ข่าวกีฬาพรีเมียร์ลีกฟุตบอล

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 15:13 น.
67
premier league table today top 10
ภาพ @AP

สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/26 ล่าสุด หลัง “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ชนะ “นกนางนวล” เบิร์นลีย์ 2-0 จากการทำประตูของ วิคตอร์ เยอเคเรส นาทีที่ 14 และ เดแคลน ไรซ์ นาทีที่ 35

ความหวังเป็นสิ่งที่แฟนบอลอาร์เซนอลเคยมีอย่างท่วมท้นในช่วงการลุ้นแชมป์ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายก็มักจะพังทลายลงในโค้งสุดท้าย ทว่า ฤดูกาลนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง

ชัยชนะ 2-0 เหนือเบิร์นลีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (1 พ.ย.) ถือเป็นชัยชนะในลีกนัดที่ 5 ติดต่อกันของ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ทำให้พวกเขาทะยานขึ้นนำเป็นจ่าฝูง โดยทิ้งห่างลิเวอร์พูลถึง 7 คะแนน และทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึง 9 คะแนน โดย “เรือใบสีฟ้า” มีคิวจะลงเตะในคืนนี้ 2 พ.ย.68

บีบีซี สปอร์ต (BBC Sport) ได้วิเคราะห์ว่า ทำไมการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลในครั้งนี้จึงดูแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าที่เคยเป็นมา

อาวุธร้ายที่คู่แข่งหวาดผวา ลูกตั้งเตะ

เบิร์นลีย์ คือ ทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในแชมเปี้ยนชิพ แต่เมื่อเจอกับแนวรับที่จัดระเบียบดี การทำประตูจากลูกตั้งเตะจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลทำได้อย่างยอดเยี่ยม

สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์

ประตูนำของอาร์เซนอลมาจากลูกเตะมุม ซึ่งเป็นประตูที่ 8 ที่พวกเขาทำได้จากลูกตั้งเตะในฤดูกาลนี้ และเป็นสถิติสูงสุดของทีมในพรีเมียร์ลีกที่ทำได้ภายใน 10 เกมแรกของฤดูกาล

อัตราส่วนสูงสุดในลีก

  • 12 จาก 18 ประตู ในลีกของอาร์เซนอลมาจากลูกตั้งเตะ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดของทีมใดๆ ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก

อลัน เชียร์เรอร์ อดีตกองหน้ากล่าวว่า ผมมองไม่เห็นจุดอ่อนของพวกเขาเลย” “พวกเขาทำประตูจากลูกตั้งเตะได้อีกแล้ว แต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมก็มีอะไรมากกว่านั้น

AP Photo/Jon Super

เกมรับสุดแกร่งและ จิตใจที่ไม่ยอมแพ้

นับตั้งแต่เกมที่เอาชนะนิวคาสเซิล 2-1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน อาร์เซนอล ไม่เสียประตูมาแล้ว 7 เกมติดต่อกัน ในทุกรายการ ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรนับตั้งแต่ปี 1999

เนดุม โอนูโอฮา อดีตกองหลังในคราบกูรูกล่าวว่า “เมื่อก่อน อาร์เซนอลคือทีมที่ถูกมองว่า “ใจอ่อน” คุณสามารถใช้ร่างกายเข้าปะทะเพื่อข่มพวกเขาได้ แต่ตอนนี้ ถ้ามันจะต้องเป็นการต่อสู้ พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้ ถ้ามันจะต้องเป็นการเล่นฟุตบอลสวยงาม พวกเขาก็ทำได้

เนวิลล์ ย้ำนี่คือโอกาสของพวกคุณ

อดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่าง แกรี เนวิลล์ ถึงกับส่งสัญญาณสนับสนุนแบบตรงไปตรงมาว่า อาร์เซนอล นี่คือแชมป์ของพวกคุณ ผมไม่เคยรู้สึกแน่ใจขนาดนี้มาก่อน แม้ว่านี่จะยังเป็นช่วงต้นฤดูกาล แต่โอกาสมันมาถึงแล้วจริงๆ นี่คือช่วงเวลาที่อาร์เซนอลจะกลับมา (คว้าแชมป์) ได้ พวกเขามีโอกาสแล้ว พวกเขาต้องคว้ามันไว้

