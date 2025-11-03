ข่าวดาราบันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 12:24 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 11:28 น.
50
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

ม้า อรนภา เผยลุคสุดสง่างามในวัย 70 ปี แต่งกายชุดสีดำสุภาพเรียบร้อย เข้าร่วมชมโขนพระราชทาน ตอน “สัตยาพิศาล” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

เรียกเสียงชื่นชมในโลกโซเชียลได้เสมอสำหรับ “ม้า อรนภา กฤษฎี” ตำนานนางแบบ อดีตพิธีกรชื่อดัง ที่แม้ปัจจุบันจะมีอายุ 70 ปีแล้ว แต่ยังคงดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยม รูปร่างแข็งแรง ใบหน้ายังคงความสวยสง่า

ล่าสุด (3 พ.ย.) ม้า อรนภา ได้โพสต์ภาพตนเอง เผยลุคที่เตรียมตัวไปเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทาน ตอน “สัตยาพิศาล” รอบปฐมทัศน์ เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

ม้า อรนภา เผยลุคสุดสง่างามในวัย 70 ปี แต่งกายชุดสีดำสุภาพเรียบร้อย เข้าร่วมชมโขนพระราชทาน ตอน &quot;สัตยาพิศาล&quot; ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

สำหรับลุคนี้ ม้า อรนภา อยู่ในชุดสีดำสุภาพ ดูสง่างาม ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวเข้ารูปกับกระโปรงยาวสีเดียวกัน รวบผมตึงเก็บอย่างเรียบร้อย เผยให้เห็นใบหน้าที่แต่งหน้าอย่างงดงาม แต่แอบซ่อนกิมมิคเล็กๆ ด้วยปอยหวาน

ฝีมือการแต่งหน้าของ คุณโอปอล นิติพงษ์ ช่างแต่งหน้าชื่อดัง เน้นความคมชัดของดวงตา คิ้วถูกเขียนอย่างบรรจง ส่วนแก้มกับปากใช้โทนสีส้มพีชธรรมชาติ ช่วยขับผิวให้ดูเปล่งปลั่ง เสริมความโดดเด่นด้วยเครื่องประดับ ต่างหูเพชรแบบระย้า กับเข็มกลัดเพชรขนาดใหญ่ที่ติดบริเวณหน้าอก ทำให้ลุคโดยรวมดูสมบูรณ์แบบ

ม้า อรนภา เผยลุคสุดสง่างามในวัย 70 ปี แต่งกายชุดสีดำสุภาพเรียบร้อย เข้าร่วมชมโขนพระราชทาน ตอน &quot;สัตยาพิศาล&quot; ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ แฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น ชื่นชมความงามของม้า อรนภา จำนวนมาก หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เธอยังสวยเป๊ะไม่สร่าง แม้จะอยู่ในวัย 70 ปี ก็ยังดูสง่างามเสมอ

ทั้งนี้ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวง มีกำหนดจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท) จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com

ม้า อรนภา เผยลุคสุดสง่างามในวัย 70 ปี แต่งกายชุดสีดำสุภาพเรียบร้อย เข้าร่วมชมโขนพระราชทาน ตอน &quot;สัตยาพิศาล&quot; ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว บันเทิง

ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

50 วินาที ที่แล้ว
เมย์รัชนก สมาคมแบด ข่าวกีฬา

ปมเบี้ยเลี้ยงแบดมินตัน ไม่จบ ! เมย์ รัชนก โพสต์ชัด หมิว ชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน

21 นาที ที่แล้ว
เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ บันเทิง

เจ้าภาพ MUT โต้กลับ กองแม่จักรวาล ทำสปอนเซอร์เสียหาย ขู่ใช้กฎหมายฟ้องกลับ

32 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“ฟิยาตา” มิสยูนิเวิร์สกัมพูชา 2025 มาถึงไทยแล้ว แฟนคลับแห่ส่ง หลังฝ่ามติกองประกวด

37 นาที ที่แล้ว
ธัญญ่า ตอบชัด ถ้า เป๊ก สัณณ์ชัย ง้อ 10 ล้านเป็นเรทของ 10 ปีที่แล้ว บันเทิง

