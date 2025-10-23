ข่าว

“วีระ” นัดมวลชน บุกรื้อบ้านของชาวกัมพูชาล้ำใน “บ้านหนองจาน” ซัด JBC ทำไทยพลาดท่า

เผยแพร่: 23 ต.ค. 2568 17:36 น.
“วีระ สมความคิด” ซัดผลประชุม JBC ทำไทยพลาดท่า เจตนาขายชาติ-ปัญหายืดเยื้อ ประกาศนัดรวมพลประชาชนผู้รักชาติ 31 ต.ค. นี้ บุกรื้อถอนบ้านของชาวกัมพูชาในบ้านหนองจาน

23 ตุลาคม 2568 นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ประกาศนัดหมายมวลชนผู้รักชาติ รวมตัวกันที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ เพื่อดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างของชาวกัมพูชาที่รุกล้ำอธิปไตยของไทย

นายวีระ ระบุว่า “การประชุม JBC ครั้งล่าสุดที่จังหวัดจันทบุรี ไทยพลาดท่า (หรือเจตนาจะขายชาติ) ให้เขมรอีกแล้ว ทำให้กรณีปัญหาเขมรบุกรุกแย่งยึดแผ่นดินไทยบริเวณบ้านหนองจานและบ้านหนองหญ้าแก้วต้องยึดเยื้อออกไป และยิ่งเสี่ยงต่อการเสียแผ่นดินบริเวณดังกล่าวให้เขมรอย่างถาวร

โพสต์ของ นายวีระ สมความคิด ประธานเครือข่ายประชาชนต้านคอร์รัปชั่น
FB/ Veera Somkwamkid

ดังนั้น ขอให้ประชาชนไทยผู้รักชาติทั้งหลาย ไปทำหน้าที่พลเมืองไทย ปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตามที่มีบัญญัติไว้ตามมาตรา 50 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ประชาชนไทยผู้รักชาติจะเข้าไปทำการรื้อถอน ทำลาย บ้านเรือนของพวกทหารและประชาชนเขมรทั้งหมด ที่เข้ามาบุกรุกแผ่นดินไทยบริเวณบ้านหนองจานให้หมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทย

พบกันที่บ้านหนองจาน ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2568 เวลา 13.00 น. #ไปช่วยกันทำหน้าที่พลเมืองไทย”

