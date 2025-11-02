“สส.ไอซ์” ฟาดแรงโกงสารพัด นายกไม่กล้าแตะ ลั่นถ้าเป็น “นายกเท้ง” ฟันไม่ยั้ง
หมายถึงใคร. สส.ไอซ์ ฟาดแรงโกงสารพัด ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ ลั่นถ้าเป็นนายกเท้ง ฟันไม่ยั้ง ขอโอกาสให้พวกเราสักครั้ง
สส.ไอซ์ รักชนก ศรีนอก สส.กทม. พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “โกงเงินทหารผ่านศึก โกงโควต้าหวยคนพิการ โกงเงินนักกีฬา โกงเงินเกษตรกร โกงเงินชลประทาน โกงชื่อสมาชิกพรรค หลอกคนผ่านสแกมเมอร์ทุกรูปแบบ ศูนย์รวมอยู่ที่เดียว แต่ใหญ่คับฟ้า นายกยังไม่กล้าแตะ แล้วฝ่ายค้านทำไร โห แหกกันจะโดนสั่งเก็บกันอยู่แล้วพี่จ๋า”
ก่อนจะเขียนต่อว่า “หมายถึงใคร หมายถึงใคร หมายถึงใคร เอางี้ ชื่อแรกหลับตานึกแล้วมันที่เด้งขึ้นมาในใจพี่ ชื่อนั้นแหละ แต่อย่าพูดดัง มันจะฟ้อง ประเทศนี้ยังไม่ปกป้องประชาชนจากการฟ้องปิดปาก!!!”
“แต่วันนึงในอนาคตอันใกล้ ‘นายกเท้ง‘ จะฟันไม่ยั้งและฟันไม่เลี้ยง จำไว้ แค่ขอโอกาสให้พวกเราสักครั้ง”