อาร์เซนอลเบิร์นลี่ย์
Martin Rickett/PA via AP

จังหวะเวลาที่ลงตัว คู่แข่งกำลังพลาด

การลงทุนกว่า 250 ล้านปอนด์ (ราว 1 หมื่นล้านบาท) ในช่วงซัมเมอร์ทำให้อาร์เซนอลมีขุมกำลังเชิงลึกที่พร้อมรับมือกับอาการบาดเจ็บของกาเบรียล เฆซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์ และมาร์ติน โอเดการ์ด

ในขณะที่ฟอร์มของอาร์เซนอลกำลังพุ่งทะยาน คู่แข่งกลับกำลังเผชิญกับปัญหา โดย “หงส์แดง” ลิเวอร์พูลแพ้ติดต่อกันมา 4 นัด ก่อนจะกลับมาชนะแอสตัน วิลล่าได้ และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็ยังทำผลงานได้ไม่สม่ำเสมอ แม้จะมีสถิติที่น่ากังวลว่าในช่วง 6 ฤดูกาลที่ผ่านมา ทีมที่ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้ไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลย แต่สำหรับแฟนอาร์เซนอล ณ เวลานี้ ความหวังไม่เคยดูแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน

ลิเวอร์พูล พบ แอสตัน วิลล่า
AP Photo/Jon Super

สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/26

อันดับ สโมสร แข่ง ชนะ เสมอ แพ้ ได้ เสีย ประตู+/- คะแนน
1.

อาร์เซนอล

 10 8 1 1 18 3 15 25
2.

บอร์นมัธ

 9 5 3 1 16 11 5 18
3. ลิเวอร์พูล 10 6 0 4 18 14 4 18
4. สเปอร์ส 10 5 2 3 17 8 9 17
5. เชลซี 10 5 2 3 18 11 7 17
6. ซันเดอร์แลนด์ 9 5 2 2 11 7 4 17
7. แมนฯ ยูไนเต็ด 10 5 2 3 17 16 1 17
8. แมนฯ ซิตี 9 5 1 3 17 7 10 16
9. คริสตัล พาเลซ 10 4 4 2 14 9 5 16
10. ไบรท์ตัน 10 4 3 3 17 15 2 15
11. แอสตัน วิลล่า 10 4 3 3 9 10 -1 15
12. เบรนท์ฟอร์ด 10 4 1 5 14 16 -2 13
13. นิวคาสเซิ่ล 9 3 3 3 9 8 1 12
14. ฟูแล่ม 10 3 2 5 12 14 -2 11
15. เอฟเวอร์ตัน 9 3 2 4 9 12 -3 11
16. ลีดส์ 10 3 2 5 9 17 -8 11
17. เบิร์นลี่ย์ 10 3 1 6 12 19 -7 10
18. ฟอเรสต์ 10 1 3 6 7 19 -12 6
19. เวสต์แฮม 9 1 1 7 7 20 -13 4
20. วูล์ฟแฮมป์ตัน 10 0 2 8 7 22 -15 2
แมนยู พบ ฟอเรสต์
(Bradley Collyer/PA via AP)
อาร์เซนอลตารางคะแนน
(AP Photo/Jon Super)
(AP Photo/Jon Super)
ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025 ล่าสุด
AP Photo/Jon Super

ดูข่าวกีฬารอบโลก ไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

บาร์เซโลนา พบ เอลเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

24 วินาที ที่แล้ว
ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000 ข่าวอาชญากรรม

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

19 นาที ที่แล้ว
น้องหมิวยัณฑิตจิ๋ว ข่าว

ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
premier league table today top 10 ข่าวกีฬา

ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สส.ไอซ์” ฟาดแรงโกงสารพัด นายกไม่กล้าแตะ ลั่นถ้าเป็น “นายกเท้ง” ฟันไม่ยั้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิฑูรย์นามบุตรสสพรรคอะไร ข่าวการเมือง

วิฑูรย์ นามบุตร เจอคุก 3 ปี เซ่นพิษเรียกรับเงิน 30 ล้าน แลกรับงานรัฐ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง ยกเคสเตือนภัยคนชอบกินผักสด เจอพยาธิไส้เดือนในหลอดอาหาร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

จับตา “ไท เนียรี โสเจียตา” เดินหน้ามาไทย ร่วมประกวด Miss Universe

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่งพลัส โลตัส เศรษฐกิจ

ตลาดนัดร้านค้าคนละครึ่ง เริ่มแล้ววันนี้! ช้อปที่โลตัสทั่วประเทศ-เช็กสาขาร่วมรายการ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย โอนช่วยเหลือผู้ประสบภัยชายแดนไทย-กัมพูชา แล้ว 3 แสนครัวเรือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาร์ตี้เหมืองทอง ข่าวอาชญากรรม

ทลาย “ปาร์ตี้เหมืองทอง” รวบกลุ่มชายรักชาย เช่าโรงแรมหรูกลางกรุงเสพยา-มั่วสวาท

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มขอความช่วยเหลือ ต้องไปเป็นทหาร 2 ปี ไม่มีคนดูแลพ่อ กลัวพ่อรอไม่ไหว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เผยประชุมเอเปค ประสบความสำเร็จ เสนอแนวทางปราบสแกมเมอร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สยบลือ เพจดังกางตำราใหม่ เตือนสูงวัยอย่าหลงเชื่อ “ห้ามเดินขึ้น-ลงบันได”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่ออังกฤษแฉซ้ำ “อดีตเจ้าชายแอนดรูว์” จ้างหญิงค้าบริการ 40 คน ขณะมาเยือนไทย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช่วยเด็ก 4 ขวบจมน้ำ ฉะเชิงเทรา ข่าว

“ถ้าไม่มีเขาก็หมดกัน” ดราม่า CPR ช่วยเด็ก 4 ขวบ แม่จุกอกเล่าปั๊มแรงแต่เด็กรอด

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เวโรน่า พบ อินเตอร์ มิลาน ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงมะกันสยอง สั่งยาออนไลน์ เปิดพัสดุมาเจอนิ้วมือกับแขนแทน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

นิด้าโพล เผยผลสำรวจภาคอีสาน หนุน “พรรคประชาชน” แต่เชียร์ “อนุทิน” นายก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

สส.พรรคประชาชน ถาม ผู้บริหารสมาคมกีฬาคนตาบอด ทำไมเงินเข้าเดือนละ 10-20 ล้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

งง! ปชช. ร้องผ่านเพจดัง อยู่ดีชื่อโผล่เป็นสมาชิกพรรคการเมือง สอนวิธีเช็ก

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เปิดสาเหตุการเสียชีวิต “น้องใบหม่อน” หญิงไทยพลัตตกอาคารในปอยเปต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 15:09 น.| อัปเดต: 02 พ.ย. 2568 15:13 น.
67
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดีอีเตือนข่าวปลอม รับเงินดิจิทัล 10000

เตือนข่าวปลอม เตรียมรับเงินดิจิทัลวอลเล็ต 10000 บ. สร้างความสับสน-เข้าใจผิดในสังคม

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
น้องหมิวยัณฑิตจิ๋ว

ไปดูคลิป น้องหมิว บัณฑิตจิ๋วทุนพระราชทาน เปิดใจได้สิทธิคนละครึ่งครั้งแรก

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

“สส.ไอซ์” ฟาดแรงโกงสารพัด นายกไม่กล้าแตะ ลั่นถ้าเป็น “นายกเท้ง” ฟันไม่ยั้ง

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568

รวบคนขับรถพยาบาลอินเดีย หยุดดูเสือดาว สุดท้ายคนป่วยเสียชีวิต

เผยแพร่: 2 พฤศจิกายน 2568
Back to top button