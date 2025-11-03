ม้า อรนภา สวยจนตะลึง แต่งงามดูโขน นึกไม่ถึงอายุ 70 แล้ว

ม้า อรนภา เผยลุคสุดสง่างามในวัย 70 ปี แต่งกายชุดสีดำสุภาพเรียบร้อย เข้าร่วมชมโขนพระราชทาน ตอน “สัตยาพิศาล” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เรียกเสียงชื่นชมในโลกโซเชียลได้เสมอสำหรับ “ม้า อรนภา กฤษฎี” ตำนานนางแบบ อดีตพิธีกรชื่อดัง ที่แม้ปัจจุบันจะมีอายุ 70 ปีแล้ว แต่ยังคงดูแลตัวเองได้ดีเยี่ยม รูปร่างแข็งแรง ใบหน้ายังคงความสวยสง่า
ล่าสุด (3 พ.ย.) ม้า อรนภา ได้โพสต์ภาพตนเอง เผยลุคที่เตรียมตัวไปเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนพระราชทาน ตอน “สัตยาพิศาล” รอบปฐมทัศน์ เวลา 19.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
สำหรับลุคนี้ ม้า อรนภา อยู่ในชุดสีดำสุภาพ ดูสง่างาม ประกอบด้วยเสื้อแขนยาวเข้ารูปกับกระโปรงยาวสีเดียวกัน รวบผมตึงเก็บอย่างเรียบร้อย เผยให้เห็นใบหน้าที่แต่งหน้าอย่างงดงาม แต่แอบซ่อนกิมมิคเล็กๆ ด้วยปอยหวาน
ฝีมือการแต่งหน้าของ คุณโอปอล นิติพงษ์ ช่างแต่งหน้าชื่อดัง เน้นความคมชัดของดวงตา คิ้วถูกเขียนอย่างบรรจง ส่วนแก้มกับปากใช้โทนสีส้มพีชธรรมชาติ ช่วยขับผิวให้ดูเปล่งปลั่ง เสริมความโดดเด่นด้วยเครื่องประดับ ต่างหูเพชรแบบระย้า กับเข็มกลัดเพชรขนาดใหญ่ที่ติดบริเวณหน้าอก ทำให้ลุคโดยรวมดูสมบูรณ์แบบ
หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผยแพร่ แฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็น ชื่นชมความงามของม้า อรนภา จำนวนมาก หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เธอยังสวยเป๊ะไม่สร่าง แม้จะอยู่ในวัย 70 ปี ก็ยังดูสง่างามเสมอ
ทั้งนี้ การแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระพันปีหลวง มีกำหนดจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท) จำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ โทร. 0-2262-3456 www.thaiticketmajor.com
