาร์โด (Lamborghini Gallardo)” ได้จริงหรือเพราะอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ แม้ปัจจุบันจะมีการอ้างว่า กันฯ คืนรถหรูไปแล้ว แต่ไม่มีการออกมาอธิบายหรือตั้งดต๊ะแถลงข่าวประกาศเหมือนทุกครั้ง
อีกทั้งเมื่อ 5 เดือนที่แล้ว รายการพุทธทอล์คอ้างว่า กันจอมพลังยังไปโชว์รถอยู่เลย หลายคนสงสัยคืนรถได้อย่างไร ? แน่นอนคืนรถจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า เพราะรถจากสีจากแดงเป็นสีขาว ขณะเดียวกันเจ้าของรถตัวจริงได้ออกมาเปิดตัวพร้อมๆ กับเล่าทั้งหมดว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ก่อนเปิดภาพรายการขอนุญาตย้อนดูข้อมูลฝั่งของพี่เดชาหรือนักกฏหมายจุ๊กกรู๊! รถคันนี้จ่ายมายังไงเรื่องภาษี ขายบะหมี่ซื้อลัมโบกินี กัลลาร์โดได้เลยหรืออย่างไร
ดังนั้นเมื่อมีเหตุให้สังเกต ทนายเดชาจึงสรุปในมุมนี้อันดับแรก ความจำเป็นของกันจอมพลังที่ไม่นานนี้เพิ่งรับรางวัลคนดีศรีสังคม ผู้ทำประโยชน์ประจำปี 68 ถ้าไม่ติดธุระช่วยชาติและพ่อแม่พี่น้องแล้วควรรีบออกมากางเอกสารเสียภาษีรถหรูของตัวเองคันนี้เพื่อให้ข้อเท็จจริงทำงานหักล้างพิรุธที่หลายคนต้องการทราบผลที่ตรวจสอบจะลงเอยและคืบหน้าเช่นไร
ทนายเดชายังยืนยันชัดเจนรถคันนี้จริงๆ แล้วไม่ได้ผิด แต่ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการชี้แจงว่า ดีเอสไอ (DSI) จะเอายังไง ? รถเหมือนไม่ได้ต่อภาษีมาตั้งแต่ปี 2567 เสียถูกไม่ถูกค่อยว่ากัน แต่ทนายอ้างว่ามีข้อมูลรวมถึงรถคันดังกล่าวอาจมีความผิดในเรื่องจดเปลี่ยนแปลงรถ (เปลี่ยนสีแดงเป็นขาว) ถ้ากันจอมพลังบอกว่าเป็นผู้ที่ชอบช่วยเหลือสังคม อยากเห็นสังคมดี คำถามคือแล้วเปลี่ยนจากแดงไปเป็นขาว เจตนาหลบเลี่ยงหรือไม่ ? เปลี่ยนจากแดงเป็นขาวแล้วเกิดไปชนคนจะทำอย่างไรอันนี้ในแง่ของหลักการและสมมติฐานตามที่นักกฎหมายกำลังรอคำชี้แจงที่เงียบอยู่
คนชื่อ “อั้ม” สงสัยเป็นเจ้าของรถยนต์ตัวจริง !
ต่อมารายการยังเปิดข้อมูลที่ไปเจอ นายเอ (นามสมมติ) เจ้าของบ้านซึ่งซื้อที่พักต่อจาก นายอั้ม ซึ่งรายการ Phutta Talk อ้างว่าเป็นเจ้าของรถลัมโบร์ฯ กัลลาร์โด ก่อนจะเปลี่ยนมือไปอยู่กับกันจอมพลัง โดยนายเผยว่า อั้มเคยอยู่ที่นี่จริง ตนซื้อบ้านมือสองต่อมาอีกทอด แต่ทราบว่าเจ้าของรถลัมโบฯ กัลลาร์โด เป็นผู้หญิง อยู่ที่ไหนไม่ทราบ
“ประเด็นคือชื่อเจ้าของรถคือใค คือภรรยาเขานะครับ” พุทธ อภิวรรณ ที่อีกหัวดขนคือผู้ประกาสคนดังช่อง 8 สรุปโดยขมวดประเด็นไล่ไทม์ไลน์ รถคันนี้ผ่านกี่มือ ? ดั้งเดิมคือ “สีขาว” แล้วขายทอดที่หนึ่งให้ผู้หญิง เจ้าของเปลี่ยนสีรถเป็น “สีม่วง” จากนั้นส่งต่อไปถึงมือของกัน จอมพลัง
ปัญหาต่อมาคือ มีข้อมูลที่ อั้ม เจ้าของรถโอนไม่ได้ มีข่าวกันฯ เอาไปแล้วคืน อั้มจึงบอกว่า ก่อนหน้านี้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ตรวจสอบยึดรถหรูลอตใหญ่ 300 กว่าคันทั่วประเทศ คันที่ยึดจริงๆ ตอนแรกไม่ใช่กัลลาร์โด แต่สุดท้ายดีเอสไอไปยึดทุกคัน กัลลาร์โดที่ซื้อมาถูกต้องก็โดนยึดด้วย
นายอั้มยืนยันว่า ตนได้รถคันนี้มาถูกต้อง แต่ดีเอสไอยึด จากนั้นยึดมาเสร็จสรรพหนึ่งในนั้นคือ คันที่กันจอมพลังเอาของตนไป ถูกเรียนกไปตรวจสอบ
ปัจจุบันเปลี่ยนกลับมาเป็นสีขาวแล้ว เมื่อมีการจะขอเดินทางไปดูรถ นายอั้มปฏิเสธเนื่องจากเหตุผลครอบครัว
คำถามต่อมา ทำไมไม่จ่ายภาษี คำตอบคือเพราะติดอยู่กับดีเอสไอ แต่ติดปัญหาดีเอสไอแล้วนำมาขับได้ยังไง ? ตรงนี้ยังไม่มีคำอธิบาย อย่างไรก็ตามคดีเป็นที่สิ้นสุดในศาลแล้วดีเอสไอต้องถอนเพื่อคืนรถดังกล่าวให้กลับมาใช้งาน เมื่อรถถูกปลดล็อกคืนมา รถคันนี้จึงทำทุกอย่างถูกต้องตามระเบียบทุกอย่าง
อัปเดตล่าสุด นายอั้ม เปิดเผยด้วยว่า รถคันนี้ราคากลาง 8.98 ล้านบาท แต่รายการช่องดังระบุ มีกระแสตอนนี้กำลังอยู่ระหว่าง 3 ล้านกว่าๆ
“ผมไม่รู้ทำไมขายได้ถึงขนาดนี้ อันนี้ก็อยากให้พี่กันจอมพลังตอบด้วย ไม่ได้รับงานมาเคลียร์ละ เคลียร์ข้อมูลทั้ง 2 ฝ่าย รู้มากกว่าที่เคยเห็นเป็นข่าวปกติ เป็นคำถามครับ” จบข้อมูลเด็ดดดวงพร้อมทิ้งบอมบ์คำถามข้อโตดังกล่าว ไอซ์ สารวัตร กิจพานิช ผู้ดำเนินรายการอีกคนเปิดหลักฐานเรื่องภาษีจึงทราบว่า รุ่นรถปี 2009 วันสิ้นสุดอายุภาษี คือ วันที่ 10 ก.ค.2567 ข้อมูลตรงกับที่ทนายเดชาให้ได้ข้างต้นที่ว่าศาลปลดล็อกแต่ยังไม่เรียบร้อยเรื่องเอกสารบางอย่าง.
