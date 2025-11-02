ตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก 2025/26 อัปเดตหลัง “ปืนโต” ถลุงเบิร์นลีย์ 2-0
สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/26 ล่าสุด หลัง “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ชนะ “นกนางนวล” เบิร์นลีย์ 2-0 จากการทำประตูของ วิคตอร์ เยอเคเรส นาทีที่ 14 และ เดแคลน ไรซ์ นาทีที่ 35
ความหวังเป็นสิ่งที่แฟนบอลอาร์เซนอลเคยมีอย่างท่วมท้นในช่วงการลุ้นแชมป์ที่ผ่านมา แต่สุดท้ายก็มักจะพังทลายลงในโค้งสุดท้าย ทว่า ฤดูกาลนี้ให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิง
ชัยชนะ 2-0 เหนือเบิร์นลีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (1 พ.ย.) ถือเป็นชัยชนะในลีกนัดที่ 5 ติดต่อกันของ “ปืนใหญ่” อาร์เซนอล ทำให้พวกเขาทะยานขึ้นนำเป็นจ่าฝูง โดยทิ้งห่างลิเวอร์พูลถึง 7 คะแนน และทิ้งห่างแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ถึง 9 คะแนน โดย “เรือใบสีฟ้า” มีคิวจะลงเตะในคืนนี้ 2 พ.ย.68
บีบีซี สปอร์ต (BBC Sport) ได้วิเคราะห์ว่า ทำไมการลุ้นแชมป์ของอาร์เซนอลในครั้งนี้จึงดูแข็งแกร่งและมีพลังมากกว่าที่เคยเป็นมา
อาวุธร้ายที่คู่แข่งหวาดผวา ลูกตั้งเตะ
เบิร์นลีย์ คือ ทีมที่มีเกมรับที่แข็งแกร่งที่สุดทีมหนึ่งในแชมเปี้ยนชิพ แต่เมื่อเจอกับแนวรับที่จัดระเบียบดี การทำประตูจากลูกตั้งเตะจึงกลายเป็นกุญแจสำคัญอีกครั้ง ซึ่งเป็นสิ่งที่อาร์เซนอลทำได้อย่างยอดเยี่ยม
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์
ประตูนำของอาร์เซนอลมาจากลูกเตะมุม ซึ่งเป็นประตูที่ 8 ที่พวกเขาทำได้จากลูกตั้งเตะในฤดูกาลนี้ และเป็นสถิติสูงสุดของทีมในพรีเมียร์ลีกที่ทำได้ภายใน 10 เกมแรกของฤดูกาล
อัตราส่วนสูงสุดในลีก
- 12 จาก 18 ประตู ในลีกของอาร์เซนอลมาจากลูกตั้งเตะ ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่สูงที่สุดของทีมใดๆ ในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีก
อลัน เชียร์เรอร์ อดีตกองหน้ากล่าวว่า ผมมองไม่เห็นจุดอ่อนของพวกเขาเลย” “พวกเขาทำประตูจากลูกตั้งเตะได้อีกแล้ว แต่ฟอร์มการเล่นโดยรวมก็มีอะไรมากกว่านั้น
เกมรับสุดแกร่งและ จิตใจที่ไม่ยอมแพ้
นับตั้งแต่เกมที่เอาชนะนิวคาสเซิล 2-1 เมื่อวันที่ 28 กันยายน อาร์เซนอล ไม่เสียประตูมาแล้ว 7 เกมติดต่อกัน ในทุกรายการ ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดของสโมสรนับตั้งแต่ปี 1999
