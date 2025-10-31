เผ็ดซี้ด! เจนี่ เสิร์ฟลุคบันนี่สุดเซ็กซี่ โชว์หุ่นเป๊ะรับฮาโลวีน ใจสั่นรัว ๆ

ส่องลุค ‘เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ’ แปลงโฉมเป็นกระต่ายแสนซน เซ็กซี่ต้อนรับฮาโลวีน ชุดบอดี้สูทลูกไม้ดำโชว์หุ่นเป๊ะ ทำแฟนคลับใจสั่น แห่คอมเมนต์ชมรัว ๆ
อีกหนึ่งนักแสดงที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็เต็มที่เสมอ สำหรับเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ ในฐานะผู้จัดคนเก่ง ล่าสุด ไม่พลาดที่จะแปลงโฉมในลุคแฟชั่นสุดเซ็กซี่ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว janienineeleven ในปีนี้เลือกแต่งกายเป็นกระต่ายแสนซนทำเอาแฟน ๆ ต้องใจสั่นไปตาม ๆ กัน
สาวเจนี่มาในชุดบอดี้สูทลูกไม้สีดำสายไขว้สุดเซ็กซี่ พร้อมด้วยถุงน่องตาข่ายยาวและรองเท้าส้นตึก คอมพลีทลุคด้วยหน้ากากกระต่ายสีดำ และถุงมือยาวสีดำ พร้อมเขียนแคปชั่นสั้น ๆ แต่มีความหมายว่า “Don’t let the ears fool you, happy Halloween.” แปลเป็นไทยได้ว่า อย่าให้ใบหูหลอกคุณได้นะ สุขสันต์วันฮาโลวีน
ต้องบอกว่าลุคกระต่ายแสนซนของเธอนั้นดูเซ็กซี่และยั่วยวนในทุกช็อต งานนี้ชาวเน็ตไม่พลาดที่จะเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความปังของนักแสดงสาว ส่วนใหญ่ต่างส่งอิโมจิรูปไฟเพื่อแสดงถึงความฮอตในเทศกาลฮาโลวีนปีนี้ จนบางส่วนแซวว่า “หาน้ำมาดับไฟแพร็บๆๆๆๆค่า Love ที่สุดๆ” พร้อมทั้งชื่นชมว่า “แคทวูแมนแซ่บจนพริกทั้งสวนก็ไม่สู้แล้วค่า” และ “โอ้ยยแผดเผา ดั่งต้องมนต์” นอกจากนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความทุ่มเทในการดูแลรักษารูปร่างที่เป๊ะปังอยู่เสมอ แม้จะผันตัวไปทุ่มเทให้กับงานธุรกิจแล้ว
“ที่สุดดดดดดดด”
“Hotสุด ๆ”
“so sexy”
“ไฟลุกพรึบ”
