แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 2 พ.ย. 68
2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2025/26 ที่สนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม แมนซิตี้ พบ บอร์นมัธ The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่
ดูบอลสด พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ VS บอร์นมัธ ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : พรีเมียร์ลีก 2025/26
- แมตช์การแข่งขัน : แมนซิตี้ VS บอร์นมัธ
- วัน / เวลาแข่งขัน : วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 23.30 น.
- สนาม : เอติฮัด สเตเดี้ยม
- ถ่ายทอดสด : MONOMAX
วิเคราะห์บอล แมนซิตี้ – บอร์นมัธ
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้
เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ทัพเรือใบสีฟ้า ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ โรดรี้ ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-1-4-1 ผู้รักษาประตูเป็น จานลุยจิ ดอนนารุมม่า พร้อมกองหลัง 4 คน มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล โดยมี นิโก้ กอนซาเลซ เป็นกองกลางตัวรับ แนวรุกนำทัพมาโดย ซาวินโญ่, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
บอร์นมัธ
ในขณะที่ทีมเยือน ภายใต้การคุมทัพของกุนซือ อันโดนี่ อิราโอล่า จะยังไม่มีชื่อของ กาเบรียล เดวิด บรู๊คส์, เอวานิลซอน และ เอเนส อูนาล ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในแผน 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น ยอร์เย เปโตรวิช พร้อมกองหลัง 4 คน อเล็กซ์ กิเมเนซ, บาโฟเด เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ แดนกลางเป็น ไทเลอร์ อดัมส์, อล็กซ์ สก็อตต์ แนวรุกนำทัพมาโดย มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น เอลี ครูปี้
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ แมนซิตี้ VS บอร์นมัธ
สถิติ 5 ครั้งหลังสุด
- 20/05/25 แมนซิตี้ 2-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
- 30/03/25 บอร์นมัธ 1-2 แมนซิตี้ (เอฟเอ คัพ)
- 02/11/24 บอร์นมัธ 2-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 24/02/24 บอร์นมัธ 0-1 แมนซิตี้ (พรีเมียร์ลีก)
- 04/11/23 แมนซิตี้ 6-1 บอร์นมัธ (พรีเมียร์ลีก)
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
แมนซิตี้
- 29/10/25 ชนะ สวอนซี 3-1 (คาราบาว คัพ)
- 26/10/25 แพ้ แอสตัน วิลล่า 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/10/25 ชนะ บียาร์เรอัล 2-0 (ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก)
- 18/10/25 ชนะ เอฟเวอร์ตัน 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 05/10/25 ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 1-0 (พรีเมียร์ลีก)
บอร์นมัธ
- 26/10/25 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 2-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 18/10/25 เสมอ คริสตัล พาเลซ 3-3 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/10/25 ชนะ ฟูแล่ม 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 27/09/25 เสมอ ลีดส์ 2-2 (พรีเมียร์ลีก)
- 21/09/25 เสมอ นิวคาสเซิล 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
แมนฯ ซิตี้ (4-1-4-1) : จานลุยจิ ดอนนรุมม่า (GK) – มาเธอุส นูเนส, จอห์น สโตนส์, รูเบน ดิอาส, ยอสโก้ กวาร์ดิโอล – นิโก้ กอนซาเลซ – ซาวินโญ่, ฟิล โฟเด้น, ทิยานี่ ไรจ์นเดอร์ส, เจเรมี่ โดกู – เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
บอร์นมัธ (4-2-3-1) : ยอร์เย เปโตรวิช (GK) – อเล็กซ์ กิเมเนซ, บาโฟเด เดียกิเต้, มาร์กอส เซเนซี่, อาเดรียง ทรุฟแฟร์ – ไทเลอร์ อดัมส์, อล็กซ์ สก็อตต์ – มาร์คัส ทาเวอเนียร์, จัสติน ไคลเวิร์ต, อองตวน เซเมนโย่ – เอลี ครูปี้
Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอล พรีเมียร์ลีก
แมนซิตี้ 2-1 บอร์นมัธ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: