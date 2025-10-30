เปิดลิสต์ 5 ตัวเต็งกุนซือใหม่ “ลิเวอร์พูล” หากสั่งปลด ‘อาร์เน่อ สล็อต’
สื่อต่างประเทศเปิดเผยชื่อ 5 ตัวเต็งกุนซือที่มีโอกาสเข้ามารับงานคุมทีม “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล หากสุดท้ายทีมดังสั่งปลด อาร์เน่อ สล็อต พ้นจากตำแหน่ง
ในตอนนี้ต้องบอกว่าแฟนบอลของ “หงส์แดง” ไม่ค่อยสบอารมณ์กับฟอร์มการเล่นของทีมรักสักเท่าไรนัก หลังจากที่ผลงานของลิเวอร์พูลในซีซั่นนี้ดูดร็อปลงจากปีก่อนอย่างเห็นได้จัด ดูได้จากผลงาน 7 เกมหลังสุดรวมทุกรายการที่ทีมของ อาร์เน่อ สล็อต แพ้คู่แข่งไปถึง 6 เกม รวมไปถึงเกมล่าสุดที่แพ้ให้กับ คริสตัล พาเลซ 0-3 แบบคาบ้าน
ทำให้ล่าสุดเว็บไซต์ Sport Bible ได้มีการลิสต์รายชื่อกุนซือที่มีโอกาสเข้ามารับงานในถิ่นแอนฟิลด์ หากสุดท้ายแล้วบอร์ดบริหารสั่งปลดกุนซือชาวดัตช์ขึ้นมาจริงๆ แม้ว่าโอกาสที่เรื่องนี้จะเกิดขึ้นจะน้อยมากๆ ก็ตาม
1. โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ (คริสตัล พาเลซ)
ชื่อของ กลาสเนอร์ คือกุนซือที่มีความเป็นไปได้มาที่สุด เนื่องด้วยผลงานและความสำเร็จนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามารับงานคุมทัพปราสาทเรือนแก้ว และยังช่วยให้ทีมคว้าแชมป์ เอฟเอ คัพ ได้เป็นครั้งแรกในประวัติสโมสรเมื่อซีซั่นก่อน อีกทั้งกุนซือรายนี้มีความยืดหยุ่นในแผนการเล่น เล่นได้ทั้ง 3 และหลัง 4
2. อันโดนี่ อิราโอล่า (บอร์นมัธ)
กุนซือชาวสเปนรายนี้ถือว่าเป็นคนที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง เพราะในตอนนี้เขาสามารถทำทีมอย่าง บอร์นมัธ ขึ้นมารั้งรองจ่าฝูงของศึกพรีเมียร์ลีก แถมเจ้าตัวยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ ริชาร์ด ฮิวจ์ส ผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูล
3. ซีเนดีน ซีดาน (ว่างงาน)
แม้ว่าความเป็นไปได้จะยากมากๆ เพราะก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากุนซือรายนี้มีเป้าหมายเดียว คือการได้คุมทีมชาติฝรั่งเศส แต่ด้วยความสำเร็จที่เขาทำมากับ เรอัล มาดริด เชื่อว่าชื่อของ ซีดาน ก็ไม่สามารถตัดทิ้งได้อย่างแน่นอน
4. ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ (ทีมชาติเยอรมนี)
สำหรับตัวของ นาเกลส์มันน์ เคยถูกบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลให้ความสนใจในช่วงที่หาตัวแทนของ เยอร์เก้น คล็อปป์ แต่สุดท้ายทุกอย่างก็ไม่เกิดขึ้น
5. เยอร์เก้น คล็อปป์ (ผู้อำนวยการกีฬา เครือเรดบูลล์)
แน่นอนว่าหลังจากที่ทีมผลงานไม่ดี ชื่อของ คล็อปป์ ก็มักโผล่ขึ้นมาในหัวของแฟนบอลแทบจะทันที แถมไม่มีใครกังขาในฝีมือการคุมทีมของเขา ที่พาลิเวอร์พูลคว้าทุกแชมป์ที่ลงสนามและกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง แต่ด้วยบทบาทหน้าที่ของเขาในตอนนี้ ทำให้ชัดเจนว่า คล็อปป์ อาจจะยังไม่หวนกลับมาคุมทีมข้างสนามในเร็วๆนี้
รายชื่อตัวเต็งกุนซือคนต่อไปของ ลิเวอร์พูล (อ้างอิงจากบ่อนพนันถูกกฎหมายต่างประเทษศ)
- โอลิเวอร์ กลาสเนอร์ (คริสตัล พาเลซ) – 3/1 (แทง 1 ได้ 3 ไม่รวมทุน)
- อันโดนี่ อิราโอล่า (บอร์นมัธ) – 4/1 (แทง 1 ได้ 4 ไม่รวมทุน)
- ซีเนดีน ซีดาน (ว่างงาน) – 9/2 (แทง 2 จ่าย 9 ไม่รวมทุน)
- ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ (ทีมชาติเยอรมนี) – 7/1 (แทง 1 จ่าย 7 ไม่รวมทุน)
- เยอร์เก้น คล็อปป์ (ผู้อำนวยการกีฬา เครือเรดบูลล์) – 9/1 (แทง 1 จ่าย 9 ไม่รวมทุน)
- เป๊ป ลินเดอร์ส (ผู้ช่วยโค้ช แมนฯ ซิตี้) – 10/1 (แทง 1 จ่าย 10 ไม่รวมทุน)
- ชาบี อลอนโซ่ (เรอัล มาดริด) – 16/1 (แทง 1 จ่าย 16 ไม่รวมทุน)
- โชเซ่ มูรินโญ่ (เบนฟิก้า) – 25/1 (แทง 1 จ่าย 25 ไม่รวมทุน)
อ้างอิง : www.sportbible.com