เนดุม โอนูโอฮา อดีตกองหลังในคราบกูรูกล่าวว่า “เมื่อก่อน อาร์เซนอลคือทีมที่ถูกมองว่า “ใจอ่อน” คุณสามารถใช้ร่างกายเข้าปะทะเพื่อข่มพวกเขาได้ แต่ตอนนี้ ถ้ามันจะต้องเป็นการต่อสู้ พวกเขาก็พร้อมที่จะสู้ ถ้ามันจะต้องเป็นการเล่นฟุตบอลสวยงาม พวกเขาก็ทำได้
เนวิลล์ ย้ำนี่คือโอกาสของพวกคุณ
อดีตกองหลังแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด อย่าง แกรี เนวิลล์ ถึงกับส่งสัญญาณสนับสนุนแบบตรงไปตรงมาว่า อาร์เซนอล นี่คือแชมป์ของพวกคุณ ผมไม่เคยรู้สึกแน่ใจขนาดนี้มาก่อน แม้ว่านี่จะยังเป็นช่วงต้นฤดูกาล แต่โอกาสมันมาถึงแล้วจริงๆ นี่คือช่วงเวลาที่อาร์เซนอลจะกลับมา (คว้าแชมป์) ได้ พวกเขามีโอกาสแล้ว พวกเขาต้องคว้ามันไว้
จังหวะเวลาที่ลงตัว คู่แข่งกำลังพลาด
การลงทุนกว่า 250 ล้านปอนด์ (ราว 1 หมื่นล้านบาท) ในช่วงซัมเมอร์ทำให้อาร์เซนอลมีขุมกำลังเชิงลึกที่พร้อมรับมือกับอาการบาดเจ็บของกาเบรียล เฆซุส, ไค ฮาแวร์ตซ์ และมาร์ติน โอเดการ์ด
ในขณะที่ฟอร์มของอาร์เซนอลกำลังพุ่งทะยาน คู่แข่งกลับกำลังเผชิญกับปัญหา โดย “หงส์แดง” ลิเวอร์พูลแพ้ติดต่อกันมา 4 นัด ก่อนจะกลับมาชนะแอสตัน วิลล่าได้ และแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ก็ยังทำผลงานได้ไม่สม่ำเสมอ แม้จะมีสถิติที่น่ากังวลว่าในช่วง 6 ฤดูกาลที่ผ่านมา ทีมที่ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงในเวลานี้ไม่เคยคว้าแชมป์ได้เลย แต่สำหรับแฟนอาร์เซนอล ณ เวลานี้ ความหวังไม่เคยดูแข็งแกร่งเท่านี้มาก่อน
สรุปตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2025/26
|อันดับ
|สโมสร
|แข่ง
|ชนะ
|เสมอ
|แพ้
|ได้
|เสีย
|ประตู+/-
|คะแนน
|1.
|
อาร์เซนอล
|10
|8
|1
|1
|18
|3
|15
|25
|2.
|
บอร์นมัธ
|9
|5
|3
|1
|16
|11
|5
|18
|3.
|ลิเวอร์พูล
|10
|6
|0
|4
|18
|14
|4
|18
|4.
|สเปอร์ส
|10
|5
|2
|3
|17
|8
|9
|17
|5.
|เชลซี
|10
|5
|2
|3
|18
|11
|7
|17
|6.
|ซันเดอร์แลนด์
|9
|5
|2
|2
|11
|7
|4
|17
|7.
|แมนฯ ยูไนเต็ด
|10
|5
|2
|3
|17
|16
|1
|17
|8.
|แมนฯ ซิตี
|9
|5
|1
|3
|17
|7
|10
|16
|9.
|คริสตัล พาเลซ
|10
|4
|4
|2
|14
|9
|5
|16
|10.
|ไบรท์ตัน
|10
|4
|3
|3
|17
|15
|2
|15
|11.
|แอสตัน วิลล่า
|10
|4
|3
|3
|9
|10
|-1
|15
|12.
|เบรนท์ฟอร์ด
|10
|4
|1
|5
|14
|16
|-2
|13
|13.
|นิวคาสเซิ่ล
|9
|3
|3
|3
|9
|8
|1
|12
|14.
|ฟูแล่ม
|10
|3
|2
|5
|12
|14
|-2
|11
|15.
|เอฟเวอร์ตัน
|9
|3
|2
|4
|9
|12
|-3
|11
|16.
|ลีดส์
|10
|3
|2
|5
|9
|17
|-8
|11
|17.
|เบิร์นลี่ย์
|10
|3
|1
|6
|12
|19
|-7
|10
|18.
|ฟอเรสต์
|10
|1
|3
|6
|7
|19
|-12
|6
|19.
|เวสต์แฮม
|9
|1
|1
|7
|7
|20
|-13
|4
|20.
|วูล์ฟแฮมป์ตัน
|10
|0
|2
|8
|7
|22
|-15
|2
