ข่าวในพระราชสำนัก
สง่างาม เปิดภาพเจ้าคุณพระสินีนาถฯ สักการะพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี สักการะพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน มาช้านาน อายุกว่า 600 ปี และได้ทักทายประชาชน
วันนี้ (2 พ.ย.2568) บัญชีเฟซบุ๊ก “NoTe Lampang” ได้เปิดเผยรูปภาพของเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า 600 ปี พร้อมกับทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง และสง่างาม