ธัญญ่า ตอบชัด ‘เป๊ก’ ง้อ 10 ล้านจะคืนดีไหม? หลังประกาศลดสถานะ เคลียร์ปมมือที่สาม

41 นาที ที่แล้ว
สรุปเงื่อนไข &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ที่ Big C ใช้ได้เฉพาะร้านเช่าและศูนย์อาหารเท่านั้น โซนซูเปอร์มาร์เก็ต และ Big C mini ไม่ร่วมรายการ เศรษฐกิจ

เคลียร์ชัด “คนละครึ่งพลัส” ใช้ที่ Big C ได้เฉพาะบางโซนที่ร่วมโครงการ

46 นาที ที่แล้ว
วิธีสร้างรูปชุดไทย AI ที่วัดอรุณฯ สุโขทัย หรือภาพคู่ริมน้ำ ด้วยคำสั่ง Gemini พร้อมวิธีอัปโหลดรูปหน้าตรงให้ AI เรียนรู้ เทคโนโลยี

แจกคำสั่ง Gemini Ai สร้างรูป “วันลอยกระทง” โปรไฟล์ชุดไทย-ภาพคู่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลัมโบร์กินี กัลลาร์โด กันจอมพลัง ข่าว

ลัมโบร์ฯ สีแดง กันจอมพลัง เจ้าของรถตัวจริงเล่าปมภาษี โยงข่าวใหญ่ยึดรถลอต 300 คัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นาทีเดือด อภิสิทธิ์ เผชิญหน้า นิสิตจุฬา เก๋าเกมส์แก้ข้อครหา สั่งฆ่า สลายการชุมนุม 53 ข่าวการเมือง

นาทีเดือด อภิสิทธิ์ เผชิญหน้า นิสิตจุฬา เก๋าเกมส์แก้ข้อครหา สั่งฆ่า สลายการชุมนุม 53

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลจีนลือ คริส วู เสียชีวิตในคุกหลังอดอาหารประท้วง ข่าวต่างประเทศ

ลือสยอง คริส วู อดีตสมาชิก EXO เสียชีวิตในคุก อดอาหารประท้วง-สภาพเวทนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยเตรียมลุ้น หวยลาวพัฒนา งวด 3 พ.ย. 68 เริ่มถ่ายทอดสด 20.00 น. ตามเวลาไทย เช็กช่องทางดูผลสด พร้อมเปิดสถิติ 9 งวดย้อนหลัง ที่เคยออก วันที่ 3 หวยลาว

หวยลาว 3/11/68 วันจันทร์ ส่องสถิติหวยออก “วันที่ 3” ย้อนหลัง 9 งวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เรืองไกร&quot; ยื่นไต่สวน &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; ปมโพสต์แฉขบวนการโกง ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ ข่าว

“เรืองไกร” ร้องสอบ “ไอซ์ รักชนก” ปมโพสต์แฉขบวนการโกง ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใช้ได้แล้ว สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม เศรษฐกิจ

ใช้ได้แล้ว บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ร้าน CJ MORE เช็กสาขาเข้าร่วม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โอ๊ต ภาสกร ขอโทษหลังหลุดคำพูดกอบโกย ดูถูกซีรีส์วายในไลฟ์สด บันเทิง

ดาราซีรีย์วาย ยอมรับผิด หลังหลุดพูด ‘ช่วงกอบโกย’ ใช้คำส่อทางเพศ สาววายเดือด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มอดีตพนักงานเทศบาลนครอุดรฯ วัย 62 ปี เมาอาละวาด ถือปืนไปง้อภรรยาหลวงที่บ้าน หลังอ้างว่าบรรดากิ๊กทั้งหมด 52 คน ตีจาก เมียไม่เล่นด้วย แจ้งตำรวจรวบทันควัน ข่าว

หมดลายเจ้าชู้! หนุ่มเมาช้ำใจ กิ๊ก 52 คนทิ้ง ควงปืนบุกง้อเมียหลวง ขอคืนดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปู มัณฑนา เปิดหน้าลุย หนุ่ม-ทนายแก้ว หลังได้หมายศาล ลั่น เจอฟ้องกลับแน่ บันเทิง

ปู มัณฑนา เปิดหน้าลุย หนุ่ม-ทนายแก้ว หลังได้หมายศาล ลั่น เจอฟ้องกลับแน่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทินเปิดตัวหน้าปชป ข่าวการเมือง

นิพิฏฐ์ ซัดโครมใหญ่ จวก “นายกฯ หนู” ไร้มารยาท ใส่เสื้อภท.เปิดตัวหน้าปชป.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตรุมจวก “ปาร์ตี้เหมืองทอง” จับเกย์เสพยา ตั้งชื่อเหยียด-ตีตรา LGBTQ+

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซเชียลแชร์คลิปพนักงานเก็บของ 7-Eleven จุด T2 ขาออกในประเทศ สนามบินดอนเมือง หลังประกาศปิดถาวร ผู้โดยสารเสียดาย ที่พึ่งปากท้อง ราคาย่อมเยา ข่าว

ปิดถาวร “เซเว่น” สนามบินดอนเมือง ที่พึ่งความหิว ผู้โดยสารขาออก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ธัญญ่า เปิดใจลดสถานะ เป๊ก สัณณ์ชัย ยันไม่เกี่ยวกับ ดิว อริสรา บันเทิง

ลือมั่ว ‘ธัญญ่า’ ช่วยป้อง ดิว อริสรา ยันไม่ใช่มือที่ 3 เป๊ก แจงเหตุลดสถานะ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ข่าวในพระราชสำนัก

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรโขนสืบสานพระราชปณิธาน “พระพันปีหลวง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ราชกิจจาฯ ประกาศ ห้าม 7 ยานพาหนะใช้มอเตอร์เวย์ M81 บางใหญ่-กาญจนบุรี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดือดจัด &quot;ราอูล&quot; เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก บันเทิง

เดือดจัด “ราอูล” เจ้าของร่วม MUO ฟาด ณวัฒน์ โพสต์โชว์กราฟหุ้น MGI ร่วงหนัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไทยเจอฝนหนัก 24-48 ชม. ข้างหน้า ผลจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลาง-ตะวันออก บวกหย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ขณะที่พายุ &quot;คัลแมกี&quot; ยังไม่กระทบโดยตรง ข่าว

กรมอุตุฯ เตือน พายุ “คัลแมกี” จ่อข้ามฟิลิปปินส์ กทม. ฝนชุก 3-4 พ.ย. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า องค์กรนางงามจักรวาล ร่อนจดหมายเตือน แอบอ้างชื่อ-โลโก้ จัดงานดินเนอร์พิเศษ ย้ำไม่เคยอนุญาต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 03 พ.ย. 2568 12:24 น.| อัปเดต: 03 พ.ย. 2568 11:28 น.
50
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมย์รัชนก สมาคมแบด

ปมเบี้ยเลี้ยงแบดมินตัน ไม่จบ ! เมย์ รัชนก โพสต์ชัด หมิว ชี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เงิน

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
TrustFinance แพลตฟอร์มรีวิวทางการเงินที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

TrustFinance แพลตฟอร์มรีวิวทางการเงินที่ช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
สรุปเงื่อนไข &quot;คนละครึ่งพลัส&quot; ที่ Big C ใช้ได้เฉพาะร้านเช่าและศูนย์อาหารเท่านั้น โซนซูเปอร์มาร์เก็ต และ Big C mini ไม่ร่วมรายการ

เคลียร์ชัด “คนละครึ่งพลัส” ใช้ที่ Big C ได้เฉพาะบางโซนที่ร่วมโครงการ

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
วิธีสร้างรูปชุดไทย AI ที่วัดอรุณฯ สุโขทัย หรือภาพคู่ริมน้ำ ด้วยคำสั่ง Gemini พร้อมวิธีอัปโหลดรูปหน้าตรงให้ AI เรียนรู้

แจกคำสั่ง Gemini Ai สร้างรูป “วันลอยกระทง” โปรไฟล์ชุดไทย-ภาพคู่

เผยแพร่: 3 พฤศจิกายน 2568
Back to top button