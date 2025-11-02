ข่าวในพระราชสำนัก

สง่างาม เปิดภาพเจ้าคุณพระสินีนาถฯ สักการะพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 16:46 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 16:51 น.
179
เจ้าคุณพระสินีนาถ สักการะพระธาตุแช่แห้ง
แฟ้มภาพ

เจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี สักการะพระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองน่าน มาช้านาน อายุกว่า 600 ปี และได้ทักทายประชาชน

วันนี้ (2 พ.ย.2568) บัญชีเฟซบุ๊ก “NoTe Lampang” ได้เปิดเผยรูปภาพของเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี เดินทางไปสักการะพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน ซึ่งเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองอายุกว่า 600 ปี พร้อมกับทักทายประชาชนอย่างเป็นกันเอง และสง่างาม

ภาพ Facebook @notelampang
เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงถ่ายรูปกับประชาชนด้วยความเป็นกันเอง
ภาพ Facebook @notelampang
เจ้าคุณพระสินีนาฏพิลาสกัลยาณี พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
ภาพ Facebook @notelampang
Thairoyalfamily Chao Khun Phra Sineenat Bilaskalayani, The Royal Noble Consort of His Majesty King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua
แฟ้มภาพ Facebook @Thairoyalfamily

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ โรม่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

14 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

สมกับที่ทำมา “กันจอมพลัง” ขึ้นรับรางวัลจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวในพระราชสำนัก

กรมสมเด็จพระเทพฯ – สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพ พระพันปีหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าคุณพระสินีนาถ สักการะพระธาตุแช่แห้ง ข่าวในพระราชสำนัก

สง่างาม เปิดภาพเจ้าคุณพระสินีนาถฯ สักการะพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ เอลเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000 ข่าวอาชญากรรม

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องหมิวยัณฑิตจิ๋ว ข่าว

ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
premier league table today top 10 ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” ฟาดแรงโกงสารพัด นายกไม่กล้าแตะ ลั่นถ้าเป็น “นายกเท้ง” ฟันไม่ยั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 16:46 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 16:51 น.
179
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เอซี มิลาน พบ โรม่า ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

สมกับที่ทำมา “กันจอมพลัง” ขึ้นรับรางวัลจากสภาศิลปินสร้างสรรค์สังคม

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

บาร์เซโลนา พบ เอลเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button