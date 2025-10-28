ด่วนที่สุด! กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริงแล้ว
รศ.ดร.เจษฎา แจ้งข่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการออกหนังสือใหม่ ไม่พูดถึงห้ามจัดงานรื่นเริง 1 ปีแล้ว ให้ดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติ
รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้ออัปเดตความคืบหน้ากรณีคำสั่งสถานศึกษาทุกแห่ง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี และได้เดินหน้าเรียกร้องลดจำนวนเวลาดังกล่าวลงอย่างต่อเนื่องนั้น
ล่าสุด รศ.ดร.เจษฎา แจ้งข่าวว่า “(ด่วนที่สุด) กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือใหม่ถึงหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ให้ยกเลิกแนวทางปฏิบัติเดิม ที่ออกมาวันก่อน
แล้วให้ปฏิบัติตามแนวทางใหม่ ที่มาจากการประชุมผู้บริหารกระทรวง เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ
สรุปคือ ไม่มีพูดถึงเรื่อง “ห้ามจัดงานที่มีบรรยากาศน่าเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี” แล้วครับ
ขอบคุณมากครับที่ฟังความเห็น เรียกร้อง และเสียงท้วงติง จากประชาชน ครับ
ป.ล. อันนี้คือได้รับจากแหล่งข่าวที่มาทางสายโรงเรียนเอกชนครับ ซึ่งคิดว่า ก็น่าจะส่งคำสั่งไปถึงทุกหน่วยงาน ด้วยฟอร์มเดียวกันนี้น่ะครับ ..
ยังไงก็น่าติดตามความชัดเจนเช่นกันครับ ว่าได้รับทุกส่วนงานของกระทรวงศึกษาธิการเรียบร้อยหรือเปล่าครับ”
ทั้งนี้ในเอกสารที่แนบมานั้นระบุว่า “การจัดกิจกรรมในหลักสูตร กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มีผลดีต่อการพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรมของชนชาติโด ศาสนาใดก็ตาม ดำเนินการตามปกติ ทั้งนี้ให้โรงเรียน ใช้ดุลพินิจตามความเหมาะสม กิจกรรมที่มีลักษณะรื่นเริงนอกเหนือ พิจารณาปรับรูปแบบให้ มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์” โดยในเอกสารไม่มีการพูดถึง งดจัดงานที่มีบรรยากาศรื่นเริงทุกประเภท เป็นเวลา 1 ปี แล้ว
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- “อ.เจษฎา” จี้ “พรรคประชาชน” เงียบสงัด กรณีคำสั่ง ศธ. งดจัดงานรื่นเริง 1 ปี
- อ.เจษฎา สงสารเด็ก วอน รมต.ศึกษาธิการ ลดจัดงานรื่นเริงจาก 1 ปีเหลือ 30 วัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: