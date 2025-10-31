เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงไลฟ์ แต่งพระพักตร์ ประชาชนชื่นชม พระสิริโฉม ยอดไลก์เกือบ 9 แสน
สมเด็จเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงร่วมปรากฏพระองค์บน TikTok ช่างแต่งพระพักตร์ส่วนพระองค์ ประชาชนร่วมคอมเมนต์คึกคัก ชื่นชมความเป็นกันเอง
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2568 ได้เกิดปรากฎการณ์ มิติใหม่บนโลกออนไลน์เมื่อ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงร่วมไลฟ์สด (Live Stream) ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok โดยการไลฟ์สดครั้งนี้ เกิดขึ้นผ่านบัญชี @Fookiebeautyofficial ซึ่งเป็นช่างแต่งพระพักตร์ส่วนพระองค์ โดยทรงให้ประชาชนติดตามขั้นตอนการ แต่งพระพักตร์ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง
รายงานระบุว่า นี่ถือเป็นครั้งแรก ที่ทรงสื่อสารใกล้ชิดกับประชาชนในรูปแบบไลฟ์สดลักษณะนี้ ซึ่งขณะที่ถ่ายทอดสด ได้มีผู้ติดตามเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างคึกคัก
ถ้อยคำหนึ่งที่ถูกกล่าวถึงอย่างแพร่หลาย และกลายเป็นไฮไลต์ในโลกออนไลน์ คือคอมเมนต์ที่ระบุว่า “หน้าเหมือนองค์หญิงมาก” แสดงให้เห็นถึงความชื่นชมในพระสิริโฉมและความเป็นกันเองของพระองค์
หลังจากไลฟ์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไป บัญชี TikTok ชื่อ love_the_king9 (เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์) ได้นำคลิปดังกล่าวมาเผยแพร่ต่อ จนมียอดคนกดไลก์สูงถึง 879,000 ครั้ง พร้อมกับแคปชั่น ระบุว่า
“หน้าเหมือนองค์หญิงมาก องค์หญิงจ๊ะ มิติใหม่ เจ้าฟ้าหญิงสิริวิณฯ ทรงอยู่ไลฟ์สด TikTok แต่งพระพักตร์”
