เดือดจัด “ราอูล” เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 09:15 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 10:46 น.
146
ดราม่าตั้งแต่เข้ากองวันแรก ราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก โพสต์ภาพกราฟหุ้น MGI ราคาร่วง -36.36% ในรอบ 6 เดือน จ่อแตะจุดต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ หลังองค์กร Miss Universe เพิ่งออกแถลงการณ์เตือนอีเวนต์แอบอ้างชื่อ

ความเคลื่อนไหวล่าสุด การประกวดนางงามจักรวาลครั้งที่ 74 ประเทศไทย (3 พ.ย. 68) ร้อนแรงกว่าคุณภาพนางงาม คือดราม่างัดข้อหลังบ้านระหว่างกองแม่กับ ND ประเทศไทย นายราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก หนึ่งในเจ้าของร่วมองค์กรนางงามจักรวาล (MUO) โพสต์อินสตาแกรมสตอรี่ส่วนตัว

ราอูลแคปหน้าจอกราฟราคาหุ้น MGI หรือ บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จาก Yahoo Finance ภาพแสดงราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ 7.00 บาท ปรับตัวลดลงถึง -36.36% ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ในภาพยังมีวงกลมเน้นบริเวณข้อมูลสำคัญ ระบุว่า ราคาสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (52W H) เคยอยู่ที่ 18.10 บาท ส่วนราคาต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (52W L) อยู่ที่ 6.05 บาท แสดงให้เห็นว่าราคาปัจจุบันกำลังเข้าใกล้จุดต่ำสุดในรอบปี

การเคลื่อนไหวของนายราอูลเกิดขึ้นเพียงไม่นาน หลังจากที่องค์กรนางงามจักรวาล (MUO) เพิ่งออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ (ลงวันที่ 2 พ.ย. 68) เตือนกิจกรรม “Special Dinner & Talk Show” ที่มีการโปรโมตโดยแอบอ้างชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้าของ Miss Universe โดยไม่ได้รับอนุญาต

แถลงการณ์ของ MUO ระบุชัดว่า กิจกรรมดังกล่าวเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทำให้เกิดความเข้าใจผิด องค์กรฯ สงวนสิทธิ์ในการดำเนินการทางกฎหมาย

แม้ว่าแถลงการณ์ของ MUO จะไม่ได้ระบุชื่อผู้จัดงานดังกล่าวโดยตรง แต่การที่เจ้าของร่วม MUO เลือกโพสต์กราฟหุ้น MGI ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน ทำให้หลายฝ่ายในแวดวงนางงามตีความว่า ราอูลกำลังแสดงอำนาจเหนือบอสณวัฒน์ ที่ก่อนหน้านี้เพิ่งประกาศกะทันหันให้แฟนนางงามทั่วโลกร่วมโหวตเพื่อให้คนที่ชอบได้ดินเนอร์พิเศษ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก MUT

ราอูล โรชา คันตู นักธุรกิจชาวเม็กซิโก โพสต์ภาพกราฟหุ้น MGI ราคาร่วง -36.36%

ก่อนหน้านี้ช่วงต้นเดือนตุลาคม 2568 ณวัฒน์ ในฐานะผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ (MUT) และเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ครั้งที่ 74 ที่ประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ตำหนิราอูลว่า นายราอูลเพิ่งประกาศเจ้าภาพ MU ปี 2026 ที่จะจัดปีหน้า ทั้งที่ประเทศไทยยังไม่ได้เริ่มจัดงานประกวดครั้งที่ 74 ในปีนี้ มองว่าไม่เหมาะสม เพราะควรดูแลประเทศเจ้าภาพปัจจุบัน (ไทย) ให้เรียบร้อยก่อน แล้วจึงประกาศบนเวที การรีบประกาศเช่นนี้ อาจทำให้คนไทยรู้สึกน้อยใจ

สำหรับสิทธิ์ MUT ของตน นายณวัฒน์ย้ำให้สบายใจว่ายังเป็นปกติ เข้าซื้อสิทธิ์ก่อนเกิดปัญหา มีใบเสร็จถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

นายณวัฒน์ยังกล่าวถึงสัดส่วนผู้ถือหุ้นว่า ตนสอบถามคุณแอน จักรพงษ์ ยืนยันว่ายังถือหุ้นอยู่ แต่ข้อเท็จจริงตามเอกสารในตลาดหลักทรัพย์ JKN ถือหุ้นประมาณ 58% ส่วนฝั่งนายราอูลถือ 42% ซึ่งไม่ตรงกับที่เคยพูดว่าถือคนละ 50% โดยนายณวัฒน์ย้ำว่า “คุณราอูลไม่ต้องมาโกรธผมนะ เอกสารอยู่ในตลาดหลักทรัพย์”

