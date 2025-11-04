วิธีตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์ 4 ขั้นตอนง่าย ๆ รู้ผลทันที
เช็กที่นี่ วิธีตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์ เพียงกรอกเลขบัตรประชาชน รู้ผลทันที หากพบพรรคการเมืองใช้ชื่อสวมสิทธิ์ เจอโทษหนักถึงคุก 3 ปี
หลังจากที่มีกระแสข่าวว่าประชาชนจำนวนมากตรวจสอบพบว่าตนเองมีชื่อเป็นสมาชิกพรรคการเมืองบางพรรค โดยที่ตนเองไม่รู้จักและไม่เคยสมัครเป็นสมาชิกมาก่อน ล่าสุด นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ย้ำเตือนให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสิทธิ์ แนะวิธีตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์ พร้อมเปิดบทลงโทษทางกฎหมายหากพบว่ามีการกระทำผิดจริง
4 วิธีตรวจสอบสมาชิกพรรคการเมือง ผ่านเว็บไซต์
เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิเสรีภาพ ประชาชนสามารถตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมืองของตนเองได้ง่าย ๆ ดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ ระบบฐานข้อมูลพรรคการเมือง
2. จากนั้นเลือก บริการประชาชน และ กด ตรวจสอบการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง’
3. กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
4. จากนั้นคลิก ตรวจสอบ ระบบจะแสดงสถานภาพว่า หมาเลขบัตรประชาชนดังกล่าวเคยลงทะเบียนเป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดหรือไม่
ขณะที่ นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เผยว่า การสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองจะต้องเกิดจากความสมัครใจของเจ้าตัวเท่านั้น หากพบว่าพรรคการเมืองดำเนินการโดยมิชอบ กฎหมายได้กำหนดโทษไว้ โดยหัวหน้าพรรคจะมีโทษปรับตามที่กฎหมายกำหนด ส่วนนายทะเบียนสมาชิกพรรค หรือ ผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการรับสมัคร มีโทษทางอาญา และ มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี
ทั้งนี้ หากประชาชนคนใดพบว่าพบว่าถูกแอบอ้างชื่อเป็นสมาชิกพรรคสามารถมาร้องเรียนต่อ กกต. เพื่อให้สำนักงานดำเนินการตรวจสอบได้
