แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68

เผยแพร่: 02 พ.ย. 2568 15:30 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2568 16:31 น.
2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS บอร์นมัธ ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
  • แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS บอร์นมัธ
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น.
  • สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
  • ถ่ายทอดสด : MONOMAX
Credit : Manchester City

วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – บอร์นมัธ

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย ซาวินโญ่, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

Credit : Manchester City

บอร์นมัธ

ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เดวิด บรู๊คส์, เอวานิลซอน และ เอเนส อูนาล ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, บาโฟเด เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น ไทเลอร์ อดัมส์, อล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกนำทัพมาโดย มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอลี ครูปี้

Credit : AFC Bournemouth

สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS บอร์นมัธ

สถิติ 5 ครั้งหลังสุด

  • 20/05/25 แมนซิตี้ 2-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
  • 30/03/25 บอร์นมัธ 1-2 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
  • 02/11/24 บอร์นมัธ 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 24/02/24 บอร์นมัธ 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
  • 04/11/23 แมนซิตี้ 6-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)

สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม

แมนซิตี้

  • 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
  • 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
  • 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)

บอร์นมัธ

  • 26/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
  • 18/10/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
  • 03/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
  • 27/09/25 เสมอ ลีดส์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
  • 21/09/25 เสมอ นิวคาสเซิล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
Credit : Manchester City

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนรุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์

บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, บาโฟเด เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – ไทเลอร์ อดัมส์, อล็กซ์ สก็อตต์ – มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – เอลี ครูปี้

Credit : AFC Bournemouth

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก

แมนซิตี้ 2-1 บอร์นมัธ

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

