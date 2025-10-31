“บอส ณวัฒน์” โอนเงินคืนให้ “กัน จอมพลัง” แล้ว หลังโอนมาให้โดยพลการ
เรื่องจบแล้ว! บอส ณวัฒน์ ใช้บัญชีมิสแกรนด์ โอนคืน 50,000 บาทให้บัญชี กัน จอมพลัง เรียบร้อยแล้ว หลังโอนมาให้โดยพลการ
บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล หัวเรือใหญ่ MGI และ เจ้าของตำแหน่ง Executive Director ของเวทีการประกวด มิสยูนิเวิร์ส ซึ่งก่อนหน้านี้เคยมีประเด็นเดือดเกี่ยวกับเรื่องเงินมูลนิธิกันจอมพลังช่วยสู้ของ กัน จอมพลัง ที่เคยบริจาคให้ 50,000 บาท ที่ได้ขอคืนและได้รับคืนไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด บอส ณวัฒน์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “โอนกลับไปให้คุณกัน ที่โอนเงินส่วนตัวมาให้โดยพละการเรียบร้อยเมื่อเวลา 19:10 น.เมื่อวานนี้” พร้อมยังแนบใบชำระเงินเป็นหลักฐานมาด้วย โดยเป็นการโอนเงินจาก บริษัท มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล
ซึ่งแฟนคลับได้ช่วยอธิบายว่า “ใครที่ งง ที่แกโอนคืนคือ 50000 แรกที่คุณกันโอนเงินส่วนตัวมาค่ะ แกเลยคืน ส่วนเมื่อวานคุณกันโอนจากมูลนิธิคืนเข้าบริษัทค่ะเรื่องจบแล้ว ที่แกต้องการคือโอนจากมูลนิธิคืนเข้าบริษัท”
ย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิ กัน จอมพลัง มีความโปร่งหรือไม่ หลังจากที่มีการเผยแพร่เอกสาร ถ้าหากมูลนิธิล้มเลิกทรัพย์จะถูกส่งต่อไป มูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ เจ้าตัวจึงอยากขอเงินบริจาค 50,000 บาทที่เคยโอนเข้ามูลนิธิคืน เพราะไม่อยากข้องเกี่ยวหากมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคต
