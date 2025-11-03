ระทึก! แผ่นดินไหว ขนาด 6.5 เขย่าอัฟกานิสถาน ดับอย่างน้อย 5 ศพ เจ็บอีกหลายร้อย
แผ่นดินไหว ขนาด 6.3 ถล่มทางตอนเหนือของอัฟกานิสถาน เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิต 5 ราย บาดเจ็บ 143 ราย และโบราณสถานเสียหาย
3 พ.ย. 68 สำนักข่าวต่างประเทศ โดยสำนักงานสำรวจทางธรณีวิทยาแห่งสหรัฐอเมริกา (USGS) ได้รายงานเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง ขนาด 6.3 บริเวณตอนเหนือของประเทศอัฟกานิสถาน ณ เมืองมาซาร์-อี-ชารีฟ จังหวัดบัลค์ โดยเหตุเกิดเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของอัฟกานิสถาน เปิดเผยว่า แรงสั่นสะเทือนครั้งนี้มีจุดศูนย์กลางลึกลงไป 28 กิโลเมตร ใกล้กับเมืองมาซาร์-อี-ชารีฟ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย และบาดเจ็บอีก 143 ราย ในจังหวัดซามังกันที่อยู่ใกล้เคียง โดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่ได้รับการปฐมพยาบาลและให้กลับบ้านแล้ว
ด้วยแรงสั่นสะเทือนทำให้สร้างความเสียหายต่อ มัสยิดสีน้ำเงิน (Blue Mosque) ในเมืองมาซาร์-อี-ชารีฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมล้ำค่าและสถานที่แสวงบุญสำคัญ โดยภาพจากโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นเศษซากปรักหักพังกระจายเกลื่อนบริเวณด้านนอกมัสยิด
สำนักธรณีแห่งสหรัฐฯ มีกาารประเมินไว้ว่าแรงสั่นสะเทือนครั้งนี้อาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคน และยังสามารถรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้ไกลถึงประเทศใกล้เคียงอย่าง ทาจิกิสถาน อุซเบกิสถาน และเติร์กเมนิสถาน
อัฟกานิสถานต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงหลายครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วหลายพันคน โดยความสามารถในการรับมือภัยพิบัติของประเทศยิ่งถูกซ้ำเติมจากการขาดแคลนความช่วยเหลือระหว่างประเทศ หลังกลุ่มตาลีบันกลับเข้ายึดอำนาจในปี 2564
หากย้อนหลังกลับไปก่อนหน้านี้ อัฟกานิสถานเคยประสบเหตุการณ์แผ่นดินไหวมาแล้ว 2 ครั้ง โดยในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.0 แมกนิจูดทางตะวันออก ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 2,200 ราย และในเดือนตุลาคม ปี 2566 เกิดเหตุแผ่นดินไหว 6.3 แมกนิจูดทางตะวันตก สูญเสียชีวิตไปกว่า 2,000 ราย
ที่มา: CNN
