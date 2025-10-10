กัมพูชา อ้าง คนเขมรอยู่บ้านหนองจานก่อน วอนไทยรอผลเจรจา เป็นเพื่อนบ้านที่ดี
ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจย โต้กลับผู้ว่าฯ สระแก้ว ย้ำพื้นที่บ้านหนองจานคนกัมพูชาอยู่มาก่อน MOU 2000 จี้ให้รอผลเจรจา JBC ตามหลักเพื่อนบ้านที่ดี
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม ที่ผ่านมา นายอุม เรียเตรย (Um Reatrey) ผู้ว่าราชการจังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ส่งจดหมายชี้แจงอย่างเป็นทางการถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วของไทย ปฏิเสธข้อท้วงติงของฝ่ายไทยเกี่ยวกับพื้นที่พิพาท ยืนยันว่าชาวกัมพูชาได้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่ดังกล่าวมาเป็นเวลานาน ก่อนที่บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี ค.ศ. 2000 จะมีผลบังคับใช้เสียอีก
จดหมายดังกล่าวอธิบายถึงพื้นที่ในหมู่บ้านจกเจย (บ้านหนองจาน) ที่ฝ่ายไทยได้แสดงความกังวล โดยผู้ว่าฯ เรียเตรยได้ชี้แจงกลับว่าพื้นที่ดังกล่าว “เป็นที่อยู่อาศัย, ครอบครอง และใช้ประโยชน์โดยพลเมืองกัมพูชามาเป็นเวลานาน ก่อนที่บันทึกความเข้าใจ (MOU) ปี 2000 ระหว่างสองประเทศจะมีผลบังคับใช้”
ส่วนที่พักพิงชั่วคราวที่ฝ่ายไทยท้วงติงนั้น ผู้ว่าฯ เรียเตรยได้ชี้แจงว่าถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุการณ์ความตึงเครียดในอดีต
เขายังระบุเพิ่มเติมว่า พลเมืองกัมพูชาที่รวมตัวกันในบริเวณนั้น มีจุดประสงค์เพียงเพื่อปกป้องพื้นที่ทำกิน, พืชผล และทรัพย์สินส่วนตัวที่ชอบด้วยกฎหมายของพวกเขาเท่านั้น และผู้คนที่อาศัยอยู่ในที่พักพิงชั่วคราว คือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการติดตั้งสิ่งกีดขวางและเครื่องกีดขวางต่าง ๆ จนทำให้สูญเสียบ้านถาวรไป
ประเด็นสำคัญที่ผู้ว่าฯ บันเตียเมียนเจยได้เน้นย้ำในจดหมาย คือ หลักการทางกฎหมายที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกัน ยืนยันว่าผู้ว่าราชการจังหวัดของทั้งสองฝ่าย ไม่มีอำนาจในการตัดสินหรือกำหนดเส้นเขตแดนในพื้นที่ที่ยังปักปันไม่แล้วเสร็จ รวมทั้งอ้างถึง MOU ปี ค.ศ. 2000 และผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ที่ระบุให้ทั้งสองฝ่ายต้องรักษาสถานะเดิมไว้ (Maintain the status quo) จนกว่าการปักปันเขตแดนจะเสร็จสิ้น ปัญหาดังกล่าวต้องถูกแก้ไขโดยคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วม (JBC) เท่านั้น
ในช่วงท้ายของจดหมาย ผู้ว่าฯ เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วโปรดอดทนและรอผลการตัดสินใจของ JBC และในระหว่างนี้ ขอให้ทั้งสองฝ่ายรักษาจิตวิญญาณแห่งมิตรภาพและความเป็นเพื่อนบ้านที่ดี หลีกเลี่ยงการกระทำใด ๆ ที่อาจสร้างความตึงเครียดโดยไม่จำเป็น
